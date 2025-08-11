¡Ö¼þ¤ê¤Î¿Íµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î!!??¡×à½ÂÃ«¹ßÎ×á¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¢Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê»Ñ¤Ë¶ÄÅ·¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¡Ä¡×¡Ö¤¦¤½¤Ç¤·¤ç¡×¡ÖÉáÄÌ¤ËÊâ¤¤¤Æ¤Æ¤âÊ¬¤«¤é¤ó¤ï¤¡¡Á¡×
¡ÖËÜ¿Í!?!?¡×¥Ý¥¹¥¿¡¼Á°¤ËÎ©¤Á¡Ä
¡¡¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤¬½ÂÃ«¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿à¥ª¥Õ»Ñá¤ò¸ø³«¤·¡¢à¥ª¥ó»Ñá¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¢¥É¥Ü¡¼¥É¤ò¤·¤ì¤Ã¤È¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¤ÉÇ÷ÎÏ¤Î2ÌÌ¤ò¸«¤¿¼«Ê¬¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¦¤ë¤µ¤¯¤ÆÁ´Á³¤·¤ì¤Ã¤È¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÅìµÞÅì²£Àþ½ÂÃ«±Ø¹½Æâ¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹¹ð´ÇÈÄ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖHey! Say! JUMP¡×¤ÎÃæÅçÍµæÆ¡£
¡¡¼«¿È¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡ÖHue I am¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬Âç¤¤¯¾þ¤é¤ì¤¿Á°¤Ç¡¢´ã¶À»Ñ¤ÎÃæÅç¤¬¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¼«»£¤ê¤¹¤ë¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ö²þ»¥Æâ¤ÎÅìµÞÅì²£ÀþµÚ¤ÓÅìµþ¥á¥È¥íÉûÅÔ¿´Àþ¥Û¡¼¥à¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡×¤È9·î1Æü¤Þ¤Ç·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¹¹ð¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¨¡Á!!±³¤Ç¤·¤ç¤©¤©¤©¡Á!!¡¡¼þ¤ê¤Î¿Íµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î!!??¡×¡Ö±Ø¹½Æâ¤ËÍµæÆ¤¯¤óËÜ¿Í¤¬!?!?¡¡¿·Á¯¤¹¤®¤Æ¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤ë!!¡×¡Ö¤¦¤½¤Ç¤·¤ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎËÜ¿Í¤¬½ÂÃ«¤Ë¡×¡Ö¸å¤í¤Ï¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤·¡¢ËÜ¿Í¤Ï²Ä°¦¤¤¤·¡×¡Ö¼Ì¿¿¤È¤´ËÜ¿Í¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¡Ä¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÉáÄÌ¤ËÍµæÆ¤µ¤óÊâ¤¤¤Æ¤Æ¤âÊ¬¤«¤é¤ó¤ï¤¡¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£