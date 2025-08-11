ミルクボーイ、相方も知らなかったこと「えーっ!?直前!?」「なんぼなん？」…関西ジュニアの5人にアドバイスも 『24時間テレビ』決定【コメント】
お笑いコンビ・ミルクボーイ（駒場孝、内海崇）が、読売テレビ『24時間テレビ48』（8月30日〜31日生放送、日本テレビ系）のytv司会に決まった。同局の黒木千晶アナウンサーとともに、6年連続の出演となる。
【写真】『24時間テレビ』読売テレビ2025年の出演者
今年の番組テーマは「あなたのことを教えて」。相方について「大学からの付き合いやから、21年やったっけ？結構、知ってるのは知ってると思うんですよね」というが、駒場が「俺は家を買おうとしてて、今、直前の段階に来てる」と明かすと、内海は「えーっ!?直前!?」と驚いた。
ytvサポーターは、関西ジュニアの西村拓哉、島崎斗亜（※崎＝たつさき）、伊藤篤志、池川侑希弥、角紳太郎が初めて担当する。ミルクボーイは、5人に向けてコメントでアドバイスを寄せた。
今年の『24時間テレビ』は、テーマに「あなたのことを教えて」を掲げ、まずは自分の周りの人が抱えているさまざまな問題を「知って」、そして生きづらさを抱える人々の取材を通して、その方々の想いを「教えてもらう」ことを目指す。
■ミルクボーイ コメント
――『24時間テレビ』には6年連続の出演ということで、感想をお聞かせください。
駒場：6年ってすごいですね。去年からは司会で。うれしいですね、やっぱり。もしMCのお話がなかったら、何かあったのかなと思いますよね。
内海：イメージが悪くなったんかなあ？とかね。うれしいし、光栄です。最初にやらしてもらった時はこんなに毎年続くと思ってなかったので、本当にうれしいですね。
――今年の『24時間テレビ』のテーマ「あなたのことを教えて」からどういったことを連想されますか？
内海：例えば、友達のことでも知ってるようで知らんことってあるじゃないですか。聞いてみて後から「そうやったんや」と思うことも多い。誰にも響くテーマですし、楽しそうやなと思いました。
駒場：自分のことを教えてくれるコーナーとかがあるんかな？視聴者の方がメールとかファクスを送ってくれるのも楽しそうですよね。見てる方とより親密になれそうな感じがしますね。
ちなみにご自身のことで相方に「教えたいこと」「知ってほしいこと」はどんなことですか？
内海：大学からの付き合いやから、21年やったっけ？結構、知ってるのは知ってると思うんですよね。
駒場：人生の半分は一緒におるもんね。
内海：今年40歳なんで、半分超えたのかな。でも俺が最近ハマってることは知らんと思うわ。今、デパ地下グルメにハマってて、週3でデパ地下に行ってる。
駒場：俺は家を買おうとしてて、今、直前の段階に来てる。
内海：えーっ!?直前!?
駒場：まあでも買うか買わないか、ほんまにまだ分かんないですけど。
内海：えー、なんぼなん？
駒場：それはまあまあ…。
内海：聞いたら言うかと思った。
――関西ジュニアの5人がytvサポーターとして出演しますが、『24時間テレビ』の先輩としてアドバイスはありますか？
内海：生放送だと「あと何秒」っていう時間にコメントを入れ込むのが大変やと思いますので、そこかな。直前で黒木アナが何か振ってくると思うので。みんなが何を言えるのか、どうなるのかっていうのはマジで楽しみです。
駒場：当日は差し入れが多いので、気をつけて食べないと一日中お腹いっぱいになるよ、って。
内海：でもフレッシュでいいですよね。楽しみです。
――『24時間テレビ』ytv司会としての意気込みをお願いします。
内海：6年連続出演ということで、いい意味で慣れてきましたので、本当に普通に楽しみながら、皆さんに想いが伝わるように頑張りたいと思います。
駒場：僕も7年、8年を見据えつつ、今年も「いい番組やったな」と言ってもらえるように頑張りたいです。
