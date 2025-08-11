読売テレビ黒木千晶アナ「知ってほしいこと」…名探偵コナンTシャツ姿で明かす 『24時間テレビ』決定【コメント】
読売テレビは11日、夏恒例『24時間テレビ48』（8月30日〜31日生放送、日本テレビ系）の関西エリア出演者を発表した。ytv司会は、お笑いコンビ・ミルクボーイと黒木千晶アナウンサーが務める。
【写真】『24時間テレビ』ytvサポーター就任！ 西村拓哉、嶋崎斗亜、伊藤篤志、池川侑希弥、角紳太郎
今年の番組テーマは「あなたのことを教えて」。差別、貧困、格差などの問題の根底にあるのは、他人への無関心ではないか。そこで、まずは自分の周りの人が抱えているさまざまな問題を「知って」、そして、生きづらさを抱える人々の取材を通して、その方々の想いを「教えてもらう」。そんな互いの理解を深めるきっかけとなるような『24時間テレビ』を届ける。
ミルクボーイと黒木アナは6年連続の出演となる。黒木アナは、2016年に読売テレビに入社し、10年目。『かんさい情報ネットten.』メインキャスター（月・火）
『そこまで言って委員会NP』議長などで活躍し、今年も夏の出番となる。『名探偵コナン』のチャリティーTシャツ姿が公開された。
ytvサポーターは、関西ジュニアの西村拓哉、島崎斗亜（※崎＝たつさき）、伊藤篤志、池川侑希弥、角紳太郎の5人の初めて担当する。
■黒木千晶アナ コメント
――『24時間テレビ』には6年連続の出演ということで、感想をお聞かせください。
とてもありがたい気持ちです。ミルクボーイさんとも6年連続でご一緒させていただくので、チームワークも抜群です！ 関西ジュニアの皆さんや、今回番組にご出演いただく皆さんとともに、今年も取材させていただく方の想いや、募金に来てくださる方々の想いを真摯にお伝えできたらと思っています。
――今年の『24時間テレビ』のテーマは「あなたのことを教えて」です。ご自身について「教えたいこと」「知ってほしいこと」はどんなことですか？
「普段はそんなに怖い人ではないです！」ということです。担当番組『そこまで言って委員会NP』での司会のイメージが強いのか、取材させていただく方々からは「もっと怖いと思っていました」「テレビとイメージが違いますね」とよく言われます。番組の性質上、とても強気なキャラクターで頑張っています！と、声を大にして言いたいです。
――『24時間テレビ』ytv司会としての意気込みをお願いします。
今回のテーマ「あなたのことを教えて」は、とても前向きで優しいテーマだと感じています。人それぞれにいろんなバックグラウンドや価値観があるからこそ、まず相手のことをよく知ることがお互いを理解し合う、思いやりをもつ、ということにつながると思っています。私も番組を通して、私自身の価値観を広げていきたいです！さまざまな分断が叫ばれる時代だからこそお互いのことを思いやる、という優しい輪を広げていけたら幸いです。
【写真】『24時間テレビ』ytvサポーター就任！ 西村拓哉、嶋崎斗亜、伊藤篤志、池川侑希弥、角紳太郎
今年の番組テーマは「あなたのことを教えて」。差別、貧困、格差などの問題の根底にあるのは、他人への無関心ではないか。そこで、まずは自分の周りの人が抱えているさまざまな問題を「知って」、そして、生きづらさを抱える人々の取材を通して、その方々の想いを「教えてもらう」。そんな互いの理解を深めるきっかけとなるような『24時間テレビ』を届ける。
『そこまで言って委員会NP』議長などで活躍し、今年も夏の出番となる。『名探偵コナン』のチャリティーTシャツ姿が公開された。
ytvサポーターは、関西ジュニアの西村拓哉、島崎斗亜（※崎＝たつさき）、伊藤篤志、池川侑希弥、角紳太郎の5人の初めて担当する。
■黒木千晶アナ コメント
――『24時間テレビ』には6年連続の出演ということで、感想をお聞かせください。
とてもありがたい気持ちです。ミルクボーイさんとも6年連続でご一緒させていただくので、チームワークも抜群です！ 関西ジュニアの皆さんや、今回番組にご出演いただく皆さんとともに、今年も取材させていただく方の想いや、募金に来てくださる方々の想いを真摯にお伝えできたらと思っています。
――今年の『24時間テレビ』のテーマは「あなたのことを教えて」です。ご自身について「教えたいこと」「知ってほしいこと」はどんなことですか？
「普段はそんなに怖い人ではないです！」ということです。担当番組『そこまで言って委員会NP』での司会のイメージが強いのか、取材させていただく方々からは「もっと怖いと思っていました」「テレビとイメージが違いますね」とよく言われます。番組の性質上、とても強気なキャラクターで頑張っています！と、声を大にして言いたいです。
――『24時間テレビ』ytv司会としての意気込みをお願いします。
今回のテーマ「あなたのことを教えて」は、とても前向きで優しいテーマだと感じています。人それぞれにいろんなバックグラウンドや価値観があるからこそ、まず相手のことをよく知ることがお互いを理解し合う、思いやりをもつ、ということにつながると思っています。私も番組を通して、私自身の価値観を広げていきたいです！さまざまな分断が叫ばれる時代だからこそお互いのことを思いやる、という優しい輪を広げていけたら幸いです。