2023年から実施されている『日本のみなさん、おつかれ生です。プロジェクト』の一環として、2025年7月8日（火）から、『マルエフ』と『黒生』を2：1でブレンドした『アサヒ生ビールワンサード』が北海道にて数量限定で発売されています。

『アサヒ生ビールワンサード』は『出張マルエフ横丁』で人気の飲み方を再現した商品。『マルエフ』のまろやかな味わいに『黒生』のほのかな芳ばしさが楽しめます。

さらに、8月14日（木）から17日（日）までは、『アサヒ生ビール』の世界観を体験できる『出張マルエフ横丁』が札幌市内で開催されます。

ビールの注ぎ方によって変わる味わいの楽しみ方や『マルエフ』と『黒生』を1：1でブレンドする『ハーフ＆ハーフ』や、2：1でブレンドする『ワンサード』など、幅広い飲み方を楽しむことができますよ！

出張マルエフ横丁 北海道エリアスケジュール

開催日時：2025年8月14日（木）～17日（日） 11:00～20:00

開催場所：北海道札幌市北3条広場「アカプラ」スイーツガーデンSAPPORO2025内

『アサヒ生ビール』の“まろやかなうまみ”や“ぬくもりのある世界観”を楽しむことができる『日本のみなさん、おつかれ生です。プロジェクト』。『出張マルエフ横丁』が北海道で開催される4日間だけのチャンスをお見逃しなく！

