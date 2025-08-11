¥¤¥Á¥í¡¼ ¿·µìÇØÈÖ¹æ¡È51¡É¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º»Ïµå¼° ËÜµòÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤¬Âç´¿À¼¡¢²ñ¸«¤Ç¤ÏÂçÃ«¤Ë¥¨¡¼¥ë¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¿´¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡×
¢£MLB¡¡¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡¼¥ì¥¤¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡¢T-¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
ÆüËÜÁª¼ê¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤á¤Æ¥¢¥á¥ê¥«ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢10Æü¤Ë¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ÎËÜµòÃÏ¡¦T-¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ç±Êµ×·çÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤¹¤ë¼°Åµ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¤¥Á¥í¡¼¡Ê51¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤¬11Æü¡¢Îý½¬¤ËÅÐ¾ì¡£¤³¤ÎÆü¤Ï»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Îý½¬¸å¤Ë¤ÏÁ°Æü¹Ô¤Ã¤¿Á´Ê¸±Ñ¸ì¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¯¡¼¥Ñ¡¼¥º¥¿¥¦¥ó¤Î»þ¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÎý½¬¤â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£¤É¤ì¤À¤±Îý½¬¤·¤Æ¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉáÄÌ¤Î¾õÂÖ¤Ê¤é¥µ¥é¤Ã¤È½ÐÍè¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ìîµå¤È¤ª¤ó¤Ê¤¸¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£Îý½¬¤ò¤É¤ì¤À¤±´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢»î¹ç¤Ç¡¢4ÂÇÀÊ¡¢5ÂÇÀÊ¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤ò1ËÜ¡¢2ËÜÂÇ¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢ËÍ¤é¾¡Éé¤·¤Æ¤¤Æ¡¢5ÂÇ¿ô0°ÂÂÇ¤Î»þ¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤ª¤ó¤Ê¤¸¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¤Þ¤¢¡¢Ìîµå¤È°ã¤¦¤Î¤ÏºòÆü¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤¬¡Öº£Æü¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¤ÏÅê¤²¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤ÏÅê¤²¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¸å¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤Î1»þ´Ö40Ê¬¸å¤Ë»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¤¥Á¥í¡¼¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏR.¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡Ê61¡Ë¤¬Ì³¤á¤¿¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤ÏÄÌ¾ï¡¢»Ïµå¼°¤Ç¹äÂ®µå¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤«¤éÁ´ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Åêµå¤Ø¤ÎÈ½ÃÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¡£2¿Í¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¦¤Ë¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ÇÇØÈÖ¹æ¡È51¡É¤òÇØÉé¤Ã¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À¡£
ÎÏ¤òÆþ¤ì¤º¤Ë»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥¤¥Á¥í¡¼¡¢¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢¾Ð´é¤Ç°®¼ê¡¢µÇ°»£±Æ¤Ç¤Ï2¿Í¤Ç»Ø¤Ç¡È51¡É¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
²ñ¸«¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢À¤³¦¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¹â¹»À¸¤Îº¢¤«¤é¤«¤Ê¡¢¸«¿ø¤¨¤Æ¤¿¾ì½ê¤¬Á´Á³°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡£ËÍ¤Ï¤Þ¤ºÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¾®¤µ¤¤¤³¤È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´Á³¤â¤¦¥¹¥¿¡¼¥È¤¬°ã¤¦¡×¤È¼«¿È¤ÈÂçÃ«¤È¤Î°ã¤¤¤òÏÃ¤·¡¢¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤âÁ´Á³°ã¤¦¤·¡¢²Ö¤¬³«¤±¤Ð¡¢²Ö¤¬ºé¤¤¤¿»þ¤ËÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤¦Ã¯¤ÎÌÜ¤Ë¤âÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¡£ÆüËÜ¿Í¤Î¿´¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
