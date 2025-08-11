ÆâÀîÀ»°ì»á¡¢µð¿Í¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÂÇµå¡×¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¡×
¡¡9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ DeNA¡Ýµð¿Í¡Ù¤Ç¥²¥¹¥È²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÆâÀîÀ»°ì»á¤¬¡¢µð¿Í¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÀî»á¤Ï¡ÖÈà¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÏÄ¹ÂÇÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤âÈà¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Á¢¤Þ¤·¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÂÇµå¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë»ä¤â¤â¤É¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖËÜ¿Í¤ÎÃæ¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Èà¤Î¾ì¹ç¤Ï²¿¤«°ì¤Ä¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡È·ÑÂ³¡É¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¹¤°¤Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ïµ©¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£·ë²Ì¤¬½Ð¤¿ÉôÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤·¤Æ¡¢¾õÂÖ¤¬Íî¤Á¤¿»þ¤Ç¤â¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤ÏÉ¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë