º£Æü11Æü¡ÁÌÀÆü12Æü¤Ïµþºå¿À¤Ê¤É¤ÎÅÔ»ÔÉô¤â¿»¿å¡¦´§¿å¤Î¤ª¤½¤ì¡¡Âç±«ºÒ³²¤Ë·Ù²ü¤ò
º£Æü11Æü¤«¤éÌÀÆü12Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤Ç¤ÏÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶ÉÃÏÅª¤Ë¥«¥ß¥Ê¥ê¤äÆÍÉ÷¤òÈ¼¤¤¡¢µþºå¿À¤Ê¤É¤ÎÅÔ»ÔÉô¤Ç¤â¡¢Æ»Ï©¤¬´§¿å¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¹ß¤êÊý¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢Æ»Ï©¤Î´§¿å¡¢Àî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ë·Ù²ü¡¦Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î¸å¡¢13Æü(¿å)¤«¤é¤Î¤ªËß´ü´Ö¤ÏÆüº¹¤·¤ÎÌá¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÂÄê¤·¤ÆÀ²¤ì¤ëÆü¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£Æü11Æü¡¡¤Þ¤ë¤ÇÇß±«Ëö´ü¡¡µþºå¿À¤ÎÅÔ»ÔÉô¤Ç¤â·ã¤·¤¤±«
ÆüËÜÉÕ¶á¤Ï¡¢Çß±«Ëö´ü¤Î¤è¤¦¤Êµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü11Æü¡¦»³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤±è´ß¤ËÄäÂÚ¤¹¤ëÁ°Àþ¤ä¡¢Á°Àþ¤Î¾å¤ò¿Ê¤àÄãµ¤°µ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤Ç¤ÏÂçµ¤¤ÎÈó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¢¤È¤âÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¡¢±è´ßÉô¤òÃæ¿´¤ËÆî¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶ÉÃÏÅª¤Ë¥«¥ß¥Ê¥ê¤òÈ¼¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥±¥Ä¤Î¿å¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µþºå¿À¤Ê¤É¤ÎÅÔ»ÔÉô¤Ç¤â¡¢Æ»Ï©¤¬Àî¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¼þ°Ï¤è¤ê¤âÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹¤Ç¤Ï´§¿å¤·¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ï¼Ö¤Î±¿Å¾¤¬´í¸±¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¡¢Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢Æ»Ï©¤Î´§¿å¡¢Àî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ë·Ù²ü¡¦Ãí°Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶¯É÷¤äÍîÍë¡¢Îµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Âç±«¤¬È¯À¸¡¡¶á¤Å¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾ì½ê
¼ÂºÝ¤ËÂç±«¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°Ê²¼¤ÎÅÀ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ ²ÏÀî¤äÍÑ¿åÏ©¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÉáÃÊ¤ÏÎ®¤ì¤ÎÃÙ¤¤²ÏÀî¤äÍÑ¿åÏ©¤Ç¤â¡¢Âç±«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿å¤«¤µ¤¬Áý¤·¤¿¤ê¡¢Î®¤ì¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Áý¿å¤·¤¿ÍÑ¿åÏ©¤ÏÆ»Ï©¤È¤Î¶ÌÜ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ±¿Å¾¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹¤Ê¤ÉÄã¤¤Æ»Ï©¤ÏÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Äã¤¤Æ»Ï©¤Ë¤Ï±«¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤Ë´§¿å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ö¤¬¿åË×¤·¤Æ¸Î¾ã¤·¤¿¤ê¡¢¿å°µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¢¤¬³«¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼ÖÆâ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤Ë´í¸±¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤ò¤·¤ÆÄÌ¤é¤º±ª²ó¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ »³¤Ê¤É¤ÎµÞ¤Ê¼ÐÌÌ¤Ï¤¤¤ÄÊø¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·è¤·¤Æ¶á¤Å¤«¤º¡¢¼ÐÌÌ¤È¤ÏÈ¿ÂÐÂ¦¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤äÂç±«·ÙÊó¤Î´í¸±ÅÙÊ¬ÉÛ¤òºÙ¤«¤¯³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¾õ¶·¤ò¾ï¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ ÃÏ²¼¤Ï¿»¿å¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢±«Ï³¤ê¤Ê¤É°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¤éÃÏ¾å¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÃÏ²¼¤Ç¤Ï¡¢´í¸±¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤Þ¤á¤Ëµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Â®¤ä¤«¤ËÃÏ¾å¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ ¾åÎ®¤Ë¥À¥à¤Î¤¢¤ë²ÏÀî¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥À¥à¤Î¿å°Ì¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Âç±«¤¬Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ß¤êÂ³¤¯¤È¡¢¥À¥à¤Ï·è²õ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÊüÎ®¤ò»Ï¤á¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªËß¤ÎÅ·µ¤¡¡À²¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âÍ¼Î©¤ËÃí°Õ¡¡ÂÎ¤Ë¤³¤¿¤¨¤ë¾ø¤·½ë¤µÂ³¤¯
12Æü(²Ð)¤Î¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï°ú¤Â³¤±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤ä¤ó¤À¤ê¤Ç¡¢¥«¥ß¥Ê¥ê¤òÈ¼¤Ã¤Æ·ã¤·¤¯¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
13Æü(¿å)°Ê¹ß¤Ï¡¢Æüº¹¤·¤ÎÌá¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢°ÂÄê¤·¤ÆÀ²¤ì¤ëÆü¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¸á¸å¤òÃæ¿´¤Ë¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤Ç±«¤äÍë±«¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»³¤äÀî¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤ò·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Í¼Î©¤Ê¤É¡¢À²¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âÅ·µ¤¤ÎµÞÊÑ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
µ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤ÎÆü¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢ÂÎ¤Ë¤³¤¿¤¨¤ë¾ø¤·½ë¤µ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÎãÇ¯¡¢Çß±«ÌÀ¤±¤ÎÄ¾¸å¤È¤ªËßµÙ¤ß¤ÎÄ¾¸å¤ÏÇ®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤ëÊý¤¬µÞÁý¤·¤Þ¤¹¡£Ç®Ãæ¾É¤Ê¤É¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤ªËß´ü´Ö¤â¤Ê¤ë¤Ù¤¯µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
