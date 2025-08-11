40代オシャレさん「本当好き♡」【ユニクロ】1本はGETしたい！「美シルエットジーンズ」

世界的なトレンドとしてまだまだ注目を集めているのがデニムアイテム。ミドル世代がデイリーに取り入れるなら、SNSでも話題の【ユニクロ】のバギージーンズがおすすめ。ゆるやかに曲線を描くシルエットが美しく、サマ見えはもちろん体型カバーも狙えそう。40代インフルエンサーの@ayakonbubuさんも絶賛しているので、ぜひ1本はゲットして。

カーブシルエットで旬顔に！

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

裾にかけてゆるやかなカーブを描くバギージーンズは、今季のトレンド大本命。程よくルーズでこなれ感がありながら、体型カバーも期待できます。コットンリヨセル素材を採用したこのジーンズは、公式サイトには「ソフトで快適な肌ざわり」とあり、穿き心地も良さそう。ハイウエストでスタイルアップが狙えるため、トップスをタックインしたり、クロップド丈のTシャツとのスタイリングがおすすめ

フレッシュな配色で鮮度高めの夏コーデ

おしゃれな40代ママインフルエンサーの@ayakonbubuさんは「本当好き」とコメントするほどお気に入りの様子。爽やかなブルーのバギージーンズにミントグリーンのシャツを合わせれば、清潔感のある好印象コーデに。シャツはあえて片側タックインで抜け感をプラスすると、グンとこなれた雰囲気に仕上がります。ラフになりすぎないよう、アクセやバッグで女性らしさを散りばめて。

