¡Ö·Ã¤ß¤Î±«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¡9Ï¢Àï¤Î6ÀïÌÜ¤¬±«Å·Ãæ»ß¤Ç
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡DeNA¡¼µð¿Í¡¡±«Å·Ãæ»ß¡Ê10Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¸á¸å5»þ10Ê¬¤ËÃæ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö·Ã¤ß¤Î±«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢9Ï¢Àï¤ÇÈèÏ«¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤òµÙÍÜ¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆüÀèÈ¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿ÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö1²óÈô¤Ð¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¡£Í½ÄêÄÌ¤ê¡¢ÍâÆü¤«¤é¤ÎÃæÆüÀï¤ÎÆ¬¤ÏÃæ5Æü¤Ç¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤¬Åê¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£9Ï¢Àï¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç5»î¹ç¤Ç4¾¡1ÇÔ¡£¡Ö¡Ê¼¡¡Ë3¤Ä¤Ê¤ó¤È¤«¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ïµå¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£