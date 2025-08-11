サッカー元日本代表のストライカーの釜本邦茂さんが、肺炎のため81歳で10日に死去しました。同日、同じく日本代表として活躍した本田圭佑選手（39）がコメント。幼少期に釜本さんの影響があったことを明かしています。

「子どもの頃、釜本さんのサッカースクールに参加していた。父親が釜本さんのファンで、周りの選手は釜本さんに全く気づいていない中、僕だけすごく興奮していたのを覚えています。最後、大人と子どもチームで試合をするんですけど、釜本さんのところに思いっきりボールを取りに行ったことが懐かしいなと。もちろんボールは取れなかったんですけど、印象的でした。僕にとってはサッカーを始めた時にものすごく影響受けた一人。小学2年生か3年生ぐらいの時。臨場感はなんとなく覚えています。残念ですね」

稀代のストライカーとして黎明期の日本サッカー界で大活躍。Aマッチ75得点は、2位三浦知良選手の55ゴールに20ゴールの差をつける圧倒的な1位。いまだA代表最多得点者となっています。

本田選手は「僕にはなれなかった“点取り屋”としての記録保持者、印象を国民に与えているのは、唯一無二だと思っています。代表の記録は、抜く選手の姿を想像できないすさまじい記録。そしてそれだけじゃなくて、コメントもすごく印象深いフォワードならではのコメントを目にしてきました。時代はサッカー界は変わってきていますけど、ストライカーに必要な能力とか考え方は、過去の釜本さんのコメントを見ても、たくさん学べるところは多いんじゃないかなと思います」と話しました。