400万円！ 最新型「“4人乗り”軽トラ」がスゴイ！ ダイハツ「ハイゼットトラック」の「2階建て」仕様に「めちゃ便利」「カワイイ」と反響あり！ 4人寝られる“超快適仕様”「JP STAR Happy1+ city TYO」登場

ポップアップ仕様で広々な「ハッピーワン」が話題！

2025年6月14日、15日に、トレッサ横浜（神奈川県横浜市）において、アーリーサマー「キャンピングカー体験会」が開催されました。

なかでも、JP STAR「Happy1+ city TYO（ハッピーワン・プラス・シティ・TYO）」が実車展示され、ポップアップ仕様で利便性の高い1台に多数の反響が集まっています。

軽トラでも「4人」寝れる！

このイベントは、JP STARの名で知られるキャンピングカーの製造・販売を行うMoon Star Export株式会社が開催し、近日正式発表予定のプロトタイプ車を含む、軽キャンピングカー4台が並びました。

なかでもHappy1+ city TYOは、ダイハツの軽トラックである「ハイゼット トラック」をベースとしたキャンピングカー。

今回TYOという形で、関東エリア50台の限定モデルだそうで、ボディには都会にも映えるアーバングレーカラーをまとい、スタイリッシュさを感じさせるデザインに仕上がっています。

一方車内を見ると従来のHappy1+cityと同様に、ホワイトやベージュカラーを中心にまとめられており、落ち着いた空間となっています。

シティモデルの特徴として、ルーフにポップアップ式を採用しており、全高が2050mmから2480mmまで拡大が可能に。

ポップアップ前の状態では、マンションやショッピングモールなど、ほとんどの駐車場にスムーズに駐車可能など、利便性が高いのもポイントです。

ポップアップした車内空間は、176cmまで高さが広がるため、大人の男性でも立ったまま移動や作業をすることができます。

また車内にはフルフラットのベッドに展開が可能なソファを備え、ベッドサイズはソファ部分が幅1200mm×奥行き2100mm。ポップアップルーフ上のバンクベッドも利用すれば、4名までの就寝が可能です。

このほか、シンクや脱着式テーブル、L字ソファ、12Vエアコンを装備。電動格納式オーニング（日除け）や外部シャワー、150Wソーラーパネルもついており、本格キャンピングカーに匹敵する装備の充実度です。

※ ※ ※

なお、Happy1＋ City TYOは関東エリア限定50台の生産で、価格は400万円から（諸費用および税込）となっており、担当者によれば「従来のシティモデルよりもお得な価格で販売しています」とのこと。

イベント会場では、家族連れをはじめ、愛犬を連れて車内をじっくり眺める夫婦の姿なども見られ、「10代以上の受注があるなど多くの反響があります」と担当者は驚きながらも反響の大きさを語っていました。

SNSを見ても、「コンパクトだしめちゃくちゃ便利」「ちっちゃくて可愛い」「ポップアップなのがいいね」「めっちゃほしいな〜」「いいなー！」「小さいのに機能充実」など、多くの称賛の声が寄せられており、注目度の高い様子がうかがえました。