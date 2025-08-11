¥«¥ë¥Ç¥£¤Î¥ì¥¸²£¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¡í²Æ¸ÂÄê¥À¥Ã¥¯¥ï¡¼¥º¡í¸«¤Ä¤±¤¿¡ª¥µ¥¯¤Ã¤Õ¤ï¿©´¶¤Ë¥¯¥ê¡¼¥à¤Î²Ì¼Â´¶¤¬¥È¥í¥Ô¥«¥ë¤ÇÆî¹ñµ¤Ê¬...¡Ô¼Â¿©¥ì¥Ý¡Õ
¥«¥ë¥Ç¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤È¡¢²ñ·×Á°¤Ë¤Ä¤¤ÌÜ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦"¥ì¥¸²£¤Î¾¦ÉÊ"¡£
µÙÂ©»þ´Ö¤Ë¥Ñ¥¯¥Ã¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ª²Û»Ò¤¬¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
8·îË¿Æü¡¢µ¼Ô¤¬¥Õ¥é¥Ã¤ÈÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿ºÝ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²¦Æ»¤ÎÍÎ²Û»Ò¤Î"¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄÁ¤·¤¤¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼"¤Ç¤¹¡£
Ì£¤â¹á¤ê¤â¥È¥í¥Ô¥«¥ë
¤½¤Î¾¦ÉÊ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥«¥ë¥Ç¥£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥À¥Ã¥¯¥ï¡¼¥º¡×¤Ç¤¹¡£
¥À¥Ã¥¯¥ï¡¼¥º¤È¤Ï¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥ÉÉ÷Ì£¤Î¥á¥ì¥ó¥²À¸ÃÏ¤Ë¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¶´¤ó¤À¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹È¯¾Í¤ÎÍÎ²Û»Ò¡£¥«¥ë¥Ç¥£¤Ç¤Ïµ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢ÄêÈÖ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î²Æ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤Ï¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ë¡¼¥ÄÌ£¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤«¤é¡¢¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥à¡¼¥ÉÁ´³«¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¥À¥Ã¥¯¥ï¡¼¥º¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò³«Éõ¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¤ÈÆî¹ñ¤ò»×¤ï¤»¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¡£
¥Ê¥¤¥Õ¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢Èþ¤·¤¯Á¯¤ä¤«¤Ê¥¤¥¨¥í¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤¬½Ð¸½......¡ª ËÜÊª¤Î¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤ÁÖ¤ä¤«¤Ç´Å¤¤¹á¤ê¤ò¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
´Å»À¤Ã¤Ñ¤¯¤Æ¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤¬¡¢¾®È½·¿¤Ë¥®¥å¥Ã¤ÈÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê......¡£
¥µ¥¯¥Ã¡¢¤Õ¤ï¤Ã¡¢¤ÈÁ¡ºÙ¤ÊÀ¸ÃÏ¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥å¥ï¡Á¥Ã¤È²Ì½Á¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Àå¿¨¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¹¥¤¤Î¿´¤âÏÉÄÏ¤ß¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤ä¥Ñ¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ê¤É¤Î¥È¥í¥Ô¥«¥ëÍ×ÁÇ¤Î¶¯¤¤²Ì½Á¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹á¤ê¤ÈÌ£¤¬´Ë¤ä¤«¤ËÊÑ²½¡£»ÀÌ£¤Î´¶¤¸Êý¤â¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¡¼¥â¥ó¥ÉÆÃÍ¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤ä´Å¤ß¤È¤ÎÁêÀ¤â¥Ð¥Ä¥°¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¡Ö¥¸¥å¡¼¥·¡¼¡×¤È´¶¤¸¤¿¥À¥Ã¥¯¥ï¡¼¥º¤Ï¡¢µ¼Ô¤â½é¤á¤Æ¤Î½Ð²ñ¤¤¡£¤Ò¤È¤¯¤Á¤Ò¤È¤¯¤Á¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Í¾±¤¤ò´®Ç½¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º......¡ª
²Á³Ê¤Ï138±ß¡£
Å¹ÊÞ¤È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥Ã¥¯¥ï¡¼¥º¤Î³µÇ°¤òÊÑ¤¨¤ë²Æ¤é¤·¤¤¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ò¡¢¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
