カブスの球団公式インスタグラムが10日（日本時間11日）に更新され、今永昇太投手（31）ら球場入りする選手の私服姿が公開された。

今永はデニムジャケットにデニムジーンズと“デニムオンデニム”のスタイルで両肩からバックをさげ、サングラスを頭にかけたスタイルで球場入り。

ターナーやスワンソン、ハップらも今永同様に“デニムオンデニム”でスタジアムに入った。

カブスは10日のカージナルス戦を終えると、12日（同13日）から敵地カナダ・トロントでブルージェイズ戦を行う。現地では“デニムオンデニム”が「カナディアン・タキシード」とも言われることから、選手らはトロント遠征を意識してこのような服装で球場入りした可能性もある。

現地では著名な歌手がカナダのホテルに全身デニム姿で入った際、ドレスコードを満たしていないことから入館を断られたことをきっかけに“デニムオンデニム”のスタイルが「カナディアン・タキシード」と呼ばれるようになったという。

カブスの投稿には「皆、最高のジーンズだね」「デニムの日曜日？」「ナイス ジーンズ！」などと反響が寄せられた。

今永はこの日のカージナルス戦に9勝目をかけ先発する。