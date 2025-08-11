ILLIT、日本1stシングル収録曲「Topping」横浜ライブでサプライズ披露 楽曲制作・乃紫（noa）とのコラボに反響
【モデルプレス＝2025/08/11】5人組ガールグループ・ILLIT（アイリット）が9月1日に発売するJapan 1st Single ‘時よ止まれ’。同曲に収録されている「Topping」が8月11日0時より各音楽配信サービスでデジタル先行配信され、話題を呼んでいる。
【写真】ILLIT、全員黒髪ボブのビジュアル
先んじて8月2日に、ILLITがアンバサダーを務めるラコステ2025年日本国内スニーカーキャンペーンの新コレクションのWEB CMに起用され、先行公開された楽曲の一部が話題を集めていた「Topping」。また、8月10日に開催された初のファンコンサート「2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN」神奈川横浜・ぴあアリーナMM公演で同曲がサプライズで初披露された。制作に参加したシンガーソングライター乃紫（noa）も登場しコラボレーションも実現。予想外のサプライズに会場の熱気が高まった。
「Topping」は、初デートの日の少女の多様な感情と、恋愛中に感じる特別感を描いたポップジャンルの曲。初めてデートをする日のワクワク感と恋愛中に本音をなかなか言えない少女の様子を描いている。好きな人に魔法の呪文をかけてみたり、または恋に落ちた感情を周りの人達に気付かれるようにしたい気持ちが、一般的な「トッピングなしのプレーン」な気持ちとは違うように見える。
また、デートなのかどうか曖昧な状態で会ったとしても可愛らしい服を着ていれば （トッピングをすれば）、「これはデートなの」と無言でアピールできるという想いを、「結局、デートかどうかって 着る服次第でしょ？」という歌詞を通してユニークに表現している。このように、恋に落ちたいつもとは違う最高（=Top）の特別感を「Top Top Topping」という歌詞的遊戯で表現し、リスナーに楽しみを与える。
本楽曲には、「全方向美少女」などTikTokを中心に“バズ”を生み出す新世代シンガーソングライターの乃紫がトップラインの作曲と作詞を手掛け、中毒性を極大化させた。乃紫は本楽曲の制作について「今作ではILLITのキラキラとした可愛らしいイメージの中に、勇気を持って素直に気持ちを表す芯のある女の子像を持たせる歌詞にしました。皆さんの記憶に残る楽曲になると嬉しいです」と伝えた。これまでショートフォームを中心にトレンドをリードしてきたILLITとの出会いでどのような化学反応を起こすのか。
Japan 1st Single ‘時よ止まれ’は、率直でまっすぐな少女たちのきらめきと儚い青春が盛り込まれた作品となっており、新たな日本オリジナル曲「時よ止まれ」 「Topping」の2曲に加え、3rd Mini Album ‘bomb’タイトル曲の日本語パージョン「借りてきた猫 （Do the Dance） （Japanese Ver.）」、TikTokを中心にバイラルを起こしロングヒットを起こした日本オリジナル曲「Almond Chocolate」まで、全4曲が収録される。先んじて解禁されたCare BearsTM（ケアベア）とのコラボレーションや2種類のコンセプトフォトも話題を呼んでいる。以降、8月31日にはMVティザー、9月1日にはMVが公開される。
引き続きILLITは、初のファンコンサート「2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN」を8月11日に神奈川・ぴあアリーナMMで、9月3日・4日に大阪・大阪城ホールで開催。全4公演で一般指定席チケットが完売する盛況ぶりから、ILLITの人気の高さが伺える。さらに、9月14日には「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」への出演も決まっており、IVEと共にK-POPガールグループで初出演を果たす。（modelpress編集部）
【音源配信日】
2025年9月1日（月）予定
【CD発売日】
2025年9月3日（水）予定
【収録曲】
全4曲
Track 1 時よ止まれ
Track 2 Topping
Track 3 借りてきた猫 （Do the Dance） （Japanese Ver.）
Track 4 Almond Chocolate
【形態・販売価格】
・製造限定 Care BearsTM盤
・初回限定盤
・通常盤
・ユニット盤A - YUNAH, MINJU, MOKA / ユニット盤B - WONHEE, IROHA
・セブンネットショッピング限定盤
