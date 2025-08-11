³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÁý²Ã¡¢µÞÊÑ¤¹¤ë¿Í¡¹¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¡ÁTBS¤ÎÀìÌç²È¤¬Ê¬ÀÏ¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¤ß¤¨¤ëº£Æü¤ÎÀ¤Áê¡×¡Á¡ÚÄ´ºº¾ðÊó¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Û
º£Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë7·î20Æü¤Ï¡¢Âè27²ó»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤ÎÅê³«É¼Æü¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Çµ¤²¹¤¬30¡î¤òÄ¶¤¨¤ë¿¿²ÆÆü¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÅêÉ¼Î¨¤ÏÁ°²ó¡Ê22Ç¯¡Ë¤ò6¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¾å²ó¤ê¡¢¿Í¡¹¤Î´Ø¿´¤â¹â¤á¤Ç¤·¤¿¡ÊÃí1¡Ë¡£
·ë²Ì¤Ï¡¢Í¿ÅÞ¤Ç¤Ï¼«Ì±¤¬13¡¢¸øÌÀ¤¬6µÄÀÊ¤ò¸º¤é¤·¡¢¹ç·×122µÄÀÊ¤Ç»²µÄ±¡¤ÎÈ¾¿ô¡Ê124µÄÀÊ¡Ë¤ËÆÏ¤«¤º¡£ºòÇ¯10·î¤ÎÁíÁªµó¤âÂçÇÔ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½°»²Î¾±¡¤È¤â¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ë¡£
°ìÊý¡¢ÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤ÎÎ©·ûÌ±¼ç¤ÏµÄÀÊ¤¬Áý¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢13Áý¤ä¤·¤Æ22µÄÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬19µÄÀÊ¤Î°Ý¿·¤òÍÞ¤¨¤ÆÌîÅÞÂèÆóÅÞ¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ò·Ç¤²¤¿»²À¯ÅÞ¤¬¸ø¼¨Á°¤Î2µÄÀÊ¤ò15¤Þ¤ÇÁý²Ã¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤ò¤É¤¦¸«¤ë¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í´ÑÅÀ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÁèÅÀ¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¡Ö³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢É®¼Ô¼«¿È¤Ï¡¢ÅêÉ¼Àè¤ò¹Í¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ³°¹ñ¤Î¿Í¡¢ÆÃ¤Ë³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ò¤É¤¦°·¤¦¤«¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊóÆ»¤ä¥Í¥Ã¥È¤Î¾ðÊó¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë»¿ÈÝ¤Î°Õ¸«¤ò»ý¤Ä¤Û¤É¶ñÂÎÅª¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢Ä«¤ÎÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤Ë¥¥ã¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Ã¤¿³°¹ñ¿Í¤¬¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ëÉÑÅÙ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¶á½ê¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥ì¥¸¤Ï¥¢¥¸¥¢·Ï¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¡×¡Ö·úÊª¤Î²òÂÎ¸½¾ì¤ÇÃæÅì·Ï¤ÎÆ¯¤¼ê¤ò¸«¤«¤±¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÄøÅÙ¡£
°ìÊý¡¢º£²ó¤ÎÁªµó·ë²Ì¤Ï¡¢³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤Î°·¤¤¤òÁèÅÀ¤È¤·¤Æ½Å»ë¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ò¥Ç¡¼¥¿¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯Î®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼ÔÁý²Ã¤Ø¤Î°Õ¸«
¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢ËèÇ¯¼Â»Ü¤ÎTBSÀ¸³èDATA¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¦ÄêÎãÁ´¹ñÄ´ºº¡ÊÃí2¡Ë¤Ç¡¢25Ç¯7·î»þÅÀ¤Ç¤ÏºòÇ¯¡Ê24Ç¯¡Ë¼Â»ÜÊ¬¤¬ºÇ¿·¥Ç¡¼¥¿¡£¡Ö¤½¤ì¤Ïº£²ó¤ÎÁªµó·ë²Ì¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤¦¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤µ¤Ë¤¢¤é¤º¡£94Ç¯¤«¤éÄ´¤ÙÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õ¸«¤Ç¡¢¶½Ì£¿¼¤¤Æ°¤¤¬ºòÇ¯ÆÍÇ¡½Ð¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¼¡¤ÎÀÞ¤ìÀþ¥°¥é¥Õ¤Ç¤¹¡£
À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤òÊÂ¤Ù¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤ò¤¤¤¯¤Ä¤Ç¤âÁª¤Ð¤»¤ë¼ÁÌä¤ÎÃæ¤Ë¡¢¼¡¤ÎÁªÂò»è¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ï¤ä¤à¤ò¤¨¤Ê¤¤
¡¦¤³¤ì°Ê¾å³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢80Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î¥Ð¥Ö¥ë´ü¤«¤é¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤·¡¢90Ç¯¤ÎÆþ´ÉË¡²þÀµ¤Ç¡¢3À¤¤Þ¤Ç¤ÎÆü·Ï¿Í¤È¤½¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤é¤ò¡¢ÂÚºß´ü´Ö¤ä½¢Ï«À©¸Â¤¬¤Ê¤¤¡ÖÄê½»¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾¯»Ò¹âÎð²½¤â¤¢¤Ã¤Æ¤µ¤é¤ËÆ¯¤¼ê¤¬É¬Í×¤Ê¤¬¤é¡¢°ÜÌ±¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤Êý¿Ë¤ÎÀ¯ÉÜ¤¬93Ç¯¤ËÁÏÀß¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÅÓ¾å¹ñ¤Ø¤Îµ»½Ñ°ÜÅ¾¤È¹ñºÝ¹×¸¥¤òÌÜÅª¤Ë·Ç¤²¤¿¡Öµ»Ç½¼Â½¬À©ÅÙ¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼Ò²ñ¤Î°ì°÷¤ÈÇ§¤á¤ë¤Î¤ÏÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢°Â²Á¤ÊÏ«Æ¯ÎÏ¤ÏÉ¬Í×¤ÊÆüËÜ¼Ò²ñ¤È¡¢¤½¤³¤Ë½Ð²Ô¤®¤ËÍè¤ÆÂÚºß¤¬Ä¹´ü²½¤·¡¢Â¸ºß´¶¤òÁý¤¹³°¹ñ¿Í¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢º¬¿¼¤¤ÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾õ¤Ç¤¹¡£
À©ÅÙÁÏÀß¤ÎÍâÇ¯¡Ê94Ç¯¡Ë¤Ë¾åµ¤ÎÁªÂò»è¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÁý²Ã¤ò¡Ö¤³¤Î¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë´í×üÇÉ¡Ê46¡ó¡Ë¤¬¡¢¡Ö¤ä¤à¤ò¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ëÍÆÇ§ÇÉ¡Ê28%¡Ë¤òÂç¤¤¯¥ê¡¼¥É¡£¤½¤Î¸å¡¢³µ¤Í00Ç¯Âå¤Ï´í×üÇÉ¤¬4³ä¡¢ÍÆÇ§ÇÉ¤¬3³ä¤Ç¿ä°Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¾õ¶·¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬14Ç¯¡£Åö»þ¤ÎÂèÆó¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤¬¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒÉü¶½¤ä2020Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñ²ÈÅª»ö¶È¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢·úÀßÊ¬Ìî¤Ç¤Î¡Ö°ì»þÅª¤Ê¼ûÍ×Áý¤Î°ìÉô¤Ë¤Ï³°¹ñ¿Íºà¤ÇÂÐ±þ¡×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶ÛµÞÁ¼ÃÖ¤ò·èÄê¡ÊÆâ³Õ´±Ë¼¡¢2014Ç¯¡Ë¡£¤³¤ì¤òÄ¬ÌÜ¤ËÍÆÇ§ÇÉ¤È´í×üÇÉ¤¬µÕÅ¾¡¢°Ê¸å¡¢ÍÆÇ§ÇÉ¤ÎÁý²Ã¤È´í×üÇÉ¤Î¸º¾¯¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤¬ÄêÃå¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ø¤ÎÆÏ½Ð¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤Î³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¿ô¤â¥°¥é¥Õ¤Ë¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍÆÇ§ÇÉ¤ÎÁý²Ã¤ËÈæÎã¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢23Ç¯¤ËÀ¯ÉÜ¤ÎÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤¬¡¢¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿Íºà°éÀ®¤òÄÌ¤¸¤¿¹ñºÝ¹×¸¥¤Î¤ß¤ò·Ç¤²¤¿¤Þ¤Þ¤ÇÏ«Æ¯¼Ô¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÏË¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡ÊÆÉÇä¿·Ê¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¢2023Ç¯4·î10Æü¡Ë¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ24Ç¯¤Ë¡Ö³°¹ñ¿Íºà¤Î°éÀ®¤È³ÎÊÝ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ø°éÀ®½¢Ï«¡ÙÀ©ÅÙ¤òÁÏÀß¤¹¤ë²þÀµ½ÐÆþ¹ñ´ÉÍý¡¦ÆñÌ±Ç§ÄêË¡¤Ê¤É¡×¤¬À®Î©¡¢¡Ö¿·À©ÅÙ¤Ï¸½¹Ô¤Îµ»Ç½¼Â½¬À©ÅÙ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ2027Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÊÆÉÇä¿·Ê¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¢2024Ç¯6·î14Æü¡Ë¡£
¤¹¤ë¤È24Ç¯¤ËÍÆÇ§ÇÉ¤¬µÞ¸º¤·¡¢µÕ¤Ë´í×üÇÉ¤¬µÞÁý¡£¡Ö¿·À©ÅÙ¤Ç¤Ï¾ÍèÅª¤ËÄ¹´üÂÚºß¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡×¡ÊÆÉÇä¿·Ê¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¢2024Ç¯6·î14Æü¡Ë¤³¤È¤¬¶×Àþ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤È¤«¡©
Ç¯Âå¤ÈÀ¸³èËþÂÅÙ¤Ç°Û¤Ê¤ë·¹¸þ
24Ç¯¤ËµÞ¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿ÍÆÇ§ÇÉ¤ä´í×üÇÉ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ç¯Âå¤ÈÀ¸³èËþÂÅÙ¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¼¡¤ÎÂÓ¥°¥é¥Õ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÁý²Ã¤ò¡Ö¤ä¤à¤ò¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ëÍÆÇ§ÇÉ¤¬4³ä¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë´í×üÇÉ¤¬3³ä¡¢¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¿Í¤¬3³ä¤È¤¤¤¦Ê¬ÉÛ¤Ç¤·¤¿¡ÊÃí3¡Ë¡£
¤³¤ì¤òÇ¯ÂåÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢ÍÆÇ§ÇÉ¤Ï¾å¤ÎÇ¯Âå¤Û¤É³ä¹ç¤¬Â¿¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢´í×üÇÉ¤ÏÂçÂÎÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤ä¤ä30¡Á40Âå¤ÎÁÔÇ¯ÁØ¤¬Â¿¤á¡£¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤ÊÎÎ°è¤Î°ì¤Ä¤Ë°åÎÅ¤ä²ð¸î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÂµ¤¤ä²ð¸î¤¬¼«Ê¬»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ëÇ¯ÇÛÁØ¤Û¤É¡¢¤½¤ÎÃ´¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¤Î³°¹ñ¿Í¤òÍÆÇ§¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤È¸À¤ï¤ì¤ë40Âå¤ò´Þ¤àÁÔÇ¯ÁØ¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤Ç¤¢¤ì¿¦¤òÁè¤¦¶¥ÁèÁê¼ê¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë·Ù²ü´¶¤òÊú¤¤¤Æ´í×üÇÉ¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤â¡£
°ìÊý¡¢4¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤Ç¿Ò¤Í¤ëÀ¸³èËþÂÅÙ¡ÊÃí4¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÀ¸³è¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔËþ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Û¤É¡¢ÍÆÇ§ÇÉ¤¬¸º¤Ã¤Æ´í×üÇÉ¤¬Áý¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡Öº£¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤â¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢ºÇ¤âËþÂÅÙ¤ÎÄã¤¤ÁØ¤Ç¤Ï¡¢ÍÆÇ§ÇÉ¤È´í×üÇÉ¤¬ÙÉ¹³¡£ÉÔËþ¤ÎÌ·Àè¤¬³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤Ë¤â¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÁÛÁü¤µ¤»¤ë·ë²Ì¤Ë¡£
¶áÎÙ½ô¹ñ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ç·èÄêÅª¤Ë°Û¤Ê¤ëÎ¾ÇÉ
ÍÆÇ§ÇÉ¤ä´í×üÇÉ¤Ï¡¢Ç¯Âå¤äÀ¸³èËþÂÅÙ¤Î°ã¤¤¤ÇÊ¬ÉÛ¤Ëº¹¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤Î¤¬¡¢¼¡¤ÎÀÞ¤ìÀþ¥°¥é¥Õ¤Ç¤¹¡£
¾å¤Î¥°¥é¥Õ¤ÇÊÂ¤Ù¤¿9¤Ä¤Î°Õ¸«¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ê1¡Ë¡Á¡Ê4¡Ë¤ÏÁ´ÂÎ¤Ç¾å°Ì¤òÀê¤á¤¿¤â¤Î¡£¤É¤ì¤â¸½ºß¤Î¼Ò²ñ¤äÀ©ÅÙ¤Ê¤É¤ËÉÔËþ¤äµ¿Ìä¤ò¼¨¤¹ÆâÍÆ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÆÇ§ÇÉ¤â´í×üÇÉ¤â¤È¤â¤Ë7¡Á8³ä¤¬¡Ö¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤È²óÅú¡£¼Â¤ÏÎ¾ÇÉ¤Ë¤¢¤Þ¤êº¹¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁªÂòÎ¨¤¬2¡Á4³äÄøÅÙ¤Î¡Ö¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¿Í¤È¤Î´Ö¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Î¾ÇÉ¤ÇÌÀ³Î¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢´Ú¹ñ¤äÃæ¹ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¶áÎÙ½ô¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¡£ÍÆÇ§ÇÉ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ñ¤È¡Ö¤â¤Ã¤ÈÍ§¹¥´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤è¤¦ÅØÎÏ¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ø¤Î»¿Æ±¤¬Â¿¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢´í×üÇÉ¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î°Õ¸«¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¿Í¤Ï¤É¤ì¤â1³äÄøÅÙ¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Á´ÈÌ¤ËÁªÂòÎ¨¤¬Äã¤¤¡Ö¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¿Í¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÍÆÇ§ÇÉ¤ä´í×üÇÉ¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê»öÊÁ¤Ë¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¿ô¡£¤½¤·¤ÆÎ¾ÇÉ¤Ç¹Í¤¨Êý¤¬°ìÃ×¤¹¤ëÏÃÂê¤âÂ¿¤¤ÍÍ»Ò¡£¤·¤«¤·¡¢¶áÎÙ¤Î³°¹ñ¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤¤Ç¤ÏÌÀ³Î¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤¬Î¾ÇÉ¤òÊ¬¤±¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì±°Õ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤«
ºòÇ¯¡Ê24Ç¯¡Ë10·î¤ÎÄ´ºº¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼ÔÁý²Ã¤òÌäÂê»ë¤¹¤ë¸«Êý¤Ï¸½¾õ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤È´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤Î»²±¡Áª¤Î·ë²Ì¤Ë¤âÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤½¤¦¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¡£
³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤Ï°ÜÌ±¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤ÎÀ¯ÉÜÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤À¸½ºß¤ÎÆüËÜ¼Ò²ñ¤ÇÉÔÂ¤¹¤ëÏ«Æ¯ÎÏ¤ò¡¢³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ÇÊä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¤¢¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£
³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÂ¸ºß¤Ë¼Â³²¤ò´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤É®¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Ä¹´üÂÚºß¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤Ë´Ø¤ï¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¼é¤ë¤Ù¤¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÇÂÐ½è¤¹¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÁªµó¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿Ì±°Õ¡Ê¤Î°ìÉô¡Ë¤Ï¡¢À¯ÉÜÊý¿Ë¤ÎÅ°Äì¤òË¾¤ó¤À¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÀ¸³è¤ÎÉÔËþ¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ì¤ÐÍî¤ÁÃå¤¯¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢ÎäÀÅ¤Ë¸«Äê¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
Ãí1¡§»²µÄ±¡µÄ°÷ÉáÄÌÁªµó¤ÎÁ´¹ñÅêÉ¼Î¨¤Ï¡¢Áªµó¶è¤¬Á°²ó¡Ê2022Ç¯¡Ë52.05%¢ªº£²ó¡Ê2025Ç¯¡Ë58.51%¡Ê+6.46¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤¬Á°²ó52.04%¢ªº£²ó58.51%¡Ê+6.47¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤Ç¤·¤¿¡ÊÁíÌ³¾ÊÈ¯É½¡Ë¡£
Ãí2¡§TBSÀ¸³èDATA¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¦ÄêÎãÁ´¹ñÄ´ºº¤Ï¡¢TBS¥Æ¥ì¥Ó¤ò¥¡¼¶É¤È¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯JNN·ÏÎó¤¬¡¢ËèÇ¯11·î¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÄ´ºº¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸²óÅú¼Ô¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¹ÔÆ°¤ä²ÁÃÍ´Ñ¡¢¸Ä¿Íºâ¡¦À¤ÂÓºâ¤Î¹ØÆþ¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤ËÄ´ºº¤¹¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥½¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤¹¡£
Ãí3¡§ÍÆÇ§ÇÉ¤È´í×üÇÉ¤ÎÁªÂò»è¤òÎ¾ÊýÁª¤ó¤À¿Í¤â7¿Í¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Ê¸å¤ÎÊ¬ÀÏ¤«¤é¤Ï½ü¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãí4¡§Ìµ²óÅú¤¬79¿Í¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ê¬ÀÏ¤«¤é½ü¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¼¹É®¼ÔÎ¬Îò¡ä
¹¾ÍøÀî ¼¢¡Ê¤¨¤ê¤«¤ï¡¦¤·¤²¤ë¡Ë
1968Ç¯À¸¡£1996Ç¯TBSÆþ¼Ò¡£
»ëÄ°Î¨¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤äÀ¸³è¼ÔÄ´ºº¤ËÄ¹¤¯½¾»ö¡£¥Æ¥ì¥Ó±Ä¶È¤â·Ð¸³¤·¤Ä¤Ä¡¢¸½ºß¤ÏË¡Ì³¡¦¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÊýÌÌ¤ò¼çÌ³¤Ë¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶É¤â·óÇ¤¡£
¡ÚÄ´ºº¾ðÊó¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Û
1958Ç¯ÁÏ´©¤ÎTBS¤Î¾ðÊó»ï¡ÖÄ´ºº¾ðÊó¡×¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤ÎWeb¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÊTBS¥á¥Ç¥£¥¢Áí¸¦È¯¹Ô¡Ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Åù¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤ÊÏÀ¹Í¤È¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¡£¸¶Â§¡¢Ëè½µÅÚÍËÆü¸áÁ°Ãæ¤Ë2ËÜÄøÅÙ¤Îµ»ö¤ò¸ø³«¡¦ÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
