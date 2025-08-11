¡Ö³ØÎòÌäÂê¤Î°ËÅì»ÔÄ¹¤Ï»×Î¸¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¡Ä¸µ³ù¥±Ã«»ÔÄ¹¤¬¹ðÇò¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤È»ÔÀ¯¤ÎÆâËë¡×
¡Ö°ËÅì»ÔÄ¹¤Ï»×Î¸¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£½é´ü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µÀéÍÕ¸©³ù¥±Ã«»ÔÄ¹¤ÎÀ¶¿åÀ»»Î»á¡Ê64¡Ë¤À¡£À¶¿å»á¤¬¶ì¸À¤òÄè¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÅìÍÎÂç³ØÂ´¶È¡×¤Î³ØÎò¤¬º¾¾Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤ë¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¡Ê55¡Ë¡£À¶¿å»á¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¤ÎÄó½Ð¤òµñÈÝ¤·¤¿¤ê¡¢É½ÌÀ¤·¤¿¼Ç¤¤òÅ±²ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶¯¹Å¤ÊÂÖÅÙ¤ÇÌäÂê¤¬¤è¤êÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÔÌ±¤Î°õ¾Ý¤Ï°¤¯¤Ê¤ë¤Ð¤«¤ê¡Ä¡Ä¡£»Ô¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢Èó¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¥¹¥°¤ËÇ§¤á¼Õºá¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤³¤¦ÏÃ¤¹À¶¿å»á¤Ï¡¢³ù¥±Ã«»ÔÄ¹¤ò¡Ç21Ç¯£¶·î¤Þ¤Ç£µ´ü19Ç¯Ì³¤á¤¿¡£Ç¤´üÃæ¤Ï»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¡££··î¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿¡Ø»ÔÄ¹¤¿¤¸¤¿¤¸Æüµ¡Ù¡Ê»°¸Þ´Û¥·¥ó¥·¥ã¡Ë¤Ç¤Ï¡¢»ÔÀ¯¤ÎÆâ¼Â¤òÀ¸¡¹¤·¤¯¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°Ê²¼¤Ï¡¢À¶¿å»á¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤·¤¿»ÔÄ¹¤Î¤Ä¤é¤¤¸½¼Â¤À¡£
¡Ö»ä¤â·ÐÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ÇÄÉµÚ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ç02Ç¯£··î¤Ë½éÅöÁª¤·¤¿Ä¾¸å¡¢ºÇ½é¤ÎµÄ²ñ¤Ç¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ÔÄ¹¤Ë¤Ê¤ëÁ°¡¢³°Ì³¾Ê¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ï°ìÅù½ñµ´±¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥É¤Î¼óÅÔ¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¤ÎÆüËÜÂç»È´Û¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡Ø°ìÅù½ñµ´±¡Ù¤¬¤ä¤ä¤³¤·¤¤¡£³°Ì³¾Ê¤Ë¤Ï¡¢ºß³°¸ø´Û¤Ë¶Ð¤á¤ë¿Í´Ö¤ËÂÐ¤·Áê¼ê¹ñ¤È¤Î³°¸ò¤ÎÉ¬Í×¾å¡¢Âç¿Ã¤Î¾µÇ§¤ò¼õ¤±°ì³¬µé¾å¤Î¸Æ¾Î¤ò»È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤È¤¹¤ë¥í¡¼¥«¥ë¡¦¥é¥ó¥¯¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
»ä¤Î¤â¤È¤â¤È¤ÎÅùµé¤ÏÆóÅù½ñµ´±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ìÌ¾»É¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ø°ìÅù½ñµ´±¡Ù¡£Ã¯¤«¤¬¸Æ¾Î¤Îóòó÷¤òÈ¿ÂÐÇÉ¤ÎµÄ°÷¤ËÃÎ¤é¤»¡¢µÄ²ñ¤Ç¡Ø·ÐÎòº¾¾Î¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ù¤È¹¶·â¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï°ì½Ö¤¦¤í¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»öÁ°¤Ë¼ÁÌäÆâÍÆ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥í¡¼¥«¥ë¡¦¥é¥ó¥¯¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¡Ø°ìÅù½ñµ´±¡Ù¤È¤¤¤¦´±¿¦¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿³°¸òÎ¹·ô¤ò¾Úµò¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï³°¸òÎ¹·ô¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é³°Ì³¾Ê¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÀâÌÀ¡£¤É¤¦¤Ë¤«Æñ¤òÆ¨¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç°¤Î¤¿¤á°Ê¸å¤Ï·ÐÎò¤«¤é¡Ø°ìÅù½ñµ´±¡Ù¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ò½÷À¿¦°÷¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤òÊª¿§¡Ó
£²´üÌÜ¤Ë¤Ï²øÊ¸½ñ¤ò¥Ð¥é¤Þ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤¢¤ë»þ¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ëÇð»Ô¤Î»ÔµÄ¤«¤éÅÅÏÃ¤Ç¤³¤¦¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡ÖÀ¶¿å¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿´ñÌ¯¤Ê¼ê»æ¤¬¤¦¤Á¤ËÆÏ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö´ñÌ¯¤Ê¼ê»æ¡×¤òÍ¹Á÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦Íê¤à¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÀ¶¿å»ÔÄ¹¤Î¹Ô¾õ¡×¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ò³ù¥±Ã«»ÔÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ³²°¤Ç¤¢¤ëÀ¶¿å¤¤è¤·»ÔÄ¹¤ÎÌäÂê¤ò¹ðÈ¯¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¢§»ÔÄ¹¤Ï¤ï¤¶¤ï¤¶µÙÆü½Ð¶Ð¤·¡¢»ÔÌò½ê½÷À¿¦°÷¤Î¹¹°á¼¼¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¥í¥Ã¥«¡¼¤òÊª¿§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¢§Çð»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½÷À¤ÎÉô²°¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¿Í´Ö¤¬¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡Ó
²øÊ¸½ñ¤Ï£Á£´»æ£³Ëç¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌ¯¤Ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤Ó¤¿¤ÓµÙÆü½Ð¶Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢½÷À¿¦°÷¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤òÊª¿§¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Çð»Ô¤Ëº©°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤â¤¤¤Ê¤¤¡£¤Û¤Ü½Ð¤Þ¤«¤»¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²øÊ¸½ñ¤Ï»×¤Ã¤¿¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ëÈÕ¡¢ºÊ¤«¤é¤³¤¦Ìä¤¤¼Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÇð¤Î½÷¤Ã¤ÆÃ¯¤Ê¤Î¡©¡¡¸øÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤ÆÌë³°½Ð¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤ÏÇð¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡©¡Ù¤È¡£»ä¤ÎÀâÌÀ¤ËºÊ¤Ï°ì±þÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ØÇð¤Î½÷¡Ù¤¬»ö¼Â¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹¬¤¤À¯¼£Åª¤Ê±Æ¶Á¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¯¡¢»ä¤ÏÌµ»ö¤Ë£³´üÌÜ¤Î»ÔÄ¹Áª¤ËÎòÂåºÇ¹âÆÀÉ¼¿ô¤ÇÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¸øÅª¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¡×
À¶¿å»á¤Ï¹Åç¸©»°¸¶»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÍî²¼»±¸õÊä¤È¤·¤Æ³ù¥±Ã«»ÔÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ìîµå¤ÏÀ¸¿è¤Î¥«¡¼¥×¥Õ¥¡¥ó¡£°ìÊý¤Ç³ù¥±Ã«¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ÎÆó·³»ÜÀß¤¬¤¢¤ë¡£Ç¤´ü£±´üÌÜ¤ÎÆüÍËÆü¡¢Æü¥Ï¥à¤Î³ù¥±Ã«¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¾¯Ç¯Ìîµå¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸µ¹Åç´ÆÆÄ¤Î¸ÅÍÕÃÝ¼±»á¤¬Íè¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö1975Ç¯¤Ë¥«¡¼¥×¤ò½é¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¸ÅÍÕ¤µ¤ó¤Ï¡¢»ä¤¬¶¯¤¤Æ´¤ì¤òÊú¤¯Êý¤Ç¤¹¡£¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤È¡¢½ÀÏÂ¤Ê¾Ð´é¤Ç±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶½Ê³¾õÂÖ¤Î»ä¤Ï¡¢»Ô¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø»ä¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¥«¡¼¥×¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡£Àè¤Û¤É¤ÏËÜÆü¤Î¥²¥¹¥È¸ÅÍÕ´ÆÆÄ¤È¤ªÏÃ¤¬¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¸ÅÍÕ´ÆÆÄ¤Î»ØÆ³¤Ë¤è¤ê³ù¥±Ã«¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌîµåµ»½Ñ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤è¤¦µ§¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ù¡£
¤·¤«¤·¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤ÎµÄ²ñ¤Ç¡¢»ä¤Î°§»¢¤¬¤ä¤ê¶Ì¤Ë¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Îµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»ÔÄ¹¤ÏÆü¥Ï¥à´Ø·¸¼Ô¤ä»ÔÌ±¤ÎÁ°¤Ç¹Åç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ì°ã¤¤¤ÊÈ¯¸À¤Ç¤¹¡Ù¤È¡£Í½ÁÛ³°¤ÎÈãÈ½¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Æü¥Ï¥à¤ÎÆó·³¤¬¤¢¤ë³ù¥±Ã«»Ô¤Ç¤Ï²÷¤¯»×¤ï¤Ê¤¤»ÔÌ±¤¬¤¤¤ë¤Î¤âÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÇÛÎ¸¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡¢¤½¤ì¤«¤é¸øÅª¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Æü¥Ï¥à¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤ÏÆó·³»ÜÀßÆâ¤Ë¤¢¤ëÍ¦æÆÎÀ¤ØÆþÎÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½»Ì±É¼¤ò³ù¥±Ã«»Ô¤Ø°Ü¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÀ¶¿å»á¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÍÌ¾Áª¼ê¤¬¼ã¤«¤ê¤·»þ¤ËÌÌ¼±¤ò»ý¤Ã¤¿¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡¢ÃæÅÄæÆ¡¢ºØÆ£Í¤¼ù¡Ä¡Ä¡£À¤³¦Åª¤ÊÂç¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÈÍ¦æÆÎÀ¤Ç»£¤Ã¤¿£²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢À¶¿å»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼êÊü¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÊõÊª¤À¡£
³ØÎòº¾¾ÎÄÉµÚ¤ä²øÊ¸½ñ¤Ê¤É¤ÎµÕ¶¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÍÌ¾Áª¼ê¤È¤Î¸òÎ®¤Ê¤É¼«¼£ÂÎ¥È¥Ã¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌòÆÀ¤â¡£À¶¿å»á¤Î¾Ú¸À¤«¤é¤Ï¡¢µÄ²ñ¤ÎµÄ»öÏ¿¤Ç¤Ï¤¦¤«¤¬¤¨¤Ê¤¤»ÔÄ¹¤ÎÁÇ´é¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£