¡¡¶¯¤¤ÂæÉ÷11¹æ¤Ï11Æü¡¢ÆüËÜ¤ÎÆî¤òÀ¾´ó¤ê¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤é°ÜÆ°¤·¡¢12Æü¤«¤é13Æü¤Ë¤«¤±¤ÆË½É÷°è¤òÈ¼¤¤²Æì¸©¤ÎÀèÅç½ôÅç¤Ë¶á¤Å¤¯¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£µ¤¾ÝÄ£¤ÏË½É÷¤ä¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦¹âÇÈ¤Ø¤Î·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶¯¤¤ÂæÉ÷11¹æ¤Ï11Æü¸áÁ°3»þ¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤ÎÆî¤ò»þÂ®Ìó20¥¥í¤ÇÀ¾¤Ø¿Ê¤ó¤À¡£Ãæ¿´µ¤°µ¤Ï980¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¤ÇÃæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®35¥á¡¼¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®50¥á¡¼¥È¥ë¡£Ãæ¿´¤«¤éÈ¾·Â95¥¥í°ÊÆâ¤¬¡¢É÷Â®25¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤ÎË½É÷°è¡£
¡¡Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÇÈ¤Î¹â¤µ¤Ï12Æü¤Ï²ÆìËÜÅçÃÏÊý4¥á¡¼¥È¥ë¡¢µÜ¸ÅÅçÃÏÊý5¥á¡¼¥È¥ë¡¢È¬½Å»³ÃÏÊý6¥á¡¼¥È¥ë¡£¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦¡£