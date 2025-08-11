今日8月11日（月・祝）よる10時から日本テレビ系で放送の「月曜から夜ふかし」。今夜のラインナップは、「川辺で個人的ニュースを聞いてみた件」「各都道府県のワースト1位を調査した件」「夏に知っておきたいアレコレを教えてあげたい件」を予定している。

「川辺で個人的ニュースを聞いてみた件」では、東京と大阪それぞれの川辺に涼を求めてやってきたであろう人々にインタビュー。猛暑の中で野球の練習を続けるシニア男性、多摩川沿いで話し込んでいるシニア女性たち、ひたすら戦隊ヒーローの歌を熱唱しまくる男性など気になる人が盛りだくさん。ランニングしていた男性が半年以上気になっていたニオイとは？大阪でBBQをやっていた男性が日本で初めて受けた被害とは？さらに、ウイスキー片手に器用に寝るシニア男性を隅田川で発見。「あれ以上の発言はないよ!?」とマツコも驚いた一言とは？

「各都道府県のワースト1位を調査した件」では、世間で発表されている都道府県ランキングから、ちょっぴり不名誉な記録についてピックアップ。首相のおひざ元・鳥取にはアレがとっても少なかった？栃木の位置って実は知られていなかった？沖縄県民はアレの回数がとても少ないことが判明。運動不足と野菜不足によって引き起こされていたこととは？佐賀県は「一生○○な都道府県」ランキングで第1位に。佐賀県民も思わず納得してしまいそうなそのランキングとは？

「夏に知っておきたいアレコレを教えてあげたい件」では、知っておくと夏をちょっぴり快適に過ごせるかもしれない雑学をご紹介。見失った蚊を見つけやすくする方法とは？蚊に刺された時に使うとかゆみが和らぐものとは？首元がよれよれになったTシャツを復活させる裏ワザとは？アイスにはアレが無いって話、知っていましたか？