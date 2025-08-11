¡ÖÀ¥¡¹¶ú¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©¼¯»ùÅç¸©¤Î±Ø¤Ç¤¹¡ª
Î¹Àè¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê±ØÌ¾¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê±ØÌ¾¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡ÖÀ¥¡¹¶ú¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡ÖÀ¥¡¹¶ú¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¼¯»ùÅç¸©¤Ë¤¢¤ë±ØÌ¾¤Ç¡¢¤Ò¤é¤¬¤Ê4Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡ÖÀ¥¡¹¶ú¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤»¤»¤¯¤·¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
À¥¡¹¶ú±Ø¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©¼¯»ùÅç»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë±Ø¤Ç¤¹¡£
±Ø¤Î¤¢¤ë¼¯»ùÅç»Ô¤Ï¡¢¿Í¸ýÌó60Ëü¿Í¤òÍÊ¤¹¤ëÆî¶å½£¤ÎÃæ³ËÅÔ»Ô¤È¤·¤ÆÃå¼Â¤ÊÈ¯Å¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë»Ô¤Ç¤¹¡£
»Ô³¹ÃÏ¤«¤éºùÅç¤òË¾¤à·Ê´Ñ¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡ØÅìÍÎ¤Î¥Ê¥Ý¥ê¡Ù¤È¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
