SixTONES¡¦¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢¡ÈÀ¶ÌîºÚÌ¾¤ÎSNS¤Çµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡ÉËÜ¿Í¤ËÄ¾ÀÜ¼ÁÌä
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦SixTONES¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ê30ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖGolden SixTONES¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½÷Í¥¡¦À¶ÌîºÚÌ¾¤ÎSNS¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÄ¾ÀÜ¤¿¤º¤Í¤¿¡£
ÃæÂ¼ÎÑÌé¤ÈÀ¶ÌîºÚÌ¾¤¬ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£SixTONES¡¦¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬¡¢¤Þ¤º¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎPepper¤¯¤ó¤Ë¡ÖÀ¶ÌîºÚÌ¾¤µ¤ó¤ÎInstagram¡¢¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡© ¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤Î¿Í¤Ï¡¢Äê´üÅª¤Ë¡Ø¤ª¤Ä¤«¤ì¡¼¤é¤¤¤¹¡Ù¤Ã¤ÆÅê¹Æ¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤È¡¢Æüº¢µ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¿¤º¤Í¤ë¤¬¡¢ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤ÎÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡¡¡¡
¤Û¤«¤ÎSixTONES¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡ÖÄ¾ÀÜÊ¹¤±¤è¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¾¾Â¼¤ÏÀ¶Ìî¤ËÄ¾ÀÜ¼ÁÌä¡£À¶Ìî¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¡Ä¡Ä¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡×¤È°ú¤½Ð¤·¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¾Ð¤¤¤Ë¤·¤¿¡£
