1985年8月12日、日本航空123便が群馬・上野村の御巣鷹の尾根に墜落した事故から40年がたつ。520人が死亡したこの事故で亡くなった河口博次さんは、手帳に家族に宛てた「メッセージ」をのこしていた。

父の最後の言葉を受け取った娘・真理子さん。父への思いや、遺族としての「安全」への願いを聞いた。

（取材 : 日本テレビ 猪子 華）

40年前の事故で亡くなった河口博次さんは、当時52歳だった。当時、大学院生だった娘の真理子さんは、現在64歳だ。

「事故当時は、50歳を超えてたら結構生きたよねって思っていたけど、今思えば若かったなと。今の私より12歳若いので、52歳でやはり無念だったのかなと思います」

■揺れる機内で･･･“父の魂が･･･”家族への言葉

「今だったらみんな、携帯で打つんでしょうね・・・」

そう言いながら、真理子さんは普段あまり見ることはないという手帳を見せてくれた。博次さんが愛用していたものだ。

ページをめくると、墜落直前の123便の機内で、家族に宛て書いた“言葉”が残されている。

それは、子供たちへの呼びかけから始まる。

『マリコ

津慶

知代子

どうか仲良くがんばって

ママをたすけて下さい

パパは本当に残念だ

きっと助かるまい

原因は分らない

今5分たった』

機体が乱高下する中、それでもボールペンで力を込めて書かれた文章。ページをめくると、裏側にもくっきりと文字のあとが浮かび上がる。

「やっぱりすごく念がこもっている。この筆圧とかを見ると」

「何か、魂がのめり込んでいるようなものなので・・・」

真理子さんはこう表現した。

■奇跡的にのこった手帳「今迄は 幸せな人生だったと感謝」

博次さんの「メッセージ」は、219文字に込められていた。

『もう飛行機には乗りたくない

どうか神様 たすけて下さい

きのうみんなと 食事したのは 最后とは

何か機内で 爆発したような形で 煙が出て

降下しだした

どこえどうなるのか

津慶しっかりた（の）んだぞ

ママ こんな事になるとは残念だ

さようなら子供達の事を

よろしくたのむ

今6時半だ



飛行機は

まわりながら急速に降下中だ

本当に今迄は 幸せな人生だった

と感謝している』

事故後、被害者の遺体が安置されていた群馬・藤岡市の体育館に詰めていた弟・津慶さんが手帳を確認。真理子さんら家族は、電話口でその文面を聴いたという。

「服はぬれていて、財布とかそういうものはびちゃびちゃになっていました。でも、この手帳は胸ポケットに入ってて、濡れてなかった」

「何も言わずに消えることはどうしても避けたいというか、絶対に伝えなきゃという、父の気持ちが、ちゃんとこれを私たちの手に届くように守ってたんだなと」

■父が“糸をひいてくれた”その後の人生「訴えたかっただろうこと」を発信

真理子さんは事故後、大手証券会社に入社。アナリストとして活躍しながらも、環境問題や企業の社会的責任について研究を深めた。現在は、大学で教べんをとりながら、環境保全や持続可能性を追求する国際団体の理事や、企業のアドバイザーなども務めている。

かつては、どちらかというと、自分の人生に「父」はあまり影響していないと思っていたという真理子さん。

しかし、改めていま振り返ると――。

「これまでは『私は自分で一生懸命頑張りました』と思っていたけれど、いくら頑張ったって、ご縁のもの。それぞれのタイミングで“人”に出会わないと、うまくいかない。そこを父がリードしてくれたから、うまい具合にはまった感じがある。後ろから糸を引いて、誘導してくれたのかなっていう気がします」

「『環境だけでなく、安全や、企業の倫理的な行動はすごく大事』というのも、多分父自身が非常に訴えたかったことだろうと思います。そういうことが私の仕事として世の中の人にメッセージを発信できればいいのかなと」

「今振り返れば、私の人生に“父の影響”はあるんですけど、ずっと意識的にあったんじゃなくて、結果としてそうだったんだと感じます」

■遺族として、日本航空への思いは･･･パイロットの飲酒や運航トラブル相次ぐ

父が亡くなった事故から40年――。

「日本航空に在籍している方も、事故を知らない方ばかりになっています。いろいろなことを引き継いでいるでしょうけど、自分が体験していないことだと、どうしても形骸化してしまうのではないか、という心配もあります。」

「また、当時に比べてエアライン業界の競争は非常に激化していて、やはり目に見えない安全というのが一番削りやすいっていうことになってしまわないかなということは、危惧しています」

「また今年も8月12日を迎えるタイミングで、一から新鮮な気持ちで事故に向き合い、安全に向き合っていただきたい」

2023年以降、日本航空では、パイロットの過度な飲酒による運航への影響や、旅客機同士の接触、管制の許可なく滑走路を横断するなどのトラブルが相次ぎ、国土交通省から業務改善勧告などを受けている。

「飲酒と聞くと、やはり大丈夫かなという気になります。構造的に、弱い人や辛い思いをしている人が『お酒』に流れたくなるような人事の仕組みとか、オペレーションとか、何か課題があるんじゃないかなと。飲酒をした個人の問題というふうに切って捨ててはいけないと思います。会社としてそういう社員をどう受け止めて、人事のあり方などを見直しているのか、あまり伝わってこないと感じます」

「こうした問題が出てきた時に"なるべく火消しをしよう"という姿勢では非常に困りますし、やはり520人の犠牲が何のためにあったんだっていうことになってしまうので、そこは経営陣はしっかり心に留めていただきたいです」

日本航空をはじめ、大勢の命を預かる公共交通の事業者には、遺族の思いに改めて向き合ってほしい。