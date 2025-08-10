オールオン4と歯茎の間に隙間ができる原因とは？対処法と注意点を解説

オールオン4は、少ない本数のインプラントで歯列全体を支える画期的な治療法ですが、治療後に歯茎の隙間が気になるという声も少なくありません。

この隙間は見た目の違和感だけでなく、食べ物が詰まりやすくなったり、清掃が行き届かず細菌が繁殖しやすくなったりするなど、口腔環境にさまざまな影響を及ぼす可能性があります。

本記事ではオールオン4と歯茎の間の隙間について以下の点を中心にご紹介します。

オールオン4の基礎知識

オールオン4と歯茎との間に隙間ができる原因と対処法

オールオン4と歯茎の間の隙間を予防するための注意点

オールオン4と歯茎の間の隙間について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。

オールオン4の基礎知識

オールオン4と歯茎との間に隙間ができる原因と対処法

オールオン4とはどのような治療法ですか？オールオン4とは、すべての歯を失った顎に対して、4本のインプラントで上部構造を支える治療法です。従来の方法では、1本のインプラントで1本の上部構造を支えていますが、オールオン4では少ない本数で歯列全体を支えられるのが特徴です。また、最も前方のインプラントから最も後方のインプラントまで斜めに埋め込み距離をとることで、咬合力や咀嚼時の負荷を広範囲に分散させることができます。そのため、骨量が少ない方でも骨移植を行わずに治療できる場合が多く、身体への負担も抑えられます。機能性と見た目を両立した治療として無歯顎の方に選択されており、術後のメンテナンスもシンプルで、長期的な安定が期待できます。オールオン4のメリットとデメリットを教えてくださいオールオン4には、治療期間の短縮や身体への負担軽減といったメリットがあります。4本のインプラントで歯列全体を支えるため、外科的処置が少なく、骨移植を避けられるケースも多く見られます。さらに、手術当日に仮歯を装着できる場合もあり、治療直後から会話や食事が可能とされています。また、固定式のため入れ歯のようなズレや違和感が少なく、噛む力や見た目も自然に近い状態が得られます。一方、デメリットもあります。4本のインプラントで全体を支える構造上、1本でも不具合が生じると全体に影響が及ぶリスクがあります。また、インプラントの埋入には精密な技術が求められ、費用も入れ歯より高額です。長く快適に使い続けるには、定期的なメンテナンスと丁寧なセルフケアが欠かせません。オールオン4と通常のインプラント治療の違いを教えてくださいオールオン4と従来のインプラント治療には、治療方法や費用、期間に明確な違いがあります。従来のインプラントでは、失った歯1本につき1本のインプラントを埋入するため、本数が多い場合は治療費や期間も大きくなります。一方、オールオン4は4本のインプラントで歯列全体を支える構造です。手術当日に仮歯を装着できることもあり、治療が短期間で完了します。また、インプラントを斜めに埋め込むことで、骨移植が不要となるケースも多くあります。従来のインプラントは1本ずつ独立しているため、部分的な修復ができます。一方、オールオン4は連結構造のため、1本に不具合があると全体に影響するリスクもあります。それぞれのメリットとデメリットを把握し、ご自身に合った治療法を選ぶことが大切です。

オールオン4と歯茎の間の隙間を予防するための注意点

なぜオールオン4治療後に歯茎との間に隙間ができるのですか？オールオン4治療後に歯茎との間に隙間ができる理由は、いくつか考えられます。まず、インプラント体の埋入位置や角度にわずかなズレがあると、上部構造と歯茎が自然に密着せず、隙間が生じることがあります。また、治療後に歯茎や歯槽骨が少しずつ吸収されることでも、もともとの接触部に空間ができてしまうことがあります。これは加齢や噛み合わせの力による骨の変化が主な原因です。さらに、歯ぎしりや強い嚙み合わせの影響で、インプラント体がわずかに動いたり傾いたりすることもあり、これが上部構造のズレや隙間の発生につながることがあります。こうした隙間は見た目の問題だけでなく、食べ物が詰まりやすくなるなど衛生面のリスクもあります。そのため、定期的なメンテナンスで状態を確認し、必要に応じて調整や修正を行うことが大切です。歯茎との隙間を放置するとどのような問題が起こりますか？オールオン4治療後に生じた歯茎との隙間を放置すると、さまざまな問題を引き起こす可能性があります。まず見た目に影響し、口元の審美性が低下します。笑ったときや会話中に、上部構造と歯茎の間の空間が目立つと、不自然な印象を与えてしまいます。また、隙間には食べかすがたまりやすくなり、清掃が行き届かないと細菌が繁殖しやすくなります。その結果、炎症や口臭、インプラント周囲炎などのトラブルが生じるリスクが高まります。さらに、歯茎との密着が不十分な状態では、圧力が均等に分散されません。また、一部のインプラントに過剰な負荷がかかると、インプラント体や周囲の骨にダメージを与え、脱落の原因となることもあります。こうしたリスクを防ぐためには、定期的なメンテナンスと早めの対処が重要です。歯茎との隙間を改善する方法はありますか？オールオン4治療後にできた歯茎との隙間は、審美性や口腔衛生に悪影響を与えるため、早めの対応が必要です。改善方法の一つとして、歯肉移植があります。これは、主に上顎の口蓋部から健康な歯肉を採取し、隙間ができた部分に移植する治療法です。移植された歯肉がしっかりと定着すると、歯茎が回復し、上部構造との隙間を自然に埋められます。見た目が改善されるだけでなく、汚れがたまりにくくなるため、感染リスクの軽減にもつながります。さらに、歯茎に厚みが出ることで、外的刺激への耐性が向上し、インプラントの安定性維持にも効果が期待できます。ただし、症状によっては上部構造の再調整や再製作が必要になる場合もあるため、まずは歯科医師に相談し、治療法を検討しましょう。

編集部まとめ

オールオン4治療後の定期メンテナンスはなぜ重要なのですか？オールオン4治療後の定期メンテナンスは、治療結果を長く良好に保つために欠かせない大切です。インプラント自体はむし歯になりませんが、周囲の歯茎や骨は日々のケアを怠ると炎症や骨吸収を引き起こし、インプラントの安定性に悪影響を及ぼす可能性があります。定期的なメンテナンスでは、専用器具を用いたプロフェッショナルクリーニング（PMTC）によって、セルフケアでは落としきれないプラークや汚れを除去します。さらに、インプラントの固定状態や周囲骨の変化、噛み合わせのバランスもチェックし、問題があれば早期に対応できます。必要に応じて、上部構造の取り外しや調整や再装着も行い、見た目や機能の劣化を防ぐことにもつながります。メンテナンスを継続することが、インプラントの長期的な安定と快適な使用に直結します。歯茎との隙間を予防するために日常生活で気をつけることはありますか？オールオン4治療後に歯茎との隙間を予防するには、毎日の丁寧なセルフケアが欠かせません。なかでも、上部構造と歯茎の境目に汚れがたまらないよう意識しましょう。歯ブラシに加え、タフトブラシや歯間ブラシなどの補助器具を使って、細部までしっかり清掃することが大切です。また、硬い物を避けたり、歯ぎしりを防ぐなど、嚙み合わせに不要な負担をかけない生活習慣にも気をつけましょう。睡眠中の歯ぎしりが心配な方には、ナイトガードの使用がおすすめです。さらに、定期的に歯科医院でチェックを受けることで、微細な変化にも早期対応が可能になります。日々のケアと継続的な管理が、健康な状態を長く保つポイントです。

ここまでオールオン4と歯茎の間の隙間についてお伝えしてきました。要点をまとめると以下のとおりです。

オールオン4は、4本のインプラントですべての上部構造を支える無歯顎向けの治療法で、短期間や低侵襲が特徴

オールオン4治療後に歯茎との隙間ができるのは骨や歯茎の変化などが原因で、放置すると審美性や衛生面で問題が生じるため、歯肉移植や調整などの対策が必要

オールオン4治療後の定期メンテナンスは、インプラントの長期安定とトラブル予防のために不可欠で、日々のセルフケアと歯科医院での管理が重要

オールオン4治療後に歯茎との隙間が生じることは珍しくなく、加齢や骨の変化、清掃不足などが原因となる場合があります。このような隙間を放置すると、見た目の問題だけでなく、細菌感染やインプラントへの負担増といったトラブルを招く恐れがあります。日頃の丁寧なセルフケアと定期的なメンテナンスを欠かさず行い、必要に応じて歯科医師に相談することで、快適な口腔環境を長く維持できるでしょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

松浦 明歯科医師(医療法人 松栄会 まつうら歯科クリニック)

この記事の監修歯科医師

出身大学：福岡歯科大学 / 経歴：1989年福岡歯科大学 卒業1991年松浦明歯科医院 開院2020年医療法人松栄会まつうら歯科 理事長就任 / 資格：厚生労働省認定研修指導医日本口腔インプラント学会認定医ICOI (国際インプラント学会)Fellowship認定医 / 所属学会：ICOI(国際口腔インプラント学会)日本口腔インプラント学会日本臨床歯科学会(SJCD) 福岡支部 理事日本顎咬合学会 会員 日本臨床歯科CAD/CAM学会(JSCAD）会員

