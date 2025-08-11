¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢¥ß¥»¥¹Âç¿¹¤Î¼Çµï¤Ë¶Ã¤¯¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¤Ï¡ª¡©¡×
ÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¡Ê27ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î9Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿NHK¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÆ°²è¤Ç¡¢Ä«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ëMrs. GREEN APPLE¡¦Âç¿¹¸µµ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤¶¼Çµï¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¤Ï¡ª¡© ¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
8·î9ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖMUSIC GIFT 2025¡×¤Ç¡¢Ä«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Î¼ê³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëMC¤ÎÍò¡¦ÆóµÜÏÂÌé¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢Mrs. GREEN APPLE¡¦Âç¿¹¸µµ®¤Î3¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆóµÜ¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëÂç¿¹¤È¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤Î¶¦±é¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Âç¿¹¤ÏËÌÂ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¸½¾ì¤Ç¡Ö´·¤ì¤Ê¤¤ËÍ¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÇÆ¬¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ËÌÂ¼¤Ï¡Ö²¿¤ò¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ä²¿¤ò¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¡£
ËÌÂ¼¤ÏÂç¿¹¤È7¡Á8Ç¯Á°¤«¤é¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¡¢¡Ö¤â¤Ã¤¯¤ó¤È¤«¤Ê¤êµ×¡¹¤ËºÆ²ñ¤·¤Æ¡£¼Çµï¤Î¾ì¤ÇºÆ²ñ¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¤¤¶¼Çµï¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¤Ï¡ª¡© ¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡£¤³¤Î´Ö´ÆÆÄ¤Ë¡¢ËÍ¤é¤¬¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²»³Ú¤Î¤è¤¦¤À¤«¤éËÍ¤Ï¸ý¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
8·î9ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖMUSIC GIFT 2025¡×¤Ç¡¢Ä«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Î¼ê³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëMC¤ÎÍò¡¦ÆóµÜÏÂÌé¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢Mrs. GREEN APPLE¡¦Âç¿¹¸µµ®¤Î3¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆóµÜ¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëÂç¿¹¤È¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤Î¶¦±é¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
ËÌÂ¼¤ÏÂç¿¹¤È7¡Á8Ç¯Á°¤«¤é¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¡¢¡Ö¤â¤Ã¤¯¤ó¤È¤«¤Ê¤êµ×¡¹¤ËºÆ²ñ¤·¤Æ¡£¼Çµï¤Î¾ì¤ÇºÆ²ñ¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¤¤¶¼Çµï¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¤Ï¡ª¡© ¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡£¤³¤Î´Ö´ÆÆÄ¤Ë¡¢ËÍ¤é¤¬¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²»³Ú¤Î¤è¤¦¤À¤«¤éËÍ¤Ï¸ý¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£