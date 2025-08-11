劇場はこうして進化していった…16世紀のエリザベス朝で演劇が発展した「歴史的な背景」

人類は進化の過程で共感力を獲得し、言語を発達させてきた。そのなかで生まれたのが歌やダンス、演劇だった。そうして演劇は人と人とを繋ぐ芸術となっていった。戦争が止まらないこの時代にこそ私たちはもう一度立ち止り、人類の来し方に思いを馳せたい。群像にて連載中の『ことばと演劇』では、劇作家の平田オリザが演劇の起源に迫っている。

※本記事は群像2025年9月号に掲載中の連載『ことばと演劇』より抜粋したものです。

旅籠で上演される演劇

さらにもう少し、エリザベス朝演劇とギリシャ悲劇の歴史的な相似性について考えてみたい。

まずは観客の存在だ。ギリシャ悲劇においては、アテナイ市民はもちろんだが、そこに集まる商人が、やがてはディオニソス大祭を目当てとする観光客が、観客の一定の割合を占めたのではないかと推論した。やがてそれが、エーゲ海沿岸に広がり各地に劇場が建てられる。

エリザベス朝演劇も同様だったのではないか。その初期においては、演劇は商人が泊まる旅籠の中庭などで上演されていた。他に旅芸人の一座もあったし、前回指摘したような大学での上演もあった。十五世紀あるいは十六世紀の初頭までは、演劇は中世のくびきから抜け出していない。制度としても確立されておらず、おそらく様々な様態で弱々しく上演されていた。

しかしそれが、これから考察していくいくつかの偶然と必然によって高度化し複雑化していく。ギリシャ悲劇がそうであったように、演劇の内容が高度化し複雑化すれば、当然、「劇場」が必要となる。

もう一点、当時のイングランドには、演劇が発展するこの国特有の背景があった。

十六世紀、いわゆる「第一次囲い込み」が起こった。羊毛価格の高騰によって、地主たちは耕作よりも収益性の高い牧羊のために、共有地や開放耕地を囲い込み、大規模な牧草地へと転換した。結果として多くの農民が土地を追われる。「羊が人間を食べる」という状況だ。

土地を失い職を失った農民たちは、生きるために都市部へと流入する。しかし都市においても、まだ産業資本はそこまで発達しておらず、多くの者は困窮し浮浪者同然となった。

規制と庇護の対象となった劇場

この浮浪者の増加は社会問題となり、エリザベス朝政府は彼らを厳しく取り締まる必要性を感じていた。しかしこの「浮浪者」の定義は曖昧で、その中には旅芸人たちも含まれていたようだ。おそらく、実際にその区別は厳密にはできなかったのだろう。そこで政府は、浮浪者と正規の職業を持つ旅人を区別するために「浮浪者取締法」を制定する。この法律は、正当な職業を持たず定住地を持たない者を「浮浪者」と定義し、厳しく罰した。一方で王室や貴族といった有力なパトロンを持つ俳優集団は、合法的に認知され保護される対象となった。先に記した宮内大臣一座、国王一座はそのような文脈で誕生したのだ。パトロンを持つ俳優や劇団は、単に娯楽を提供するだけでなく、貴族たちの権威や富を象徴する存在にもなった。

劇場も同様に、規制の対象とも庇護の対象ともなった。劇場あるいはその周辺が、浮浪者たちのたまり場となりやすかったからだ。しかしパトロンを持つ正規の劇団は、これらの規制の中でも特例として活動を許可される。むしろ政府や貴族が認める公式な文化活動の一部として、劇場が位置づけられていった。

これがエリザベス朝演劇が誕生するまでの背景だ。そしてもちろん、他にもいくつかギリシャ悲劇の発生との類似点がある。貨幣の流通量の増大、歴史認識の問題、そして弁論術の発達。いずれもが古代ギリシャと十六世紀のイングランドは相似形をなしている。この点は次号で詳しく見ていきたいと思う。