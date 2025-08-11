キム・ヨナ、肩まる出し出しの挑発ポーズ&美しさで圧巻【PHOTO】

韓国フィギュアスケート界の“永遠の伝説”、キム・ヨナが圧倒的なカリスマ性を披露した。キム・ヨナは8月9日、自身のSNSにコメントを添えず、複数枚の写真を投稿した。

【写真】「本当にキム・ヨナ？」“色香漂う”美貌

公開された写真には、キム・ヨナの圧倒的な美貌が収められていた。彼女はオールブラックの衣装に身を包み、特有のカリスマが漂う表情で多彩な雰囲気を演出。オールバックにしたヘアスタイルとファー装飾があしらわれたブラック衣装で、華やかさとシックな魅力を兼ね備え、さらにオフショルダーのトップスで直角の肩を強調し、挑発的な一面も見せた。

（写真＝キム・ヨナInstagram）

（写真＝キム・ヨナInstagram）

特にキム・ヨナは変わらぬ美しさで人々の視線を引きつけた。ロングストレートヘアで優雅かつ魅惑的な魅力を放ち、美しいカリスマ性を存分に発揮。存在そのものからあふれ出るオーラで、圧倒的な存在感を証明していた。

キム・ヨナは、2010年のバンクーバー冬季五輪で女子シングル金メダル、2014年のソチ冬季五輪では銀メダルを獲得した、韓国フィギュアスケート界の“生ける伝説”だ。

（写真＝キム・ヨナInstagram）

2022年10月には、音楽グループ「Forestella」のコ・ウリムと結婚し、幸せな新婚生活を送っている。

◇キム・ヨナ プロフィール

1990年9月5日生まれ。韓国・京畿道出身。身長164cm。元フィギュアスケート選手。2010年バンクーバー五輪金メダル、2014年ソチ五輪銀メダル、2009年と2013年の世界選手権優勝など、輝かしい成績を残し、韓国では“フィギュア女王”と呼ばれる。2014年2月に引退。引退後も高い人気を誇り、数多い人気女優を押さえてCM女王として君臨している。フィギュアスケート選手の強化・育成活動を続けており、ボランティア活動や寄付活動にも積極的だ。2022年10月、「Forestella」のメンバーであるコ・ウリムと結婚した。