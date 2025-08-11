「阪神５−２ヤクルト」（１０日、京セラドーム大阪）

阪神がヤクルトに連勝し、今季最長となる６カード連続の勝ち越しを決めた。優勝マジックは１つ減らして「２９」。先発の才木浩人投手が２失点完投で２年連続の２桁勝利となる１０勝目をマークした。

◇ ◇

２年連続となる２桁勝利を挙げた才木。チームメートから勧められた健康フードで、体調面にも気を使っている。

１つ年下の湯浅が、大好物のアサイーボウルを勧めた。「最初は自分がハマッて食べていたら、（才木）浩人が食べたことないって言うから、ウーバーで頼んであげたんです」。まるで後輩のお世話をするような口調で話した湯浅。フルーツ満点で栄養価の高いアサイーを初めて食べた才木は「めっちゃおいしかったから、いいなって」。味も気に入り、実際お店にも足を運んだ。

元々体調管理のために、フルーツはよく食べていた才木。その後も「たまに食べてますよ」と継続的に楽しんでいる。野球から離れている時間はリラックスしながら、きっちり栄養をとっている。（デイリースポーツ・滋野航太）