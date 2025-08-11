¡Ö¥«¥ë¥¬¥â¡©¡×µð¿Í¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ÃçÎÉ¤¯¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¡¡5Áª¼ê¤¬Îó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡È¥·¥ó¥¯¥í¡É¡¡Æâ³¤¥³¡¼¥Á¤âº¤ÏÇ
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤ÎµåÃÄ¸ø¼°YouTube¤Ï9Æü¡¢¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¡£¤½¤Î³Ú¤·¤²¤Ê»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¤Ï¡¢ÌÛ¡¹¤È¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¦´ßÅÄ¹ÔÎÑÁª¼ê¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÆ°¤¤ò¥Þ¥Í¤ò¤¹¤ëÂçÀªÅê¼ê¤È»³粼°Ë¿¥Åê¼ê¤ÎÍÍ»Ò¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î3¿Í¤ÏÊ¼¸Ë¸©½Ð¿È¤ÎÃçÎÉ¤·¥È¥ê¥ª¡£°ÊÁ°¤âÃçÎÉ¤¯Æ°¤¤ò¥Þ¥Í¤·¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¤³¤ÎÆü¤ÏÅÓÃæ¤«¤é¡¢ÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¤ÈµÆÃÏÂçµ©Åê¼ê¤â¹çÎ®¡£´ßÅÄÁª¼ê¤Î¸å¤í¤Ë4Áª¼ê¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ó¡È¥·¥ó¥¯¥í¡É¤·¤¿Æ°¤¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤ÊÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢´ßÅÄÁª¼ê¤¬¥À¥Ã¥·¥å¤ò¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì¤ËÂ³¤¡¢Â¤ò¤¢¤²¤ì¤Ð¤½¤ì¤ËÂ³¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ò·ÑÂ³¡£¤½¤Î¥·¥ó¥¯¥í¤ÏÆ°¤¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢´ßÅÄÁª¼ê¤¬¡Ö½ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡¼¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤ì¤Ð¡¢Â³¤¯Áª¼ê¤¿¤Á¤âÆ±ÍÍ¤ËÀ¼¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»Ñ¤ËÆâ³¤Å¯Ìé¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¥«¥ë¥¬¥â¤«¤Ê¤ó¤«¤Ê¤Î¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥·¥ó¥¯¥í¤òÂ³¤±¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡Ö°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¤ë¤Ê¡Á¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢´ßÅÄÁª¼ê¤¬¡Ö¥Ô¥¯¥ß¥ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢Â³¤¯Áª¼ê¤¿¤Á¤âÆ±ÍÍ¤ËÀ¼¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»Ñ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö²áµî°ì¤ÎÆ°²è¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¤Ã¤·¤ã¤ó¤¬¤¢¤ó¤Þ²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤¬¤Þ¤¿¤¤¤¤¡×¡ÖÆâ³¤¥³¡¼¥Á¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£