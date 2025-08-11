「戦時死亡宣告」を拒みつづけた母の願いと息子の望郷――『脱露』で浮かび上がる「シベリア民間人抑留者」の記録

知られざる「シベリア“民間人”抑留者」の悲劇

1946〜1948年にかけて、南樺太で様々な理由からソ連軍に突然逮捕され囚人としてシベリアのラーゲリ（強制収容所）に連行された人々は、過酷な労働を強いられた末に刑期があけてもソ連に残留させられた。

彼らが“発見”されたのは、ソ連崩壊後のことだった。

前編『「脱露」―戦後80年に蘇る「シベリア"民間人"抑留者」とその家族たちの「格闘の物語」』につづき、ノンフィクションライターの石村博子さんが上梓した『脱露 シベリア民間人抑留、凍土からの帰還』（KADOKAWA）から、一部を抜粋して歴史のクレバスに落とされた名もなき民間人の足跡をお届けする。

本書は7月17日に発表された「第47回講談社本田靖春ノンフィクション賞」の受賞作でもある。

以下は、終戦後にソ連兵将校の運転手と1946年に運転事故を起こし収容所に入れられた佐藤弘さんとその母の悲劇の物語である。

佐藤弘 略年譜

1927年 12月12日 北海道夕張郡由仁村に生まれる

1939年頃 一家で樺太に渡る、西内淵で食堂経営

1942年 落合商工学校卒業後、内淵炭鉱の保安係に就職

1945年 8月〜 敗戦、真岡の王子製紙の工場へ配属

ソ連兵将校の車の運転手になる

1946年 5月1日 運転事故を起こし、将校の怒りを買う

逮捕〜裁判〜トゥガチ収容所へ

1950年 5月 刑期を終え、カンスクへ

1953年 シューラと結婚、2歳になるナディアという連れ子と暮らす

1954年 ソ連国籍取得

1964年 7月14日 未帰還者に関する特措法により戦時死亡宣告がなされる

1977年頃 妻シューラ死去

2月24日 戦時死亡宣告同意により除籍

1990年 カンスクでの生存・住所が判明

1992年 9月 初の一時帰国実現

1993年 3月

「カンスク日本人会」発足、会長に就任、後に「シベリア日本人会」

シベリア各地に残留する同胞の消息調査に取り組む

2015年 6月6日 自宅前で転倒し頭部を強打したことが原因で死去、87歳

四年ぶりに日本人と言葉を交わす

一九五〇年五月に釈放となり、カンスク市街に行くようにと指示された。そこがどこなのか全くわからないので、収容所に戻してほしいと懇願したが「ニエット」とすげなく追い払われる。

方角が分からず、村から村へと訪ね歩き、農家の手伝いなどをして食べさせてもらってとにかく進んだ。五〇日ほどかけて、ようやくカンスク行きの列車が出る駅に辿り着く。この道中で、弘氏は必要最小限のロシア語を覚えていった。貧しい農家ほど困っている人間に親切であることも身に染みて理解した。

やっとカンスクに着いたものの、住むところもなければ行く当てもない。ふらふらと歩いていると、道路工事をしているなかに東洋人らしい男がいるのが目に飛び込んできた。思い切って声をかけてみると、それは長い間見たことのない日本人だった！

日本人と言葉を交わすのは四年ぶりである。向こうも日本人と話すことはずっとなかったらしく、お互いロシア語でやりとりすることになった。その男性は、樺太知取町で馬車夫をしていた山田孝一と名乗り、カンスクの工事現場で働いている人物だった。そして仕事を探す弘氏を、道路工事の担当者のところへ連れて行ってくれた。

弘氏はそのまま道路工事の仕事に就くことになる。日本に関する情報は何もなく、帰れる手段もないなかで、同じ職場でシューラという女性と知り合った。シューラは夫を独ソ戦で亡くした未亡人で、ナディアという幼い女の子を育てていた。五三年、二六歳の時にシューラと一緒になった。

五四年に民間人抑留者が日本に帰るチャンスが訪れたが、弘氏はシューラのために残ることを決めてソ連の国籍を取得する。その後、夏は道路のアスファルト作業、冬は発電所の雑役などについて一家の暮らしを支え続けた。シューラ夫人は七七年ごろ亡くなり、それからはしばらくナディアと一緒に暮らしたが、彼女が家を出た後は一人暮らしが続いている。

仕事を与えてくれた山田孝一氏もロシア人女性と結婚し、カンスクに残留する民間人抑留者の一人であった。ペレストロイカの始まる前の八五年、六二歳でカンスクで亡くなった。

母は戦時死亡宣告を一三年間拒み続けた

一方、父親の東助氏は一九四八年に北海道に引き揚げ、七年後の五五年に他界する。

その翌年の五六年末、弘氏からの手紙が倶知安に住む母親マサさんのところに届く。

その年の一〇月、日ソ共同宣言によって国交が回復したことが、手紙を書ける環境を与えたのだろう。手紙の中身は日本語だったが、住所はキリル文字で書かれていたので、ずいぶん配達に迷った末に届いたという貴重な手紙である。家族にとって弘氏がカンスクに生きていることが、これではっきり確認できた。

マサさんはその後、弘氏あてに手紙を書き続けた。だが途中で没収されるのか、弘氏から返事が来ることは一度もなかった。

六一年、寛一氏は佐藤家末子の千恵子さんの入り婿として結婚する。寛一氏夫婦は新居の札幌に、高齢で一人暮らしのマサさんを倶知安から呼び寄せることにした。

同居してから寛一氏は、マサさんが弘氏宛てに手紙を書いている光景を時々目にするようになる。どんなことを書いているのか、一度覗いたことがあったが、“早く帰ってきてほしい”と切々とした訴えが何度も出てくるのが目に痛かった。生きているうちに会わせてやりたいものだと、寛一氏自身も手紙を出してみたが返事はない。届いていないと思わざるを得なかった。

札幌市にも問い合わせてみたが「分からない」だけである。道庁の援護局に訊いてみると、カンスクに生存していることだけは把握しているようだったが、それ以上はやはり「分からない」しか返ってこない。

マサさんや寛一氏がソ連に住む人間に手紙を出していることは公安に通じていたらしく、寛一氏が組合運動に携わるなか、逮捕されたことも一度ある。スパイとして動いているのではないかと疑われたのかもしれない。警察がマサさんを訪ねてきたこともあった。

一九六四年には未帰還者に関する特別措置法に基づき、マサさんに対して、同年七月一四日に死亡とみなす戦時死亡宣告に対する同意書の書式一式が届けられた。だが、マサさんは弘氏の生存に望みをかけていたので、これを受け入れようとしなかった。留守家族が同意を拒むと、未帰還者のままになり、戸籍も残り続ける。

その後何年かに一度、同意に関する確認が道庁から寄せられてきたが、それも断り続けた。

長い間受け入れなかった戦時死亡宣告に同意したのは、七七年二月。倶知安にあるマサさんの土地の処分を行うにあたり、弘氏の遺産相続権放棄の認定が必要となったためである。

「不本意だったと思いますよ。でも買い手からは再三にわたって登記できるように早く処理してほしいと要求されて、これ以上迷惑をかけるわけにもいかないと、涙をのんでやりましたね」

一三年間拒否し続けた同意書にマサさんは署名し、北海道知事に提出。後日届いた謄本には「昭和参拾九年七月拾四日死亡とみなされる未帰還者に関する特別措置法に基づき昭和五拾弐年弐月壱日戦時死亡宣告確定昭和五拾弐年弐月弐拾四日北海道知事届出除籍」と記載され、名前には除籍のバツ印がつけられた。

戸籍上は死者になったが、マサさんを始め、家族は弘氏がどこかで生きているという思いをどうしても打ち消すことはできなかった。八〇年にマサさんが死去した後も、寛一氏たちは弘氏の行方を捜し続けた。

生存判明

一九九〇年ごろである。カンスクに住む弘氏のもとに、サハリン・ドーリンスク（落合）に住む「金田」という韓国人から手紙が届いた。封筒に入っていたのは日本の家族からのもので、もしカンスクに住んでいるならきちんとした住所を教えてほしいと書いてある。

この手紙は、実は間違えてカンスクの残留邦人の一人、植木武廣氏（第一章）のところに届いたものだった。植木氏と弘氏は住まいも離れており、それまで面識はなかったのだが、植木氏は弘氏の家を捜し当てて手紙を届けてくれた。それから二人の交流が始まった。

家族からの手紙をカンスクに送った「金田某」がどういう人物なのか寛一氏も分からないという。旧豊原で残留邦人の世話をしている人らしいが、妹たちがどこかで捜し当てた人物ではないかと推測している。

ともかく弘氏は日本の家族に返事を出し、それは無事、妹たちのもとに到着した。以後、弘氏と妹たちとの間での手紙のやり取りが行われるようになる。そのころの弘氏は主として年金で暮らし、足りない分は借りた土地で農業や養豚を行って生計を立てていた。

寛一氏たちは弘氏を一時帰国させようと、手続きに取り組み始めた。招待状作成、公証人役場、法務局、外務省領事移住部領事政策課証明班への書類……、大変な労力と費用が掛かる作業である。寛一氏の妻で弘氏の妹の千恵子さんが奔走した。

九二年一月中旬、揃えることのできた必要書類を弘氏に送付。招待状は無事届いたとの返信が来る。だが、弘氏にはモスクワまで行く旅費がないという。査証を得るには在モスクワ日本大使館まで本人が出向いて、その旨の手続きを行わなければならない。カンスクからモスクワに行くには鉄道でクラスノヤルスクまで出て、飛行機で五時間半。鉄道だと四日ほどもかかる。弘氏からの手紙には、懸命の日本文字でモスクワまで行けない状況が切々と書かれていた。

「いろいろお心配かけ、ありがとうございます。……年金暮らしで生活に大へん困って居ります。死ぬ前に一度で良いから父母の法要墓参し、皆様にお逢ひしたいのですが、旅費はとてもないのです」

招待状の有効期限は一年間。このままではカンスクから出られないと焦りが募っているなか、樺太（サハリン）同胞一時帰国促進の会という組織があることを知り、藁にもすがる思いで寛一氏が手紙を出した。これがシベリアの残留邦人に向けた協会の新事業を拓くことになる。

