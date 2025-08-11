アイヌ民族の伝統音楽とロックを融合して演奏するバンド「アイヌ・アート・プロジェクト」。右端は早坂賀道さん＝札幌市

アイヌ民族のアーティスト早坂賀道（よしみち）さん（60）が、伝統音楽とロックを融合して演奏するバンド「アイヌ・アート・プロジェクト」を結成して四半世紀となる。当初は「そんなのはアイヌじゃない」と批判を浴びたが、支持が広がり、若い仲間が続くように。「文化は進化して当たり前。誰もが沖縄の民謡を思い浮かべられるように、アイヌの音楽も広めたい」と夢を追い続ける。（共同通信＝小松陸雄）

「若者だけのグループでしがらみなく活動したい」と2000年、同年代のアイヌ2人と結成。初期は、声や手拍子で表現する歌「ウポポ」などを忠実に実演したが「和人との間に隔たりを感じていた。当時は伝統音楽にとっつきにくい雰囲気があった」と振り返る。

そこで約2年後、アコースティックギターを持ち込んだ。「アイヌはみんなで輪になる踊りがあるように、人に見せることより、一緒に楽しむことで発展してきた」。耳なじみのある音色を加えたことで会場は盛り上がり、やがて国内外のイベントに招待されるように。

その後も音楽に合うと感じた楽器は積極的に試し、現在は樺太アイヌが使っていた弦楽器トンコリに、南米発祥の打楽器カホンを組み合わせるなどしている。

2020年以降、アイヌの「エムシリムセ」（剣の舞）にファイアダンスの要素を加えた表現にも挑戦し、燃えさかる刀を手に踊りを披露。再び批判されることを覚悟したが、称賛が相次いだ。「もともと新しい文化を取り入れていく民族だ」と説明する。

近年は若手も活動に加わる。メンバーの新谷裕也さん（34）は、現代音楽の技術を取り入れ演奏するアイヌが増えているとし「口承文芸のリズムにトンコリやギターを合わせてみたい。かっこよくなると思う」。

早坂さんも「まず演奏者が楽しまないと観客も楽しめない。伝統に縛られすぎず、のびのびやってほしい」と若い世代のチャレンジを見守っている。

