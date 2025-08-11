華やかで清楚なムード漂うレースのなかでも、コットンレースはリラクシーな雰囲気で夏におすすめ。トレンドのシアー感もエレガントに手に入ります。8月11日(月)のおすすめコーデをご紹介します。

ブラックのコットンレースワンピで夏のムードをまとって

出典: 美人百花.com

コットンレースで初夏らしいリラクシーさを漂わせながら、ウエストマークなどで美シルエットをしっかりキープするのがレディ見えするコツ。レースのかごバッグと、爽やかなブルーの日傘を添えてお嬢さんムードを存分に満喫して。

ワンピース￥18,700/Noëla バッグ￥17,600/TOCCA(オンワード樫山お客様相談室) ピアス各￥13,200/les bonbon 日傘￥14,300/untule 靴￥18,150/ダイアナ(ダイアナ 銀座本店)

掲載：美人百花2025年7月号「ムードがほしい日はレースを着て」

撮影/渡辺謙太郎 スタイリング/入江未悠 ヘアメイク/加藤志穂(PEACE MONKEY) モデル/堀田茜 文/池戸里奈 再構成/美人百花.com編集部