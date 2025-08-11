文武両道だと思う「滋賀の公立進学校」ランキング！ 「彦根東高等学校」を28票差で抑えた1位は？
勉強だけではなく部活動にも本気で取り組む「文武両道」の学校は、今も昔も多くの学生の憧れの的。滋賀県で文武両道だと思う公立高校といえばどこを思い浮かべますか？
All About ニュース編集部では、2025年7月2〜15日の期間、全国20〜60代の男女142人を対象に、「関西地方の公立進学校」に関するアンケートを実施しました。その中から、「文武両道だと思う滋賀の公立進学校」ランキングの結果をご紹介します。
2位：彦根東高等学校／34票彦根東高校は、歴史ある進学校としての伝統を守りながらも、生徒の多様な挑戦を後押しする柔軟な校風が魅力です。学業では毎年多数の難関大学合格者を輩出しつつ、剣道部の全国大会出場や吹奏楽部の活躍など、課外活動でも目覚ましい成果を挙げています。生徒たちは互いに刺激し合いながら、学びと活動の両方に全力投球。地に足のついた努力を続ける姿勢が、地域からも信頼されている理由の1つです。
回答者からは「勉強も力を入れているし、数年前野球部も甲子園に出場していたから」(20代男性／奈良県)、「県内トップクラスの偏差値で、甲子園出場回数が3回もある野球の強い高校で、部活動も盛んなイメージがあります」(30代男性／兵庫県)、「進学実績が高く、部活動も盛んで学業とスポーツの両立ができるからです」(30代女性／東京都)といった声が集まりました。
1位：膳所高等学校／62票膳所高校は、滋賀県内で最難関とされる学力を誇りつつ、部活動でも多彩な成果を挙げている実力派の進学校です。特に理数教育の充実ぶりは全国的にも知られ、探究活動や課題研究を通じて論理的思考を育成しています。一方で、運動部・文化部ともに全国レベルの実績を持ち、日々の練習や発表にも熱心に取り組む姿が印象的です。「勉強だけではない」膳所生の姿勢は、同世代からも憧れの的。まさに知性と情熱のバランスが整った文武両道の象徴的存在です。
回答者からは「知人がまさに文武両道で膳所高校に進学したからです」(40代女性／大阪府)、「滋賀で知ってる高校でかつ、親世代の時から滋賀で一番賢くて文武両道といえば？と言われた時に聞いてたのが膳所高校だからです」(30代女性／大阪府)、「滋賀県トップの進学校で京大・阪大・東大・医学部などへの進学者が多い。部活動は陸上部、サッカー部、バドミントン部、などが活発で全国大会出場経験もある」(60代男性／大阪府)といった声が集まりました。
