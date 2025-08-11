¡ÔÎäÅàñ»Ò¡Õ¤¤¤ÞÃíÌÜ¤Î¡È¤ª¼è¤ê´ó¤»¡É¤òÀìÌç²È¤¬¸·Áª¡¢¤â¤Ï¤äÀìÌçÅ¹¤ä¼êºî¤ê¤è¤ê¤¦¤Þ¤¤¤ÈÂÀ¸ÝÈ½
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÌµ¿ÍÎäÅàñ»ÒÈÎÇäÅ¹¡×¡£¸½ºß¤Ç¤ÏÊÄÅ¹¤¬Áê¼¡¤®¡¢µ¬ÌÏ¤ò½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±Ç¤¨¤â¥Ð¥Ä¥°¥ó! 9¼ï¤ÎÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Þ¥«¥í¥óñ»Ò¡×
À¤³¦¤Î¥È¥ì¥ó¥É¿©¤Ë
¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¨¤ëÎäÅàñ»Ò¤ÎÉÊ¼Á¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â°ì°ø¡£ÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤ÆÎäÅàñ»Ò¤Î»Ô¾ì¤Ï¤à¤·¤í³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¡ÖÅìµþñ»ÒÄÌ¿®¡×ÊÔ½¸Ä¹¤ÎÄÍÅÄÎ¼°ì¤µ¤ó¤À¡£Âç¼êñ»Ò¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ç¤â¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ê¤·¤ä¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯ÇÜÎÌ¤Ê¤É¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¡Öñ»Ò¤¬¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿©»ö¤Î¼çÌò¤È¤·¤Æ¡È¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ö¤â¤Î¡É¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÄÍÅÄ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¿©¤ÙÈæ¤Ù¤é¤ì¤Æ³Ú¤·¤¤¡È¥¯¥é¥Õ¥Èñ»Ò¥Õ¥§¥¹¡É¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎäÅàñ»Ò¤Ï¥Ö¡¼¥à¤òÄ¶¤¨¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹¤¬¤êÂ³¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡Ë¬Æü´Ñ¸÷µÒ¤Î´Ö¤Ç¤â¡¢ñ»Ò¤Ï¿©¤Ù¤¿¤¤ÆüËÜ¿©¤Î¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
¡ÖÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¤È¤¡¢Áª¼êÂ¼¤Î¿©Æ²¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤¿ÎäÅàñ»Ò¤ò¡¢³¤³°¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬SNS¤ÇÀä»¿¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡£Ä®Ãæ²Ú¤ÎÆüËÜÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¿Íµ¤¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢µþÅÔÃæ¿´ÃÏ¤Îñ»ÒÀìÌçÅ¹¤ÏµÒ¤ÎÂçÈ¾¤¬³¤³°¤ÎÊý¤Ç¤¹¤·¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤âË¬Æü³°¹ñ¿ÍÈæÎ¨¤Î¹â¤¤ñ»ÒÅ¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡ÈGYOZA¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÀ¤³¦¤Î¥È¥ì¥ó¥É¿©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îñ»Ò¡£½ë¤¤²Æ¤Ï¤ª¼è¤ê´ó¤»¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
Âç¼ê¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÎäÅàñ»Ò¤â¿Ê²½Ãæ¡ª
¡¡¼Â¤Ï³¤³°¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ£¤ÎÁÇ¤Î¡ÖÎäÅà¥®¥ç¡¼¥¶¡×¡£Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÓÏ¹¥¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢ÆüËÜ¤Îñ»Ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¿©¤Ù¤¿¤¤ÃíÌÜ¤ÎÎäÅàñ»Ò(1)
¡¡Æü¡¹¤Î¤ª¤«¤º¤Ë¡¢¤ªÊÛÅö¤Ë¡¢¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤â¡ª¡¡¤¼¤ÒÎäÅà¸Ë¤Ë¥¹¥È¥Ã¥¯¤ò¡£
¥ß¥Ã¤Á¤ã¤óñ»Ò¤Î¡Ö¼«²ÈÀ½ÎäÅàñ»Ò¡×
¾þ¤é¤Ê¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡È¤ª¤¦¤Áñ»Ò¡É
¡¡ÃÏ¸µÉÙ»³¤ÇÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤Î¼êºî¤êñ»ÒÅ¹¡£¡ÖÁÇËÑ¤Ê¤¦¤Þ¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¤ª¤¦¤Áñ»Ò¤ÎºÇ¹âÊö¡£¤è¤¯¿¤Ó¤ëÈé¤Ë¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Êñ¤Þ¤ì¤¿¤¢¤ó¤Ï¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÈÆÚÆù¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤¡×¡ÊÄÍÅÄ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¡£
ñ»Ò¤ÎÇÏÅÏ¤Î¡Ö¤â¤Ã¤Á¤êñ»Ò¡×
¥é¡¼¥É¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¥«¥ê¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¯
¡¡¥Í¥¯¥¹¥È¡Èñ»Ò¤ÎÄ®¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡¢µÜºê¸©¹âÆéÄ®¤ÎÏ·ÊÞÅ¹¡£¡Ö¾Æ¤ÌÜ¤Î¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¡¢Èé¤Î¥â¥Á¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¹¥¥Ð¥é¥ó¥¹¡£¤¢¤ó¤Ï¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬¼çÌò¤Ç¿©´¶¤Ï·Ú¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¦¤Þ¤ß¤â¤·¤Ã¤«¤ê¡×¡£¤Û¤«¤Ë¼ê±©ñ»Ò¡¢¤¨¤Ó¤·¤½ñ»Ò¤â¡£
»³Åì¤Î¡Ö¿åñ»Ò¡×
¼êºî¤êÈé¤¬¤â¤Ã¤Á¤ê¡¢¤à¤Ã¤Á¤ê¡ª
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¡¢¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÍÌ¾Å¹¤ÎÂåÉ½¥á¥Ë¥å¡¼¡£¡Ö¿¦¿Í¤¬1Ëç1Ëç¼ê±ä¤Ù¤Çºî¤ë¡¢¤â¤Ã¤Á¤êÈé¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡£¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÆù¤¢¤ó¤È¤Ë¤é¤Î¹á¤ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¡£ÈëÅÁ¤ÎÆÃÀ½¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤À¤ì¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¤¦¤Þ¤µ¤Ç¤¹¡×
ÃíÌÜ¤ÎÎäÅàñ»Ò(2)
ñ»Ò¤Î¥Ï¥ë¥Ô¥ó¡ÖÎäÅà¥È¥Þ¥Èñ»Ò¡×¡ÖÎäÅàºúñ»Ò¡×
ËÜ¾ì¤Îñ»Ò¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÂÎ¸³¡ª
¡¡Ãæ¹ñ¥Ï¥ë¥Ô¥ó½Ð¿È¤ÎÅ¹¼ç¤¬Ì£¤È·ò¹¯¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ÃÏ¤ÎÌ£¤òºÆ¸½¡£¡ÖÆÚÆù¤ËÃæ²Ú·Ï¤Î¹á¿ÉÎÁ¤ò²Ã¤¨¤¿ËÜ³ÊÅª¤ÊÉ÷Ì£¡£¥È¥Þ¥È¤Èºú¤Î¤Û¤«¡¢ÂçÍÕ¡¢¥Û¥¿¥Æ¡¢¥»¥í¥ê¤Ê¤É11¼ïÎà¤¢¤ë¤Î¤Ç¹¥¤ß¤Îñ»Ò¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ñ»Ò²°¤Ï¤Þ¤À¡Ö¼êÊñ¤ßñ»Ò4¼ïÎà¿©¤Ù¤¯¤é¤Ù¥»¥Ã¥È¡×
µ¨Àá¤´¤È¤ËÊÑ¤ï¤ë¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤â³Ú¤·¤ß
¡¡±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥¹¡Ù¤Ç¡È3Ç¯ÂÔ¤Á¤Îñ»Ò¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤â¡£¡Ö¿¦¿Í¤¬1¤Ä1¤ÄÃúÇ«¤Ë¼êÊñ¤ß¤·¤¿ñ»Ò¤Ï¤â¤Ã¤Á¤ê¿©´¶¤Ç¤¢¤ó¤Ï¥¸¥å¡¼¥·¡¼¡£ÂçÍÕñ»Ò¤äÀ¸Õªñ»Ò¤ÎÉ÷Ì£¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡×¢¨µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ë
½÷À¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÊÎäÅàñ»Ò
¡¡²Ú¤ä¤«¤µ¤ä¥Ø¥ë¥·¡¼¤µ¤Ê¤É¤Ë¤È¤³¤È¤ó¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡¢½÷À¹¥¤ß¤Î°ïÉÊ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¤¦¤é¤ïñ»Ò¡Ö¿©¤ÙÈæ¤Ù¥»¥Ã¥È¡×
ÌîºÚ¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤¤¡ÈÊì¿´¡É¤¬¤¦¤ì¤·¤¤
¡Ö¡Ø¥Þ¥Þ¤Î¼êºî¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¤«¤éñ»Ò²°¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢Å¹¼ç¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤Î¤Ò¤È¸À¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ñ»Ò¤ÏÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤È¤Æ¤â¥Ø¥ë¥·¡¼¡×¡£9·î3¡Á9Æü¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÆüËÜ¶¶»°±ÛB1¤Ë½ÐÅ¹Í½Äê¡£
ÂçË±ñ»Ò¤Î¡Ö¥Þ¥«¥í¥óñ»Ò¡×
¿©Âî¤¬¥Ñ¥Ã¤È²Ú¤ä¤°9Ì£9¿§
¡Ö¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¥Þ¥«¥í¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤ñ»Ò¡£¥Ý¥Æ¥È¡¢¥Á¡¼¥º¡¢Çß¡¢¤æ¤º¡¢¤¿¤±¤Î¤³¡¢¥¥à¥Á¡¢¤¤¤«¤¹¤ß¡¢¤·¤½¡¢¤¹¤¸¤Î9¤Ä¤Î¸ÄÀÅª¤Êñ»Ò¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡×¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¼Ì¿¿±Ç¤¨¤â¥Ð¥Ä¥°¥ó¡£
¤®¤ç¤¦¤Ë¤ó¤Ù¤ó¤Î¡ÖTHE SHISO¡Á»çÁÉ¡Á¡×
Â£¤êÊª¤Ë¤â½ÅÊõ¤¹¤ëÈþ¤·¤µ
¡ÖÅ¹¼ç¤¬¤³¤À¤ï¤ê¡È¤¹¤®¡É¤Ê¤Û¤ÉÁÇºà¤äºî¤êÊý¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ñ»Ò¡£¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¤·¤½¤Î¹á¤ê¤¬¿©Íß¤ò¤«¤¤¿¤Æ¤Þ¤¹¡£ÌôÁ·¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÎÄ´ÏÂ¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë½÷À¤Ë¿Íµ¤¡×¡£Åßµ¨¤«¤éÅÐ¾ìÍ½Äê¤Î¡ÖTHE OYSTER¡Á²´éÚ¡Á¡×¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
²¦Æ»¤ò¹Ô¤¯Ï·ÊÞ¤ÎÎäÅàñ»Ò
¡¡¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿±§ÅÔµÜ¤Ë¡¢Ãæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤Ò¤·¤á¤¯¿À¸Í¤ÇÌ¾¤ò¤Ï¤»¤ëÌ¾Å¹¤ÎÌ£¡£
¸µÁÄ¤®¤ç¤¦¤¶±ñ¤Î¡Ö¿À¸Í¥Ó¡¼¥ÕÆþ¤ê!¶Ë¤ßñ»Ò¡×
¤È¤í¤±¤ë¿À¸Í¥Ó¡¼¥Õ¡¢¤¢¤Õ¤ì¤ëÆù½Á¡ª
¡¡¾¼ÏÂ26Ç¯ÁÏ¶È¡¢¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ë¿À¸Í¤Îñ»ÒÅ¹¤ÎÂçÄêÈÖ¤Ï¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯ÉÔ»ÈÍÑ¤Î¾åÉÊ¤ÊÌ£¡£¡Ö¿À¸Í¤ß¤½¤À¤ìñ»Ò¤Î¸µÁÄ¡£ÆÚÆù¤¢¤ó¤Ë¿À¸Íµí¤òÂ¤·¤Æ¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈëÅÁ¤ÎÆÃÀ½¤ß¤½¤À¤ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡×
Àµ»Ì¤Î¡ÖÎäÅàñ»Ò¡×
ñ»Ò¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤Æ50Ç¯
¡¡±§ÅÔµÜñ»Ò¤òÂåÉ½¤¹¤ëÏ·ÊÞÅ¹¡£¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤¬¹á¤ë¤¢¤ó¤È¡¢¥«¥ê¥Ã¤È¾Æ¤¤¢¤²¤¿ÇöÈé¤¬ÆÃÄ§¡£¤¿¤ì¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ä¤±¤Æ¤´ÈÓ¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Å¹ÊÞ¤Ï¥é¥¤¥¹¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤ª¼è¤ê´ó¤»¤Ê¤é¤Ç¤Ï!¡×
¤ß¤ó¤Ê¤ÎSNSÅê¹Æ¤ò¤Î¤¾¤¸«¡ª
¡Ö#ÎäÅàñ»Ò¥¢¥ì¥ó¥¸¡×(1)¿åñ»ÒÊÔ
¡ÖÎäÂ¢¸Ë¤Î»Ä¤êÌîºÚ¤È°ì½ï¤Ë¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¥¹¡¼¥×¤Ë¡£1ÉÊ¤ÇÂçËþÂ¤Î´°Á´±ÉÍÜ¿©!¡Ê@roco¡Ë¡×
¡Ö»ÔÈÎ¤Î¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¤Ç¥é¥Ó¥ª¥êÉ÷¤Ë¡£¥¸¥§¥Î¥Ù¡¼¥¼¤È¤«¥È¥Þ¥È·Ï°Ê³°¤â¹ç¤¤¤½¤¦¡Ê@¥ê¥µ¡Ë¡×
¡Ö#ÎäÅàñ»Ò¥¢¥ì¥ó¥¸¡×(2)¾Æ¤ñ»ÒÊÔ
¡Ö¥¥à¥Á¡¢¥Á¡¼¥º¡¢¥ì¥ó¥Á¥ó¤·¤¿ñ»Ò¤ò¥Û¥Ã¥È¥µ¥ó¥É¤Ë¡£¿·Âçµ×ÊÝ¤¢¤¿¤ê¤ÇÇä¤ì¤½¤¦¾Ð¡Ê@ASU¡Ë¡×
¡Öñ»Ò¤ò¥«¥ê¥Ã¤ÈÍÈ¤²¤Æ¥µ¥é¥À¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥¿¥³¥¹É÷¤Ë¡£¼çÉØ¤Î¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¥é¥ó¥Á¤Ë¤è¤¡Ê@¤Î¤ó¡Ë¡×
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¾¾²È´²»Ò