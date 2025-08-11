「人生スーパーハッピー」の理由は？西村優菜のプライベート投稿が話題

プロゴルファーの西村優菜が自身のInstagramを更新。世界を舞台に活躍する自身の“今”に対しての思いを明かした。

映画のワンシーンのようなショットを公開

西村プロはアメリカ・ラスベガスの名所である「ベラージオの噴水」前でのショットを公開。

投稿では「好きなことを仕事にして、世界中を旅して、美味しいものをいっぱい食べて、たくさん綺麗な景色みれて、人生スーパーハッピーやんっ！！」と、ゴルフを通じて得た日々の喜びを率直につづりました。

写真では噴水前の他にも、コスモポリタンホテルの巨大なハイヒールの中に入る写真なども公開。

まるで映画のワンシーンのようなロケーションと、幸福感をそのまま言葉にしたような投稿に、ファンからは「プライベートの写真投稿ありがとう」「楽しそうなのが直ぐ分かりますね」といった声が散見されました。また同じく海外を主戦場にする勝みなみプロからも「はいかわいい」とコメントが寄せられました

いかがでしたか？ ぜひ西村プロのツアーでの活躍をチェックしてみてくださいね！

【参考】

※yunapan_02／Instagram