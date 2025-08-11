お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が11日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演し、女優の二階堂ふみ（30）との結婚を生報告した。

番組冒頭、MCの谷原章介が「カズさん、結婚おめでとうございます」と祝福すると、カズレーザーは「ありがとうございます」と頭を下げ、谷原の「どんなところが二階堂さんの魅力なんですか？」には「僕よりすべてがしっかりしているところですね。初めてです、掃除がちゃんと行き届いている部屋というのは。今まで汚い部屋にずっと暮らしていたので、それが新鮮ですね。汚い人間同士で共同生活してたんで」と答えた。

また、谷原が「共同生活ってことは、結婚生活も芸人さんとの共同生活になるの？」と聞くと、「それは違いますね。今のところ全然バラバラなんですけど、まだみんなで住んでる部屋が残っているんで、そちらと行き来しつつ」と現在は別々に暮らしていることを説明。どう呼んでいるかについては「私は、二階堂さんのことを“社長”と呼んでいます」と明かした。谷原が「よくバレなかったよね、デート」とトレードマークの赤い服について触れると、「意外となんとかなるもんですね。この（赤い服の）感じで。でも、さすがに旅行とか行く時はトーンは落としますけれども」と話した。

前日10日にそれぞれがSNSに連名の文書を投稿し、ファンに結婚を報告。2人は報告文書で「いかんせん2人ともに個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」とユニークに決意をつづっていた。二階堂はインスタグラムにこの文章を載せた上で、「4649！」と書き加えた。

二階堂は2016年9月に出演した日本テレビ「火曜サプライズ」で好みの男性のタイプを聞かれた際、カズレーザーの名前を挙げていた。

2人は17年、日本テレビ「DASHでイッテQ！行列のできるしゃべくり日テレ系人気番組NO.1決定戦 2017春」で共演。当時、二階堂が「カズ様とお会いしたかったんです。お顔がカッコイイなって。今日ずっとドキドキしていました」と照れながら“公開告白”をしていた。