

ペット好きの人が結婚相談所を訪れるケースが増えてきています。婚活を進めるにあたって気をつけておくべきこととは？（写真：Graphs／PIXTA）

人間よりも自分を否定しないペットがいい

当結婚相談所では、2020年ごろから「ペットを飼っている」という会員さんが増え始め、昨年あたりからはその傾向がさらに顕著になってきているように感じます。

背景には、コロナ禍があるとみています。人とのコミュニケーションが取りにくくなり、動画やSNSを見ることに時間を費やすようになった。寂しさはあるものの、だからといって人と話すことは億劫に感じてしまう。その結果、言葉を話さないペットと暮らして寂しさを埋めようとする人が増えているのではないでしょうか。

ペットは自分を否定も攻撃もしてこない。安心してそばにいられる存在です。

実はペットの数そのものは大幅に増えたわけではないようです。厚生労働省の資料によると、犬の登録頭数は2009年度の688万頭をピークに、2023年度には605万頭まで減少。猫に関しては、ペットフード協会の2024年全国犬猫飼育実態調査によると、2019年の876.4万頭から多少増減がありつつ、2024年は915.5万頭とだいたい横ばいです。

ただ、コロナ禍で新たに飼い始めた人は増えました。前出の全国犬猫飼育実態調査では、犬の新規飼育頭数は2019年は35万頭でしたが、2020年に41.6万頭に増え、増減しながら2024年は44.4万頭に。猫は、2019年は39.4万頭でしたが、2020年46万頭、2021年48.9万頭に増え、2022年からは減少に転じ、2024年には35.9万頭に落ち着いています。

ペットといえば、かつてはファミリーや子育てを終えた高齢のご夫婦が飼う印象が強かったのですが、近年では一人暮らしでも飼うようになりました。自動給餌器や自動で掃除するトイレ、見守りカメラなど便利な道具が普及し、「旅行や出張で数日間世話をしなくても大丈夫」と考える人が増えたようです。

最近では「犬も猫も両方飼っています」と話す会員さんもちらほら見受けられ、驚かされます。SNSや動画配信サイトの影響か、マウスやウサギ、鳥、なかには小豚を飼っている会員さんもいて、以前よりも多種多様なペットが身近な存在になってきています。

気が合う2人が突然「交際終了」のナゼ

30代男性・大樹さん（仮名）は、30代女性・愛美さん（仮名）とお見合い。2人とも「結婚したい」という強い意思を持っており、真剣交際の一歩手前まで順調に進んでいました。ところが、ある日突然、大樹さんが「愛美さんとの交際をお断りしたい」と言い出しました。

理由を聞いてみると、「愛美さんが犬と猫を飼っているから」と言います。大樹さんは動物はどうしても苦手なのだそうです。

2人とも十分な収入があるので、「結婚して大きな家を建てて、2階にペットが来ない自分専用の部屋を作ったらいかがですか」と提案してみたのですが、それを実現するには郊外に家を建てる必要があり、「都心で暮らしたい」という大樹さんの希望に合いません。ペットのこと以外は互いに「条件にぴったり」と気が合っていましたが、残念ながら交際終了となりました。

ペットを飼っている会員さんが増えた一方で、「ペットは絶対に嫌だ」と考える会員さんも多くいます。動物が嫌い、アレルギーがある、世話が大変そう、お金がかかる……と理由はさまざま。現実問題としてペット可の物件がなかなか見つからない、ペットの数や大きさによってはかなり広い物件を探さないとならないという住宅事情もあります。

動物が苦手な人がペットを飼っている人とお見合いをして、「獣臭がした」「服に毛がたくさんついていた」という理由で交際を断ったこともありました。実際には身なりにも気を遣っている人であっても、ちょっとした臭いや毛がペットを飼っていない人にとっては不潔に感じたりだらしなく見えたりするようです。

映画デートの後にディナーを楽しもうとしていたところ、ペットを飼っている女性が「“うちの子”のごはんの時間だから、もう帰らなきゃ」と言ってさっさと帰ってしまい、破談になったこともありました。ペットを飼っていると、散歩やご飯などの都合でどうしても行動が制限され、ゆっくりデートできないケースはよくあります。

また、この女性のようにペットを「うちの子」と呼ぶケースも少なくなく、相手は実子がいるのかと勘違いして、思わぬ誤解を招くことも……。「『うちの子』ではなく、『うちの猫／犬が』と言いましょう」とアドバイスしていますが、話をしているうちにクセで「うちの子が〜」と言ってしまう。そのうえ話題をすぐにペットのことに持っていってしまう傾向もあるようです。

確かに、ペットを飼っている人にとって、その存在は実の子同然に大切なものです。しかし、こうした行動はペットを飼っていない人にとっては理解しづらく、「その濃密な関係に自分は入れない。結婚しても疎外感を抱いてしまうかもしれない」と危惧することもあります。

逆に、ペットを飼っている人にとっては、相手がペットに対していい顔をしないと「どうして私のライフスタイルや大切にしているものを受け入れてくれないの？」という不快感が膨らんでくるようです。

ある女性は「交際相手から『結婚したらペットを捨ててこい』と言われた」と憤慨していました。もちろん実際には相手はそんなことは言っておらず、「結婚したら、ペットは実家に預けたらどうか」と提案したようです。それを「『捨ててこい』と言われた」「『預ける』なんてまるでモノみたいに扱われた」と解釈し、「自分とペットを否定された」「冷たい人だ」と強い拒否反応を抱いてしまうのです。

2カ月で成婚→豪邸購入に至ったカップルも

このように、ペットをめぐるライフスタイルや価値観の違いが結婚を考えるうえでの大きな障壁になってきています。ミスマッチを防ぐため、最近では結婚相談所のプロフィールに記載する一言コメントに、「猫が大好きです」「犬を飼っています」「動物が好きです」といった情報に加えて、「毎日◯時から◯時までは散歩に行っています」「ペットと過ごす時間を何より大切にしています」といったライフスタイルが伝わる表現を加えるように努めています。それだけペットがパートナー選びを左右する重要な要素になってきているのです。

ペットを飼っている人同士は打ち解けやすく、「年齢差」や「年収」など当初の希望条件があまり気にならなくなり、そのまま交際が前向きに進むケースも多いですね。

猫を飼っている30代男性と、犬と猫を飼っている30代女性。「この2人なら相性がよさそうだ」と確信し、お引き合わせしました。その読みはみごと的中。互いにわかり合える部分が多くライフスタイルも自然と合い、スムーズに関係を深めていきました。

2回目のデートでは、互いのペットを一緒に遊ばせたそうです。真剣交際に進んでからは、3匹が一緒に暮らせる家を探しに行き、わずか2カ月で成婚。2人とも高収入だったので、ペットがゆったり暮らせるよう、大きな家を購入しました。

この2人の例はとてもうまく行きましたが、やはり全体から見ると、未婚で、しかも一人暮らしでペットを飼っている人は少数派。「婚活中はできればペットは飼わないでほしい」というのが、結婚相談所としての本音です。

「この方、いかがですか？」とご紹介しても「動物はちょっと……」と断られ、お見合いすら満足に組めず、苦戦するケースがものすごく多いからです。婚活を成功させたいなら、「ペットは結婚してから」をおすすめしたいですね。

（植草 美幸 ： 恋愛・婚活アドバイザー、結婚相談所マリーミー代表）