ÀÆÆ£Í³µ®¡¢º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¡¡¤¢¤Îº¢¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È
¡¡¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÀÆÆ£Í³µ®¡£¶áÇ¯¤Ï²»³Ú³èÆ°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢40¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤âÂç¹¥É¾¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¤³¤Î½©¡¢SixTONES¤ÎµþËÜÂç²æ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØOnce¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÉñÂæ¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¡×¤È¸ì¤ëÈà½÷¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤ä½éÉñÂæ¤Î»×¤¤½Ð¡¢¤½¤·¤Æ40Ç¯¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÀÆÆ£Í³µ®¡¡¤¢¤Õ¤ì½Ð¤ë¥¥å¡¼¥È¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡ª
¢¡µþËÜÂç²æ¤Î¥Ô¥å¥¢¤Ê²ÎÀ¼¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦¥¬¥¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª
¡¡¸¶ºî¤Ï2007Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É±Ç²è¡ØONCE ¥À¥Ö¥ê¥ó¤Î³¹³Ñ¤Ç¡Ù¡£¥À¥Ö¥ê¥ó¤È¤¤¤¦°ÜÌ±¤Î³¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Èþ¤·¤¤²»³Ú¤È¶¦¤Ë¿ÍÀ¸¤ÎºÆÀ¸¤ÎÊª¸ì¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤¿¡£ÂåÉ½¶Ê¡ÖFalling Slowly¡×¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥¬¥¤¤È¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥¬¡¼¥ë¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¿´¤ÎÍÉ¤ìÆ°¤¤ò¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·¡¢Âè80²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨²Î¶Ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ì¾¶Ê¤À¡£
¡¡2011Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÈÇ¤ò°ðÍÕ²ì·Ã¤Î±é½Ð¤Ë¤è¤ê½é¤á¤ÆÆüËÜ¿Í¥¥ã¥¹¥È¤Ç¾å±é¤¹¤ëËÜºî¤Ë¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥¬¥¤¤ËµþËÜÂç²æ¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥¬¡¼¥ë¤Ësara¡¢¤Û¤«¤Ë¾®ÌøÍ§¡¢¾å¸ý¹ÌÊ¿¡¢¤³¤¬¤±¤ó¡¢Äá¸«¿µ¸ã¤é¼ÂÎÏÇÉ¤¬½¸·ë¡£ÀÆÆ£¤Ï¡¢¥¬¡¼¥ë¤ÎÊì¿Æ¤Ç¥Á¥§¥³°ÜÌ±¤Î¥Ð¥ë¥·¥å¥«¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡½¡½½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤ªÊ¹¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÀÆÆ£¡§ÉñÂæ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤ÈÉñÂæ¤¬¤Ç¤¤ë¡ª¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤·¤Ð¤é¤¯±ÇÁü¤Î¤ª»Å»ö¤¬Â³¤¤¤Æ¡¢ÉñÂæ¤È¤´±ï¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºîÉÊ¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÀÆÆ£¡§³¤³°¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿ÉñÂæ¤Î±ÇÁü¤òÇÒ¸«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖFalling Slowly¡×¤È¤¤¤¦¥¬¥¤¤Î¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¡£ËÜÅö¤Ë¿´¤Ë¶Á¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¶Ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤¬ÉñÂæ¤Î¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÀÄÇ¯¤ÈÉÏ¤·¤¤¥Á¥§¥³°ÜÌ±¤Î½÷¤Î»Ò¤Î¤ªÏÃ¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤¬À¸¤¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢À©Ìó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÃæ¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êª¸ì¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²Î¤ÎÃæ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡ÈÌ´¤Ø¤Î³éË¾¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÅÁ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½±é¤¸¤é¤ì¤ë¥Ð¥ë¥·¥å¥«¤Ï¤É¤ó¤Ê½÷À¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÀÆÆ£¡§¤â¤Î¤¹¤´¤¯¸ÄÀÅª¤Ê¿Í¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ó¥Á¤Î¸ú¤¤¤¿Ìò¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ï¡È¥¬¥¤¤È¥¬¡¼¥ë¤ÎÊª¸ì¡É¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºîÉÊ¤È¤·¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥Ð¥ë¥·¥å¥«¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤¼«Ê¬¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÌ¤ÃÎ¿ô¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ï±é½Ð¤Î°ðÍÕ¤µ¤ó¤Ë°Ñ¤Í¤ÆºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½±é½Ð¤Î°ðÍÕ¤µ¤ó¤È¤Ï½é¤á¤Æ¤Î´é¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£
ÀÆÆ£¡§ÉÔ°Â¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¥»¥ê¥Õ¤ò²±¤¨¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£±é½Ð²È¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¥»¥ê¥Õ²±¤¨¤Æ¤¤Æ¤è¡Á¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡£º£¤«¤é¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¬¥¤¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ëµþËÜ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÆÆ£¡§ÉñÂæ¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦±½¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Ô¥«¥Ô¥«¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÀèÆü¤ÎÄë·à¥¯¥í¡¼¥º¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢µþËÜ¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¤¬¥Ô¥å¥¢¤Ç¤È¤Æ¤âÎÉ¤¯¤Ã¤Æ¡ª¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë³¦¤ò¤³¤ì¤«¤éÃ´¤¦°ì°÷¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯ç¥¤ËÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ç¡¢¥¬¥¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ËÜ³Ê½éÉñÂæ¤Ç¡Ø¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡Ù¥³¥¼¥Ã¥ÈÌò¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤Î½õ¤±¤Ë
¡½¡½µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÉñÂæºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÆÆ£¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥×¥ì¥¤¤Ç¤ªµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÀÆÆ£¡§¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î¤Û¤¦¤¬³Ú¤·¤¤¡ª¡¡¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥×¥ì¥¤¤Î¤ª¼Çµï¤Ï¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Ç°ß¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î¤Û¤¦¤¬ÉñÂæ¤Î»ý¤Ä¼ñ»Ý¤Ë¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°Å°Ç¤ÎÃæ¤ÇÌÜ¤ÎÁ°¤Ç½Ð±é¼Ô¤¬±é¤¸²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¤Ò¤È»þ¤ò²á¤´¤·¡¢¡Ö¤¢¤¡¡Á³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È»×¤ï¤»¤Æ¤ªµÒÍÍ¤òµ¢¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÜÍèÉñÂæ¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£º£¤Ï½Å¤á¤ÎÉñÂæ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ËÍÂ¤±¤ë¤â¤Î¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤âËÜÍèÉñÂæ¤Ã¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ÈÉñÂæ¾å¤ÎÌò¼Ô¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¶õ´Ö¤òºî¤ê¤¢¤²¡¢Ì´¤ò¸«¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½ÀÆÆ£¤µ¤ó¤Î½éÉñÂæ¤Ï¡¢1987Ç¯¤Î¡Ø¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡Ù¡£½éÉñÂæ¤¬¡¢Äë¹ñ·à¾ì¤Ç¡¢¥ì¥ß¥¼¤Ç¡¢¥³¥¼¥Ã¥È¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£
ÀÆÆ£¡§ËÜÅö¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¦¤È¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë1¤Ä½Ð¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸¤Î»þ¤Î²ÆµÙ¤ß¤Ë·ª¸¶¾®´¬¤µ¤ó¼ç±é¤Î¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥Õ¥§¥¢¡¦¥ì¥Ç¥£¡Ù¤Ë¡¢²ÖÇä¤êÌ¼¤Ç1¥·¡¼¥ó¤À¤±¡£¤Û¤È¤ó¤É³Ú²°¤Ë¤¤¤Æ¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò´Ñ¤Æ¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¤Í¡£»ä¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¹¥¤¤Ï¤¢¤½¤³¤«¤éÍè¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡£
¤½¤Î¸å¤Ë¡¢Äë·à¤Ç¡Ø¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â±é¤¸¤¿¥³¥¼¥Ã¥È¤È¤¤¤¦Ìò¤¬¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤Ìò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ô¥å¥¢¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¥¬¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¾ÝÄ§Åª¤ÊÌò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï³ëÆ£¤ÎÂ¿¤¤¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê¡¢¤¢¤¬¤¤¤Æ¤â¤¢¤¬¤¤¤Æ¤â¤É¤³¤ò¤É¤¦¹¶¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÌò¤Ç¤·¤¿¡£¤«¤ï¤¤¤¤Ìò¤À¤±¤É¡¢¤æ¤¨¤Ë¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤òºÇ½é¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤Î¤Á¤Î»ä¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¥ã¥ê¥¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢º£Ç¯¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¡£µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤â»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î¿ô¡¹¤òÅö»þ¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥¡¼¤Ç²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÆÆ£¡§¤É¤¦¤·¤Æ¤âÇ¯Îð¤ò·Ð¤ë¤´¤È¤Ë¹¢¤Ã¤Æ³«¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢À¼ÂÓ¤â¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¿ôÇ¯²Î¤Î¤ª»Å»ö¤ÎÁ°¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¥Ü¥¤¥È¥ì¤ò¤·¤¿¤ê¡¢»ä¤Ë¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¯´èÄ¥¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¡¢¤È¤Æ¤â±¿¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤êÀ¼¤¬²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£²Î¼ê°ìÊÕÅÝ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤¼¤«¤¢¤Þ¤êÄã¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤ª¼ò¤È¤«¤¿¤Ð¤³¤È¤«¤Ë±ï¤Î¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤«¤·¤é¡£¡Ä¤Ê¤ó¤Ç¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¢¡¥Ç¥Ó¥å¡¼40Ç¯¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È
¡½¡½1985Ç¯¤Ë¡ÖÂ´¶È¡×¤Ç¥ì¥³¡¼¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¹¤°¡Ø¥¹¥±¥Ð¥ó·º»ö¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÁêÊÆ¿µÆó´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡ØÀã¤ÎÃÇ¾Ï -¾ðÇ®-¡Ù¤¬¤¢¤ê¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤ÏÄ«¥É¥é¡Ø¤Ï¤Í¶ð¡Ù¤¬¤¢¤ê¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤Ï¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î»Ê²ñ¡¢¤µ¤é¤ËÍâÇ¯¤Ë¤ÏÄë·à¤Ç¡Ø¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡Ù¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é3Ç¯ÌÜ¤Þ¤Ç¤ËÂç¤¤Ê»Å»ö¤ò°ìµ¤¤Ë¶î¤±È´¤±¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÀÆÆ£¡§ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤È¥Ð¥«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤¬¥Ü¡¼¥ó¤È¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¤È¤«»×¤¦²Ë¤¹¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤³¤Î40Ç¯¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê½Ð²ñ¤¤¤äºîÉÊ¤òµó¤²¤ë¤È¤¹¤ë¤È¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÀÆÆ£¡§°ìÈÖÂç¤¤Ê½Ð²ñ¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áª¤Ö¤Î¤ÏÀµÄ¾Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¡Ö¤¦¤ï¤¡¡Á¤³¤ì¤ÏÂç¤¤¤½Ð²ñ¤¤¤À¤Ê¡×¤È»×¤¦¤â¤Î¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æº£¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£
¤¿¤À¤³¤Î40Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤ºòº£¤ÎÈ¯¸«¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËËÜÅö¤Ëµ¤¤ò¼º¤¦¤¯¤é¤¤Ë»¤·¤«¤Ã¤¿½é´ü¤ËÆ¯¤¤¤¿¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤¬¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç¤¤ÊÎÈ¤È¤·¤ÆÊÖ¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£40Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î»þ¤¢¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÉÔ»×µÄ¤Ê±¿Ì¿¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Ç¥Ó¥å¡¼½é´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤³¤³¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÀÆÆ£¡§¹Ô¤Åö¤¿¤ê¤Ð¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤´¤¯ÐþËý¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Â¿Ê¬¤³¤Î»Å»ö¤Ã¤Æ¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÀµ³Î¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤½¤Î»þ¤Î°ì½Ö¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÇúÈ¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÀ¿¼Â¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬Í¥Àè¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤Á¤ó¤È¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö¾å¼ê¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö´°àú¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î»þ²¿¤«¼«Ê¬¤ÎÉ½¸½¤ÎÃæ¤Ë¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤òÄ¶¤¨¤¿È¯Ïª¤È¤¤¤¦¤«´¶¾ð¤ÎÇúÈ¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÊü½Ð¤¬¤ªµÒÍÍ¤ËÆÏ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢¤¤Á¤ó¤È½àÈ÷¤·¤è¤¦¤È¤«¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀµ³Î¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¤«Á´Á³»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤¿¤Ã¤Æ¡¢½çÈÖÄÌ¤ê¤Ë¤ä¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤Î»þ¤¤¤«¤Ë¥¬¥Á¾¡Éé¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤ªµÒÍÍ¤Ë¥±¥ó¥«Çä¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤Î½Ö´Ö¤¬°ì½Ö¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤ªµÒÍÍ¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¥À¥á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï²Î¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¡¢ÉñÂæ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¡£¤¹¤´¤¯ÍðË½¤Ê¤ä¤êÊý¤À¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î°ì½Ö¤ò¤¤¤«¤ËÇ±½Ð¤Ç¤¤ë¤«¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤¿¤Ö¤óºÇ½é¤Î¤³¤í¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½µÕ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
ÀÆÆ£¡§¼«Ê¬¼«¿È¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë·×»»¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤¹¤ë¡¢µÒ´ÑÀ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤«¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½ù¡¹¤Ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¥Õ¥§¡¼¥º¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÁ´Éô¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤Æ¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¼«Ê¬¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢É½¸½¤¹¤ë¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë²ÁÃÍ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Í×¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ö¤ï¡ª¤³¤Î¿ÍÌÌÇò¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¿Í¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¡Ö¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ï¡ª¾å¼ê¡×¤È¤«¡Ö¤¤Á¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÂ¿Ê¬ËÜ¼Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÉé¤±¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÀÆÆ£Í³µ®¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤¹¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¤ª¼Çµï¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë½÷Í¥¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
ÀÆÆ£¡§¤Ç¤â¥Ï¥é¥Ï¥é¤â¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤Ö¤ó¤Í¡¢¤½¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Î¥Ð¥ë¥·¥å¥«¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¡¢¤É¤ó¤Ê¡È½÷Í¥¡¦ÀÆÆ£Í³µ®¡É¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÆÆ£¡§¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤ò¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦Íß¤¬¼Â¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤½¤Î»þ¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿»Å»ö¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯½¸Ãæ¤Ç¤¤ë½Ö´Ö¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ØOnce¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤´¤¯¸À¤¤¤Å¤é¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ºîÉÊ¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê½¸Ãæ¤·¤¿¿¿·õ¾¡Éé¤ò¹Ô¤¨¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¼ç¼´¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¤¹¤´¤¯¥¨¥´¥¤¥¹¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ²Î¤ò²Î¤¨¤ë¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤É½¸½¤ò¤Ç¤¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¼«Ê¬¤ò¤É¤¦¤¾¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÉ½¸½¤Î»ÅÊý¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ë¤Ï¤½¤Î¤ä¤êÊý¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡ª¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£¤Ç¤â»ä¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ËÆâ¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î½¸Ãæ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡¢¸ÇÂÃ¤òÆÝ¤ó¤Ç¤¿¤È¤¨»ä¤¬¸å¤í¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¤½¤ì¤ò¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡¢¤½¤ì¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂç»ö¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¤ä¤êÊý¤È¤¤¤¦¤«¡£
¤³¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢»Å»ö¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤³¤Ç¤É¤ì¤À¤±½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£½¸Ãæ¤ò¶Ë¤á¤Æ¿Ë¤ÎÀè¤Ã¤Ý¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤¿¤Ö¤ó¤â¤Î¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤ì¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤Î°ìÅÀ¤Ë¿Ô¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§ÅÄÃæ¥Ï¥ë¥Þ¡¡¼Ì¿¿¡§¹âÌî¹Èþ¡Ë
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØOnce¡Ù¤Ï¡¢9·î9Æü¡Á28ÆüÅìµþ¡¦ÆüÀ¸·à¾ì¤Ë¤Æ¾å±é¡£¤½¤Î¸å¡¢10·î4Æü¡¦5Æü°¦ÃÎ¡¦¸æ±àºÂ¡¢10·î11Æü¡Á14ÆüÂçºå¡¦ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë¡¢10·î20Æü¡Á26ÆüÊ¡²¬¡¦ÇîÂ¿ºÂ¤Ë¤Æ¾å±é¡£
