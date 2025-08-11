ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地ドジャースタジアムでのブルージェイズ戦に「1番DH」で先発出場。初回の第1打席に2試合連続となる今季41号アーチを放った。

■41号で2つの記録を更新

前日の試合では、3年連続で節目の40号に到達した大谷。この日も序盤から、打線をけん引する2試合連発アーチで新たな記録を打ち立てた。

1点ビハインドで迎えた初回の第1打席。無視走者なしで大谷は、相手先発エリック・ラウアー投手の4球目カットボールをすくい上げた。角度25度、（約171.1キロ）、飛距離400フィート（約121.92メートル）の打球は、地元ファンの待ち受ける右翼スタンドへ。フィリーズのカイル・シュワーバー外野手に並びナ・リーグトップタイとなる、今季41号アーチとなった。

MLB公式のサラ・ラングス記者は複数回先発した投手のMLB史上最多本塁打数ランキングを公開。1位から順に2021年の大谷翔平（46本）、23年の大谷翔平（44本）、25年の大谷翔平（41本）、22年の大谷翔平（34本）と、現時点で今季は3位だとし、上位を大谷が席巻していることを伝えた。

なお、シーズン118試合目でリードオフから放った最多本塁打数では、今季の大谷が1位にランクイン。2006年のアルフォンソ・ソリアーノ氏（32本）、23年のムーキー・ベッツ内野手（31本）、19年のマックス・ケプラー外野手（30本）、1973年のボビー・ボンズ氏（29本）という錚々たるメンバーを抑えた。

大谷はさらに6回の第4打席に中前打を放ち、この日3試合連続となるマルチ安打を記録。さらに今季17個目の盗塁を決めたほか、2回の第2打席と8回の第5打席に2度の申告敬遠をされて8回途中までで3打数2安打2四球1三振1打点で、打率.284としている。