月20万円の生活費を5万円に減額「イクメン」と呼ばれる高給取りの夫が妻に求めてきたもの

「イクメンプロジェクト」から「共育プロジェクト」に

2026年7月4日、厚生労働省は男性労働者の子育て参画を促し、育休をとりやすくする『イクメンプロジェクト』の後継事業『共育プロジェクト』に関する記者会見を行った。

この背景には、育児・介護休業法の改正も相まって、男性の育児休業取得率が30.1％（2024年度）と過去最高を記録するに至ったこともある。共育プロジェクトでは、いわゆる“ワンオペ育児”の実態を変え、男女ともに仕事と家事・育児を両立し、「共に育てる」に取り組める社会を目指すことだという。「イクメン」という言葉に「イクママはないのにちょっとやるだけでイクメンと言われるなんて」という意見も集まっており、「共育」と名前を変えたのはそういう意見を反映してのものと思われる。過去最高といいながらも取得率は3分の1以下で、育休取得の時期も短いが、それでも進歩していることは間違いない。

とはいえ、「意識」がまだついていっていない世代も少なくないという。

キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さんは、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。「浮気の背景に、時代と共に育児への意識が変わったことがあることもあります。現在、30代後半以上の世代は、かつての教育や家族の在り方の影響が強く、心の底では“育児は女性が行うもの”という思いが強い」と語る。

山村さんは「困っている人を救える人になりたい」という気持ちが強い。学生時代は警察官を希望していたが、当時は身長制限があり、受験資格はなかった。一般企業に勤務するが、目の前の人を助けたいという思いは強く、探偵の修行に入る。探偵は調査に入る前に、依頼者が抱えている困難やその背景を詳しく聞く。山村さんは相談から調査後に至るまで、依頼人が安心して生活し、救われるようにサポートをしている。

これまで「探偵が見た家族の肖像」として山村さんが調査した家族のことをお伝えしてきたが、新谷始まった連載「探偵はカウンセラー」は、山村さんが心のケアをどのようにして行ったのかも含め、様々な事例から、多くの人が抱える困難や悩みをあぶりだしていく。個人が特定されないように配慮をしながら、家族、そして個人の心のあり方が、多くの人のヒントとなる事例を紹介していく。

今回山村さんのところに相談に来たのは35歳の会社員・美織（みおり）さん（仮名）だ。結婚5年になる44歳の夫は“イクメン”と呼ばれているが、家に入れるお金を減らし、浮気をしている気配があるのだという。

山村佳子（やまむら・よしこ）私立探偵、夫婦カウンセラー。JADP認定メンタル心理アドバイザー、JADP認定夫婦カウンセラー。神奈川県横浜市で生まれ育つ。フェリス女学院大学在学中から、探偵の仕事を開始。卒業後は化粧品メーカーなどに勤務。2013年に5年間の修行を経て、リッツ横浜探偵社を設立。豊富な調査とカウンセリング経験を持つ探偵として注目を集める。テレビやweb連載など様々なメディアで活躍している。

1年前から再就職した35歳女性

今回の依頼者・美織さんが電話をかけてきたのは、金曜日の夕方17時でした。背景には子供が「ママー！」と呼ぶ声が聞こえており、育児中だとわかります。「夫が浮気をしていると確信して、お電話しました。この1年間、おかしかったのですがやっと腑に落ちた感じです」とおっしゃるので、翌日、カウンセリングルームでお会いすることに。

美織さんは、柔和な雰囲気の女性です。セミロングのヘアスタイルを無造作にまとめ、デニム素材の襟なしワンピースが似合います。優しい雰囲気をしていました。

息子は4歳の男の子で、土曜日の今日、夕方まで夫と遊んでいるとのことでした。美織さんは、妊娠を機にそれまで勤務していたIT関連会社を辞め、4年間専業主婦をしていましたが、1年前から現在のシステム関連会社で社会復帰をしたばかり。「大変ですが、毎日が楽しいんです。ただ、夫のことがなければ……」とおっしゃいました。まずは出会いについて伺います。

「夫とは、6年前に友達の紹介で知り合いました。30代に入るにあたり、“本気で結婚したい”と言っていたら夫を紹介してくれたのです。見た目も好きだし優しいし、なんでこんな素敵な人が30代後半まで独身でいたんだろうと思い、押しかけるように結婚しました」

相談なしに「美織は専業主婦になる」と義両親に

夫は、大手金融関連会社に勤務しており、年収も高く仕事もできる。友人とはキャンプ仲間で、女性にもモテていることを聞いていたそうです。

「とにかく彼女になりたくて、“好き”とか“愛している”とか言いまくって、そうするうちに交際から結婚へとんとん拍子に進み、授かり婚したのです。関係が深くなるほど“あれ？”と思うことが増えていきました」

まず、夫の実家に挨拶に行ったとき、義母から挨拶も早々に出身大学を聞かれたこと。美織さんが卒業した女子大の名前を答えると、「あらよかった。良妻賢母になれるわね」と言ったそうです。そして夫は、義母と義父の前で「美織はもう母親になったのだから、今後仕事はやめて育児に専念する」と言います。

「あれ？ そんなこと言ってないよね？ と思ったのですが、当時、職場の空気も悪く、妊娠の身体もきつくて寿退社でもいいと思ったので、夫の言う通りにしてしまいました。結婚と同時に夫は実家に近い通勤圏内のマンションを購入。義母が頭金を出してくれたそうです。うちの実家からは遠くなるけれど、まあ新築ファミリー物件なのでいいかと。無事、寿退職して出産し、家事と育児に専念する生活が始まったのです」

夫の望むように綺麗にして家事育児も夜も頑張っていた

この4年間、夫は美織さんと夫はいい関係を築いていました。夫婦関係も毎週のように持っており、愛されていると感じたことも多かったそうです。

「私、今でこそこんなに太って、髪もメイクも手抜きしていますが、専業主婦だった4年間は、夫の望むように綺麗にしていたんですよ。ダイエットとスキンケアを頑張って、育児に手を抜かず、夜の生活も頑張っていた。夫の望むように毎日薄化粧をしていましたからね。でもだんだん夫に気を遣って生きるのが虚しくなって、仕事したいと思うようになり再就職活動を始めたのです」

美織さんは「こんなに太って」「髪もメイクも手抜き」と言いますが、まったくそんなことはありません。きっと夫の美意識が高いのだろうなと感じました。お話していてもとても魅力的なので、再就職活動もスムースだったのではと思わせます。実際、すぐに1年前に現在の会社の社長に誘われ、仕事復帰します。

「夫は思った以上に反対しませんでした。というのも、夫の会社が“イクメン推奨”になったことも大きいと思います。また、リモート勤務の日も増えて、お互いに家事と育児を分担しながら、子供を育てるいい関係が始まったのです」

夫は息子の保育園の送りと、土曜日の育児を担当。そのほかは美織さんが担当しています。たったそれだけの負担でも、夫は「イクメンね」と言われて嬉しそうにしている。やらないよりはましと思いながらも少しモヤモヤを抱えていました。

20万円いれていた生活費を10万円に

美織さんが夫に不信感を覚えるようになったのは、それまで20万円入れていた生活費を、10万円に減らしてきたことです。

「夫に減額の理由を聞くと、“美織ちゃんも働き、僕も育児を頑張っているんだから、家に入れるお金は半々にすべきだ”と。夫の方が圧倒的に収入は多く、家事と育児の負担も少ないのにおかしいですよね。それで私がカチンときて、夜の生活を半減するようになったのです」

夫はかつて週に2〜3回求めてきていました。美織さんはもともと好きではありませんでしたが、我慢して応じたこともあったそうです。

「仕事復帰すると、疲れてそれどころではない。前は夫に100％養ってもらっている負目があり応じていましたが、今は収入が多くて家事育児は少ないのに“対等”というのだから、嫌な時は断ってもいいやと月に2回以内にしてもらいました。あと夫に“絶対太らないで”と言われていたことや、家の中でも常に身だしなみを整えるように言われていたことでかなりプレッシャーを感じながら必死にやっていたのをやめました。社会復帰を機に、男と女ではなく、息子のお父さんとお母さんになろうと提案しました」

10万円の生活費が5万円に

夫はそれを受け入れましたが、そのうち、10万円が7万円に減らされ、半年前から5万円になったそうです。繰り返しますが、美織さんは全然太っていませんし、身だしなみは普通に整えられています。夫が容姿に求めるレベルが高いのでしょう。

「夫は給料も高く、そこまでケチではない。だとすると他にお金を使うことがあるのではないかと思うようになりました。夫は身長が182センチと高く、顔も整っておりモテます。浮気の可能性がありそうなのですが、夫のスマホを見るのは嫌ですし」

美織さんは前職で鍛えた調整能力と、母になって得た人間力で、今の会社で活躍しており、2年目から給料も立場も上がることが約束されているとのこと。自信にも溢れており「離婚しても、しなくても私は私だ」と思っている落ち着きも感じられます。今後どうしたいか伺うと、「せっかく縁あって結婚したのだから、家族を続けたいのです。いいところもある夫ですから」とおっしゃいました。

夫婦関係は、一筋縄ではいきません。複数の要素が絡み合って、家族になっていく。美織さんは「今後の判断材料が欲しい。あと離婚になったとき、せめて学費を出して欲しいという思いはあります」とおっしゃいます。行動を知るために、調査に入ることにしました。

お話を聞いていると、夫は育児をしていることを免罪符のようにして、妻を軽視し、浮気を繰り返しているのかもしれないと感じました。浮気の背景に恋愛依存になっているケースもあり、結果的に医療につなげた場合もあります。まずは現状を確認しなければなりません。

◇美織さんが仕事を復活したばかりで平日の家事育児をすべて担っている中で「対等」という考え方になぜなるのだろう。一度自身が平日を、美織さんが土曜日を担当してみるとわかるのではないだろうか。イクメンという言葉はあるがイクママはない。それでも少し家事育児をやるとすごいと賞賛される……そういうことが多くあったからこそ厚労省の「イクメンプロジェクト」は「共育プロジェクト」と名前に変更されたのだろう。また、身だしなみを整えたり健康を保つことは大切だけれど、家事育児をしながらダイエットをしてメイクアップを「しなければならない」ということも、美織さんのことを考えてはいないことが伝わってくる。

では夫は浮気をしているのか。詳しくは後編「「この人、私のママ友です」生活費を15万円減額してきた“イクメン夫”驚愕の浮気と切ない理由」にてお伝えする。

【後編】「この人、私のママ友です」生活費を15万円減額してきた”イクメン夫”驚愕の浮気と切ない理由