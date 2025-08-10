Image: OpenAI

もう嘘の情報を堂々と言わない？

最近、AIの話になるとこんな流れの会話になることが多いです。「すごいよねー！」と感心した後に、「でも作り話するし」、「あんまり信用できないよね」などなど。AIファンの間でも、この不満はとても多いのです。

「わかりません」って言えないChatGPT

先日ギリシャを旅行したとき、ChatGPTで公共契約の文案を作っている友人が、こんなふうに言いました。「ChatGPT、好きなんだけど、『わかりません』って絶対に言わないの。知ってるふりするんだよね」と。私は「それって質問の仕方の問題じゃない？」と聞きましたが、「違うの。あれは『わかりません』って言う方法を知らないのよ。代わりに答えを作り出すだけ」と彼女はきっぱり否定しました。彼女は首を振り、苛立った様子でした。お金を払っているのに、最低限のことをやってくれないと感じていたのです。彼女にとって、チャットボットが毎回間違えてしまうのが、信頼できないという何よりの根拠だったのです。

そしてどうやらOpenAIは、私の友人やその他何百万ものユーザーのこの不満に耳を傾けたようです。新しいモデルGPT-5は、前モデルから大きく進化しているのは確かですが、最大の特徴は「謙虚さ」かもしれません。

GPT-5の謙虚さ

OpenAIの公式ブログではGPT-5を大いに持ち上げて宣伝しています。「これまででもっとも賢く、速く、役に立つモデル。誰もが専門家レベルの知能を手にできる思考力を内蔵しました」確かに、GPT-5は数学、コーディング、文章作成、健康分野などで新たな性能記録を打ち立てています。

しかし注目すべきは、GPT-5が謙虚なAIとして紹介されている点。これはおそらく一番重要な進化かもしれません。多くのAI（そして多くの人間）が苦手とする言葉「わかりません」を言えるようになったのです。神のような知性をうたうAIが、自分の無知を認めるのはかなり大きな一歩です。

OpenAIは、GPT-5は特に不可能なタスクや条件が不足しているタスク、必要なツールが欠けているタスクにおいて、行動や能力をユーザーにより正直に伝えるようになった、そして過去のChatGPTはできないのにできたふりをしたり、不確かな答えに過剰な自信を見せたりすることがあったとも認めています。

AIを謙虚にしたことで、私たちとの関わり方は大きく変わります。GPT-5はより正直で、ただ私たちの気分をよくさせるために同意することが少なくなり、複雑な問題をハッタリで乗り切ることに慎重になったといいます。これは、自分自身の作り話を含め、虚偽を拒絶するように設計された初めての消費者向けAIです。

お世辞はもういらない

今年の初め、ChatGPTがやけにおべっかを使うようになったと多くのユーザーが感じていたようです。質問すれば何にでも褒め言葉や絵文字を返し、便利なツールというより、ポジティブ全開のライフコーチ、もしくは従順なペットのようだとも言われていました。

こんな状況もGPT-5で終わりになります。OpenAIは、この人を喜ばせるだけの振る舞いを避けるよう、モデルを特別に訓練したそうです。エンジニアたちは、おべっか使いばかりのAIにならないように学習させました。その結果、過剰なお世辞の返答は14.5%から6%未満に減少。冷たく感じる人もいるかもしれませんが、その分正確性は高まりました。

OpenAIは「GPT-5は過剰な同意が減り、不要な絵文字も使わず、GPT-4oより控えめで思慮深いフォローアップをするようになりました。AIと話している感覚が薄れ、博士号レベルの知識を持つ頼れる友人と会話しているように感じられるはず」としています。

AIコンテンツ検証企業Copyleaksの共同創業者でCEOのAlon Yamin氏は、これを「AI競争における新たな節目」と呼び、より謙虚なGPT-5は「社会における真実・創造性・信頼の関係」にとって良い変化だと述べています。

「これからは事実と作り話、作者と自動生成の違いを見分けるのが、これまで以上に難しく、そして重要になるでしょう。今必要なのは単なる技術の進歩ではなく、AIの使い方に関する慎重で透明性のある安全策の進化です」とも語っています。

ハルシネーションが大幅に低下

OpenAIによれば、GPT-5は「幻覚（ハルシネーション）」や、自信満々で嘘をつくことが大幅に減ったそうです。ウェブ検索を使った場合、GPT-5の回答に誤りが含まれる確率はGPT-4oより45%低く、高度な「思考モード」ではその数値が80%減少したとのこと。

そして何より重要なのは、以前のモデルがなぜか奇妙なほど自信満々に答えていたのに対して、GPT-5は答えを無理やり作らず、そこで止まれるようになったことです。限界を知っているのです。

公共契約の文案を作成しているギリシャの友人は、この進歩を喜ぶでしょう。一方で、もう聞きたい答えをくれないと物足りなく感じる人もいるかもしれません。ですが、この正直さこそが、医療・法律・科学など、特に信頼性が重要な分野で、本当に頼れるツールになるための第一歩なのです。