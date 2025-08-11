シンプルラインがおしゃれ♡【3COINS】揃えて使いたい！「サニタリーアイテム」

家の中で、コーディネートの手を抜いてしまいがちな「トイレ」。後回しにしがちだけれど、ゲストの目にも留まりやすい空間で、“なんとかしたい！” と思っている人も多いのでは？ そこで今回は、衛生面もカバーしつつ、センス良く仕上げてくれる【3COINS（スリーコインズ）】の「サニタリーアイテム」をご紹介します。

ストック収納付きが嬉しい「シンプルライントイレペーパーホルダー」

機能性とデザイン性を兼ね備えた「シンプルライントイレペーパーホルダー」は、\550（税込）。公式サイトでは「ふんわりとした質感の毛で肌触りの良い」と紹介されています。取り付けも簡単！ シンプルなデザインなので、空間にバッチリ馴染みます。

安心の滑り止め付き「シンプルライントイレマット」

さり気ないグレーのラインが可愛い「シンプルライントイレマット」は\770（税込）。置くだけで印象が変わるのでおすすめです。「シンプルライントイレペーパーホルダー」と合わせれば、統一感も出ておしゃれ度もアップ間違いなしかも。

どちらもネットに入れて洗濯機洗いOK！【3COINS】はサニタリーアイテムも充実しています。“何とかしたい！”と思ったら近くのお店をチェックして。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や販売終了、店舗によって価格が異なる場合もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N