8月9日の第25節で東京ヴェルディが横浜F・マリノスに1-0で勝利した

アマチュア末期の日本に「クラシコ」と呼べるカードがあるとすれば、読売クラブ（現東京V）対日産自動車（現横浜）以外に考えられなかった。

1993年5月15日、唯一のナイトマッチだったJリーグの開幕カードには、異論を挟む余地もなかったはずだ。

だがそれから32年間を経て、両雄はJ1への生き残りを賭けて戦っていた。机上で戦力を分析すれば、横浜は降格を心配するようなチームではない。計8人から絞り込まれた規約一杯の5人の助っ人がスタメンでピッチに立ち、喜田拓也主将を筆頭にヤン・マテウス、エウベル、松原健、天野純らは、つい1年前にはACL準優勝を経験している。平均年齢は28.91歳。個々の年輪には極めて高い経験値が蓄積されたベテランチームだった。

一方、東京Vは、厳しい状況に直面していた。城福浩監督が「主軸でもシーズンの最後までいてくれるとは限らないチーム」と語った通り、夏の中断期間中に綱島悠斗、翁長聖、木村勇大が相次いで移籍し、林尚輝、山見大登らの故障も追い撃ちをかけた。急造の3バックの平均身長は175.7?。交代要員でJ1の出場試合が2ケタに到達しているのが2人だけで、ベンチ入り20名の平均は24.8歳だった。

8月9日に迎えた25節。一時の最下位から18位まで浮上してきた横浜が21ポイント。16位の東京Ｖが28ポイントなので、もし横浜が勝てば両者の差は4ポイントに縮まり、このまま形勢逆転に向けて加速しても不思議はなかった。しかし、全体で約4歳若い東京Vには、過去の実績では測れない「伸びしろ」や「果敢さ」があった。序盤から一方的にボールを支配すると、主にグラウンダーのセットプレーを素早く連鎖し、横浜の選手たちを自陣に釘づけにする。横浜のペナルティエリア内は、常に満杯状態なので崩し切るのは難しかったが、逆に跳ね返されても東京Vが2次3次攻撃へと繋げ、前半だけでCKが12-2、クロスが18-4（筆者カウント）という数字が流れを如実に物語っていた。

こうして完全に主導権を掌握した効果は顕著だった。

「横浜のマテウスとエウベルは、たぶんリーグで1、2のウインガー。ピンポイントで利き足に入れば、強烈なシュートが来る。でも我々がボールを持てば、あのウィンガーは、やりたくないことにエネルギーを割かなければならない」（城福監督）

反面、独壇場なのにゴールがない展開は好ましいものではなく、実際後半開始早々には横浜に流れが傾きかけた。しかし後半17分には、東京Vの新井悠太が左サイドからカットイン。シュートまでは持ち込めなかったが、右サイドの斎藤功佑へ繋ぐと、今度は斎藤がファーサイドまで振り谷口が飛び込んで先制。逆に横浜は、決定力の高い両ウィンガーがなかなかゴール近くで受けられず、特にマテウスはシュートを1本も打てないまま、失点の4分後に交代。横浜が追いかける立場に回った途端に、最も危険な武器を持つマテウス、天野を下げてしまったことで、大勢が決した感が強まった。

横浜は長く堅守のチームだった。ラテンスタイルで奔放な攻撃的スタイルを誇る読売クラブ（現東京V）に「追いつけ、追い越せ」と歴史の扉を開けたが、元ブラジル代表主将のオスカーが加入して以来「1-0」の哲学が徹底され、1987年3月に初勝利を挙げてからは当面のライバルに15連勝を飾っている。ボールを支配するのがヴェルディでも、要所を抑えカウンターで仕留め白星を連ねた。また連覇を達成した岡田武史監督時代も、堅守を基盤にした戦い方を貫いた。

だがアンジェ・ポステコグルー監督が就任してから横浜は一変した。自ら指揮を執った2019年も、ケヴィン・マスカット監督が引き継いだ2022年もポゼッションは1位。ボールを支配しながら鋭いカウンターも兼備し、圧倒的な攻撃力でタイトルを手にした。ところがこの夜は、主導権も結果も東京Vに譲り、いよいよ剣が峰に立たされた。

重要な戦力を失った東京Ｖには、だからこそ強烈な危機意識が共有されていた。城福監督は言う。

「こういうチームだからこそ大切なのは成長。リーグで一番厳しいトレーニングをして、高い要求をし続けなければＪ1には残れない」

確かに世界屈指のダンゴレースで生き残るには、危機感は不可欠な武器になるのかもしれない。これで両者の勝ち点差は「10」。横浜が東京Ｖの背中を捉えるのは絶望的になった。（加部 究 / Kiwamu Kabe）