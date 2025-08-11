『LuckyFes′25』最終日！きょう8月11日の配信タイムテーブルをチェック ABEMAで無料生中継
茨城県ひたちなか市・国営ひたち海浜公園で開催中の野外音楽フェス『LuckyFes'25』（8月9日〜11日）のライブ映像が、ABEMAにて無料生中継される。期間中はABEMA内に『LuckyFesチャンネル』を特設し、すべて無料で視聴可能となる。
【画像】『LuckyFes'25』8月11日（月・祝）の配信タイムテーブル
“音楽と食とアートの祭典”をテーマに、ジャンルや世代を超えて多彩なアーティストが集結。最終日となる11日も、「RAINBOW STAGE」「WING STAGE」「GARDEN STAGE」から厳選されたライブや特別トークが届けられる。
以下は、きょう11日の配信タイムテーブル。水曜日のカンパネラ、yama、HYDE、郷ひろみ、NEWSなど多彩な顔ぶれが登場する。
■8月11日（月・祝）配信タイムテーブル
10:00〜 オープニング
10:20〜 BUDDiiS
10:55〜 オープニングMC（トーク）
11:05〜 水曜日のカンパネラ
11:50〜 オーイシマサヨシ
12:35〜 yama
13:20〜 JAEJOONG
14:00〜 BUDDiiS（トーク）
14:25〜 RAISE A SUILEN
15:00〜 オーイシマサヨシ（トーク）
15:20〜 HYDE（トーク）
15:40〜 Aile The Shota
16:20〜 HYDE
17:05〜 t-Ace
17:50〜 郷ひろみ
18:40〜 MUCC
19:30〜 NEWS（トーク）
19:50〜 NEWS
20:15〜 エンディングMC（トーク）
※中継アーティストは一部変更となる可能性あり
※アーティストによって配信楽曲数は異なる
※厳選曲の無料見逃し配信あり（一部アーティストはアーカイブ配信なし）
