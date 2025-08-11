¡ÚÂ®Êó¡Û·§ËÜ¸©¾åÅ·Áð»Ô¤ËÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¡ÄÈ¬Âå»Ô¡¢¶ÌÌ¾»Ô¡¢±§¾ë»Ô¡¢Ä¹½§Ä®¡¢É¹ÀîÄ®¤ËÂ³¤¡¡
µ¤¾ÝÄ£¤Ï11Æü¸áÁ°8»þ10Ê¬¡¢¿·¤¿¤Ë·§ËÜ¸©¤Î¾åÅ·Áð»Ô¤ËÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç±«¤Ë¤è¤ëºÒ³²¤«¤éÄ¾¤Á¤Ë¿È¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ï¤µ¤¤Û¤É¿·¤¿¤Ë·§ËÜ¸©¤Î¾åÅ·Áð»Ô¤ËÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡£
ÆÃÊÌ·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Ï¿ô½½Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´í¸±¤¬º¹¤·Ç÷¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤ÏÂç±«¤Ë¤è¤ëºÒ³²¤¬¤¹¤Ç¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¤È¤·¤Æ¿È¤Î°ÂÁ´¤Î³ÎÊÝ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤Ï¤¤ç¤¦¸áÁ°0»þ20Ê¬¤Ë·§ËÜ¸©¶ÌÌ¾»Ô¡¢Ä¹½§Ä®¡¢¸áÁ°5»þ25Ê¬¤ËÈ¬Âå»Ô¡¢±§¾ë»Ô¡¢É¹ÀîÄ®½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æº£¤â·ÑÂ³¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£