テレビで話題のカリスマPRマンが伝授「エレベーターの15秒で人の心をつかむ方法」

なかなか本が売れにくいこの時代。手がける数々の本を30万部、50万部というベストセラーにしてきた書籍PRの黒田 剛さん。多くの出版社から引っ張りだこで、今、黒田さんに仕事をお願いするには予約2年待ちだとか。

その仕事ぶりに密着したテレビ朝日「グッド！モーニング」（2025/8/6放送）では、黒田さんの相手の心をつかむコミュニケーション術に大反響が。

番組の中でも紹介されていた「エレベーターの中での提案」が決まる理由、具体的な実践方法を、著書『非効率思考 相手の心を動かす最高の伝え方』から、一部抜粋のうえお伝えします。

黒田 剛（くろだ ごう）書籍PR／非効率家 株式会社QUESTO 代表1975年、千葉県で「黒田書店」を営む両親のもとに生まれる。須原屋書店学校、芳林堂書店外商部を経て、2007年より講談社にてPRを担当する。2017年に独立し、PR会社「株式会社QUESTO」を設立。講談社の『妻のトリセツ』（黒川伊保子）は、シリーズ70万部を超えるヒットを記録。『いつでも君のそばにいる』（リト＠葉っぱ切り絵）をはじめとする葉っぱ切り絵シリーズは32万部を突破。『続 窓ぎわのトットちゃん』（黒柳徹子）は、発売2ヵ月で50万部突破。その他、KADOKAWA、マガジンハウス、主婦の友社など、多くの出版社にてPRを担当。非効率ながらも成果を出す独自の仕事術をセミナーなどを通して伝えている。そのコミュニケーション術を全公開した著書『非効率思考 相手の心を動かす最高の伝え方』が話題を呼ぶ。

エレベーターの15秒で何をする？

Q

問題です。今、あなたは大切な仕事相手とエレベーターに乗っています。目的の階は12階。到着まで約15秒。この15秒、あなたなら何をしますか？

A

1）他の人もいるから、あえて何も話さない。

2）沈黙が気まずいので、無難に天気の話をする。

3）少しでも相手の気分を上げるために、服装をほめる。

エレベーターの中が勝負

僕は、担当している本の著者にメディアからの取材が入ったときには、必ず立ち会うようにしている。「取材を決めるまでがPRの仕事で、あとは著者と編集者にお任せします」というパターンもあると聞くが、僕はテレビに限らず、ウェブや新聞、ラジオ、タウン誌やフリーペーパーのような媒体の取材にも、もちろん同席する。

取材中、どんな質問が飛び交い、著者がどんな表情や言葉で答えるか。そしてインタビュアーがどのような反応をするのか。ここに、本には書かれていない生の情報があり、これを集めることが次のPRにつながるからだ。

もう一つ、取材に立ち会うといいことがある。それは、メディアの人たちに新しい企画の提案ができることだ。

じつは、忙しいメディアの人たちに、アポイントを取って会いに行く、という方法を取るのは非常に難しい。メールを送っても見てもらえない。会いに行っても話を聞いてもらえない。アポイントも取れない。書籍PRとは、いわゆる営業的な営業ができない仕事なのだ。

どうにかして印象に残る提案方法はないだろうか。考え続けて僕が見つけたのは、「取材日にどうにかして提案する」だった。

取材の日には、意外とスキマ時間があるものだ。たとえば取材の待ち合わせ時間。取材スタッフとの待ち合わせ場所で「カメラマンさんがちょっと遅れています」というときに、1冊提案できる。みんなが揃って、取材場所の部屋などに移動するときに1冊。取材が終わって出口まで見送りするときにもう1冊。こんな感じだ。

いちばんいいのがエレベーターだ。メディアの人を取材場所に案内するために、エレベーターに乗ることがある。そのタイミングを使うのだ。たとえばこんなふうだ。

コソコソ話こそが頭に残る

黒田「最近どんなネタが視聴率を取っているんですか?」

メディア「行列ができる店はやっぱり強いです」

黒田「あ、それならまさにおすすめの著者がいますよ！ 2時間待ちの行列ができるケーキ屋さんのレシピ本が今度出るんです！」

実際にこの方法は、さまざまな場所で試した結果、もっとも効果的で、「黒田さん！ この間エレベーターで話していた2時間待ちのケーキのお店、まだ取材できますか?」と連絡が来たりすることが多いのだ。

エレベーターがいいのは、基本的には「あまり話してはいけない」という雰囲気があることだ。小学校の頃、全校集会で先生に隠れてこそこそ話すのがすごく楽しかった、みたいなことに近い。まさかエレベーターで重大な話をされると思っていない相手も、無防備にこちらの話に耳を傾けてくれやすい。だからより頭に頭に残りやすいのだと僕は思っている。

提案は会議室でなくてもできる。むしろ、会議室以外で提案する内容こそ、大きな結果を生むことが多い。

最初に僕が出した問題の答えは、意地悪だったかもしれないが、じつは用意していた3択のなかにはない。たとえ15秒という短い時間でも、相手が必要としてそうなことを見つけ、それに応える「解決策」を少しでも提案するべきなのだ。

買ってもらえない。人が集まらない。相手の心がなかなか動かない。……これは、出版界に限らず、営業や宣伝・PRに携わる人たちの多くの人が抱えている悩みなのではないかと思う。リリースを一斉にメールをするのは効率がいいけれど、なかなか反応がもらえない……と感じている人は多いのではないだろうか。

だからこそこれは、「新しく飲食店をオープンするんです」「ピラティスのインストラクターとしてレッスンをしているんです」……そんな人たちに「どうやって宣伝したらいいですか？」と相談されたときにもおすすめしている方法だ。路上で、駅のホームで、エレベーターで、知り合いとばったり会ったときの雑談こそがチャンスなのだ。

自分の中に15秒の動画を持つ

ただ、エレベーターの15秒で提案する方法を使うには、ごく短い時間で相手の興味を引くように話をする必要がある。提案できたとしても、人は興味がない話をそう長くは聞いてくれないからだ。ただ提案すればいい、というものではなく、相手の心を動かす提案をしなければ意味がない。

そこで僕は、「この本についてはこれを話す！」みたいな、15秒動画のようなものを自分の中に常に持っておくようにしている。とくに重要なのは、最初の2秒。一言目で話を聞いてもらえるかが決まる。

「今、読むと子どもたちが勝手に勉強し始める学習マンガがあるのをご存知ですか?」

少し伝えるだけでいい。話の途中で「チーン！」と、目的階に到着してしまったとしても、それはそれでかまわない。目的は話を最後まで伝えることではなく、「もっと聞きたかったな」と相手に思ってもらうことだからだ。

後日、「先日少しだけお話しした“今話題の学習マンガ『理科ダマン』”について、 あらためてご紹介させてください！」と切り出すと、「ああ、はいはい、黒田さんから聞いて気になっていました！」とスムーズに会話が進む。

うまく伝えられたときには、「黒田さん、この間エレベーターで話していたあの本、なんて本でしたっけ？」と、相手から連絡が来ることもある。ロングバージョンで伝えるのは、相手が「もっと知りたいです」となったときでいい。

必ずしもエレベーターの中でなくてもいい。たとえば電車を待つ時間、あるいは偶然トイレで会ったとき。チャンスは意外とたくさんある。

エレベーターで知り合いとばったり一緒になったとき、つい天気の話でやり過ごそう、としてしまう人も多いのではないだろうか。

僕はこの短い時間こそ、有意義に使うチャンスだと考えている。わずか15秒で何を伝えるか。これを常に考えておくことが大切だと思っているのだ。

