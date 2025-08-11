WIN5¤Ï162Ëü±ßÄ¶¤ÎÊ§Ìá¤·¡Ä¥ì¥Ñ¡¼¥ÉS¤Ï¥É¥ó¥¤¥ó¥¶¥à¡¼¥É¤¬²÷¾¡
¡¡8·î10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿WIN5¤Ï285É¼ÅªÃæ¤Ç¡¢162Ëü9648±ß¤ÎÊ§Ìá¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿·³ã¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿3ºÐ¤Î¥À¡¼¥È½Å¾Þ¥ì¥Ñ¡¼¥É¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤Ï¡¢UAE¥À¡¼¥Ó¡¼3Ãå¤Î¥É¥ó¥¤¥ó¥¶¥à¡¼¥É¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡Ú¥ì¥Ñ¡¼¥ÉS¡Û¥É¥ó¥¤¥ó¥¶¥à¡¼¥É¤¬½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ285É¼ÅªÃæ
1¥ì¡¼¥¹ÌÜ
Ãæµþ6R¡¡ÉÍÌ¾¸ÐÆÃÊÌ
¥·¥ã¥Ï¥¶¥Þ¡¼¥ó
Ã±¾¡1ÈÖ¿Íµ¤
2¥ì¡¼¥¹ÌÜ
¿·³ã6R¡¡º´ÅÏS
¥ª¥¯¥¿¥ô¥£¥¢¥Ì¥¹
Ã±¾¡1ÈÖ¿Íµ¤
3¥ì¡¼¥¹ÌÜ
»¥ËÚ11R¡¡UHB¾Þ
¥Õ¥£¥ª¥é¥¤¥¢
Ã±¾¡2ÈÖ¿Íµ¤
4¥ì¡¼¥¹ÌÜ
Ãæµþ7R¡¡CBC¾Þ
¥¤¥ó¥Ó¥ó¥·¥Ö¥ë¥Ñ¥Ñ
Ã±¾¡5ÈÖ¿Íµ¤
5¥ì¡¼¥¹ÌÜ
¿·³ã7R¡¡¥ì¥Ñ¡¼¥ÉS
¥É¥ó¥¤¥ó¥¶¥à¡¼¥É
Ã±¾¡5ÈÖ¿Íµ¤
ÅªÃæÇÏÈÖ¡¡8-2-11-17-1
Ê§Ìá¶â¡¡162Ëü9640±ß
ÅªÃæÉ¼¿ô¡¡285É¼
¢¨¼çºÅ¼ÔÈ¯É½¤Î¤â¤Î¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤