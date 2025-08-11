台風が接近していた日、『用水路沿いに4匹の子猫がいる』と通報がきて…急いで向かった結果→思わず涙がでる光景に「本当に良かった」「ありがとう」
Instagramアカウント「凛Rin (FIVキャリア)」に投稿されたのは、用水路沿いで折り重なるように寄り添っていた4匹の子猫たちを緊急保護する様子を収めたリール動画です。記事執筆時点で35万再生を超え「どんなに寂しくて怖かった事か…」「泣けてくる…」との声が上がっています。
【動画：台風が接近していた日、『用水路沿いに4匹の子猫がいる』と通報がきて…】
用水路沿いにいた4匹の子猫たち
台風が近づき断続的に強い雨が降っていたある日、保護猫活動をされているInstagramアカウント「凛Rin (FIVキャリア)」の投稿主さんの元に1本の通報が入ったといいます。
雨風をしのぐ屋根もないような用水路沿いの道路脇の野原に4匹の子猫がいるとのこと。最初に発見されたのは通報が入った2日前だったそうで、事情を知った主さんは大急ぎで現場に急行したといいます。
ママと離れた子猫たちを緊急保護
現場に到着した主さんが見たのは、野原で重なるように身を寄せ合っていた生後間もない子猫たちの姿。主さんを見るなり近くに寄ってきたこと、母猫が近くにいなかったことから「人間に棄てられたのでは…」という疑念が生まれたそうです。
雨で全身が濡れてしまっている子猫たちを抱き上げ、キャリーに入れていった主さん。保護猫シェルターに到着すると、体をよく拭いてご飯をあげたといいます。
きっと少し前までママのおっぱいを飲んでいたであろう子猫たちでしたが、お腹が空いていたからか、与えられたご飯をモリモリ食べてくれたそうです。
救われた4つの尊い命
主さんが保護した4匹は別のボランティアの方の元へと託され、すくすくと元気に成長していっているといいます。今ではフードを食べられるようになった4匹は、いつも一緒にいて楽しく日々を過ごしているのだとか。これから、素敵な家族が見つかって幸せな家猫になれることを願うばかりです。
投稿には、「2日もここにいたなんて、生きていてくれて本当に良かった」「怖かったね……良く頑張って生きててくれたね。みんな一緒で良かった。」「つい数日前までママのおっぱいを飲んでいた子猫がこんな状況になるなんて」「幸せいっぱいになってほしいです」などのコメントが寄せられました。
Instagramアカウント「凛Rin (FIVキャリア)」の他の投稿では、運営されている保護猫シェルター『Little Rinほごねこハウス』で暮らす猫さんたちの様子を見ることができます。
