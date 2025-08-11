お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が10日、Xを更新。女優の二階堂ふみ（30）と結婚を発表した。7月クールで終了することが発表されたテレビ朝日のバラエティー番組「家事ヤロウ!!!」（火曜後8・00）がイラストとともに祝福した。

同番組はバカリズム、KAT-TUNの中丸雄一（昨年8月の謹慎以降は出演していない）、カズレーザーがMCを務める番組。家事初心者の3人が家事を基礎から徹底的に学んでいく姿が人気を博した。

投稿では「HAPPY KAZLASER WEDDING」とし花嫁姿のカズの両脇に新郎姿の中丸とバカリズムが立っているかわいらしいイラストをアップ。「カズさんご結婚おめでとうございます！！！家事ヤロウで学んだ料理今こそ作ってみてくださいっ」と呼びかけた。

バカリズムは2019年12月にアイドルグループ「でんぱ組.inc」元メンバーの夢眠ねむさんと結婚。中丸は昨年1月に元日本テレビでフリーアナウンサーの笹崎里菜と結婚した。カズの結婚で3人全員が既婚者となった。

同番組の構成を務める放送作家の飯塚大悟氏はカズの結婚報告をリポスト。続く投稿で、「むしろこっからこそ家事ヤロウなのでは…！？終わってる場合なの？」とつづっていた。