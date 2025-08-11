RKK

¾ÃËÉ¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢8·î11Æü¸áÁ°3»þ¤´¤í¡¢·§ËÜ¸©ÈþÎ¤Ä®Ë­ÉÙ¤Ç½»Âð1Åï¤¬ÅÚº½¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¾ÃËÉ¤¬¡¢ÃËÀ­1¿Í¤Îµß½õ¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤Î½»Âð¤Ë¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦¤À¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË½÷2¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¸«¤é¤ì¡¢½÷À­¤ÏÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃËÀ­¤Ï¿ÈÆ°¤­¤Ç¤­¤º¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÃËÀ­¤Ï°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ëµß½Ðºî¶È¤Ï¡¢È¯À¸¤«¤é£µ»þ´Ö¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤¹¤ë¸áÁ°8»þÅÀ¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£