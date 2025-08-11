食楽web

●食欲旺盛の人に教えたい！大阪の朝ごはんからガッツリ食べられる4軒をまとめました。

食いだおれの街・大阪では、「朝からガッツリ食べたい！」という食欲旺盛な人を唸らせるモーニングが揃っています。

今回は、市場で食べられる朝寿司や、喫茶店のモーニングなど、4ジャンルから厳選した腹ペコさんに教えたい絶品朝ごはんをご紹介。仕事前のエネルギーチャージにも、旅のスタートにもぴったりの一皿を、ぜひ味わってみてくださいね。

『焼肉ホルモン 龍の巣』で大阪名物を！ 背徳感満点の朝ホルモン＆かすうどん

心斎橋の裏通りにある『焼肉ホルモン 龍の巣』は、夜18時から翌朝8時まで営業する夜通し型の焼肉店。夜明けとともにホルモン焼きや裏はらみが楽しめる、まさに“非日常系モーニング”です。

一人焼肉に最適な小型コンロとカウンター席。ホルモンはネームプレート付きで提供されるので部位の違いも楽しく、ビールとの相性も抜群です。焼肉のシメに登場するのは、大阪名物「かすうどん」。どっさりの油かすが浮かぶ濃厚スープは、まさに背徳系の一杯。夜明けの心斎橋で、最高の朝を迎えてみては？

●SHOP INFO

焼肉ホルモン 龍の巣 心斎橋モトミセ

住：大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-3-32

営：18:00～翌8:00頃まで

休：なし（不定休あり）

http://www.ryu-nosu.co.jp/

ふんわり握る『中央市場 ゑんどう寿司』で朝寿司を満喫！

「上まぜ」1400円

大阪市福島区の中央卸売市場内にある『ゑんどう寿司』は、朝6時15分から営業。プロが目利きした魚を使った“つかみ寿司”が味わえる、老舗の名店です。

名物はおまかせ5貫の「上まぜ」。ふんわり握られたシャリの上に、中トロ、ウニ、太刀魚炙り、煮アワビなどがのる極上ネタが日替わりで登場。ワサビの有無や苦手なネタもオーダー時に聞いてくれるので安心です。市場の活気とともに味わう朝寿司は、旅の思い出になること間違いなし。

●SHOP INFO

[食楽web]

中央市場 ゑんどう寿司（ちゅうおういちば えんどう）

住：大阪府大阪市福島区野田1-1-86 大阪市中央卸売市場本場

営：6:15～13:45

休：日・祝

http://www.endo-sushi.com/

朝から真っ黒スープの高井田系ラーメン！『麺屋7.5Hz 高井田店』

大阪でも少しディープなご当地ラーメン、高井田系を味わえるのが『麺屋7.5Hz 高井田店』。朝6時から営業しており、朝ラーメン文化を体験するのにぴったりなお店です。

特徴は、この真っ黒な醤油スープと極太麺。塩気の強いスープに慣れるとクセになる味わいで、パワフルなチャーシューとシャキシャキのメンマで食べ応え満点。早朝のエネルギー源として間違いなしです。

●SHOP INFO

中華そば 麺屋7.5Hz 高井田店

住：大阪府東大阪市高井田西3-6-30

営：6:00～15:00

休：水曜、木曜

https://75hz.jp/

『カフェトキオナ』で味わう極厚トースト

天満橋の商店街にある『カフェトキオナ』は朝7時から開く喫茶店。アンティーク家具と中庭を望む店内で、極厚トーストと本格コーヒーが楽しめる人気カフェです。

シンプルなバタートーストでもボリューム満点

モーニングの目玉は、4枚切りの倍以上はあろうかという超分厚いトースト。ジェノベーゼチキンやハニーレモンなど多彩なメニューが揃います。トーストは厚みがある分、しっとり、ふわふわ。それでいて、表面はサクサクでバターの香りが食欲をそそります。シンプルながらこの食べ応え、朝から心と体を満たしてくれる一皿です。

●SHOP INFO

カフェトキオナ（Cafe Toki ona）

住：大阪府大阪市北区天神橋1-12-19

TEL：06-6355-1117

営：7:00～18:00（モーニングは11:30まで、L.O.11:00）

休：水曜