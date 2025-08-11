「そやから明日からでも働かせてもらえませんか」…ホームレスを脱却した元AD会社社長が人生で初めてもらった”合格”

ポルシェを乗り回しモテモテだったAD時代を経て、20代で社長に成り上がるも、1億の借金を抱えやくざに監禁され破産。その後、世間から行方をくらませた男は50代で再び社長に。人生を諦めなかった男が若い世代に伝えたい

――「こんな人生もあるよ」。

株式会社ドリーム・ラボの社長で著者の奥川拓二氏の自伝『絶望できない男』から抜粋してご紹介！

働けるんだったらなんでもいい

携帯買いました、服買いました、家借りました、以上。もう残金はなし。そうなると食べるものをがまんするしかない。どうしても吉野家の牛丼が食べたかったが、その400円が出せなかった。ヘアカットにも行きたかったがどうしても優先順位は下がる。

アパートを借りてすぐにハローワークに行った。扇町公園の西側にある、昔でいう職安。

「仕事を探してるんですけど」

そこでも正直に、一通りの身の上話をした。窓口の人は中年の女性で、

「どういう仕事がいいですか？」

と聞く。

「いや働けるんやったらなんでもいいんです」

ほんとになんでもよかった。

ホームレスとして町をうろうろしていると、朝、勤め人が家を出て仕事に出かけていく。夕方になったら帰ってくる。家に明かりがついて晩ごはんの匂いがする。そんなひとつひとつがうらやましくて仕方なかった。社長をしていたときには当たり前だと思っていたけれど、仕事があって働けるということがどれほどありがたいかということを、強烈に思い知らされた。

だからとにかく仕事に就きたい。

一発即決で面接へ

「なんでもやります。なんなら今日からでも働きます」

そう言ったらちょうど求人が来ていたのが「だいふく運送」という運送屋さんで、トラックのドライバーを募集してるという。

「そこでいいです。いまここで連絡します」

と言った。

「免許持ってますか？」

持ってます持ってます。やくざの事務所に監禁されても、逃げ出して追いかけられて車で轢かれても、免許証だけは手放さなかった。それが最後の切り札になった。

普通だったら少しは選ぶだろう。給料はいくらで、休みは何日あって、会社はどこにあって、とかなんとか。それが一発即決。とにかく最初に面接に行って合格したらどんなとこでもそこに行こうと決めていた。

その場でだいふく運送に電話したら、

「今日これから面接に来れるか」

と言う。

「すぐに行きます！」

扇町から都島まで、歩いて30分ぐらいで着いた。行ったらそこは家族経営の運送屋さんで、50歳くらいのおばちゃんが出てきた。息子が社長なんだがこれがたよりない兄ちゃんで、実質そのお母ちゃんが取り仕切っていた。

「ザ・大阪のお母ちゃん」との面接

これが「ザ・大阪のお母ちゃん」みたいな人で、なんとなく笑福亭鶴瓶みたいだった。

「とりあえずお兄ちゃん、前はなにしてたん？」

お母ちゃんにしてみればいきなり職安から来て、

「今日から働きます」

と言うんだから、あれこれ聞きたくもなるだろう。おまえ35にもなって大丈夫かという話だ。

いろいろ聞かれたので、そこにいたるまでのプロセスをまたしゃべった。民生委員の高田さんにも区役所の係の人にも、職安の窓口でもプレゼンしているので、慣れたものだ。

実は私、テレビの制作会社やってました。それがこれこれこうなりました。しばらく家なしで、区役所でお金借りて服買ってアパート借りて職安に行って、こうしてやって来ました、と全部ほんとのことを言った。

初めてもらった「合格」

「そやから明日からでも働かせてもらえませんか」

力を入れて熱弁するのを、お母ちゃんはおもしろそうに聞いていた。後から思うとこの種の人間はちょっと異質だったみたいだ。

というのも、運送業界の運転手の人って基本的に無口な人が多い。こんなにぶわーっとしゃべる奴はいない。一人で仕事行って一人で帰ってきてみたいな生活だから、社交的な人がいないのだ。それがこの調子だから、お母ちゃんの目にとまったんだろう。ときどき大笑いしながら話を聞いてくれた。

「おもしろいお兄ちゃんやな。わかった。ほな明日からおいで」

採用が決まった。

考えてみればそれまでの人生、ちゃんと就職したことがない。採用試験なんてものの経験がないのだ。これは初めての「合格」だった。

帰り際、お母ちゃんは自分がつくったおかずとごはんを容器に入れて、

「これ持って帰り」

と渡してくれた。よほど腹をすかせているように見えたのだろう。その気持ちがありがたかった。

「メゾン・リッチタウン」に帰って、家財道具のひとつもない部屋で大きく息をついた。床の上に、お母ちゃんが持たせてくれた食べ物を広げて食べた。

